Colombia

Karina García estaría embarazada de Kris R, así lo especuló Yina Calderón: “Ya les dije”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ dio pistas de un supuesto embarazo de la modelo paisa y desató reacciones en redes sociales

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Yina Calderón anunció en sus cuentas oficiales que será presentadora invitada de "La Corona TV" de City TV, que replicó lo hecho con Karina García semanas atrás en "Lo Sé Todo" de Canal Uno - crédito @yinalcaderontv y @karinagarciaoficiall/Instagram
Rumores sobre un posible embarazo de Karina García generan expectativa en redes - crédito @yinalcaderontv y @karinagarciaoficiall/Instagram

La influencer Karina García se encuentra en el centro de las conversaciones digitales tras los rumores sobre un posible embarazo, información que tomó fuerza luego de que la empresaria de fajas Yina Calderón insinuara que la creadora de contenido estaría esperando a su tercer hijo.

El tema ha generado expectativa entre sus seguidores y ha sido amplificado por distintos influencers en redes sociales, a pesar de que la protagonista no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la noticia.

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El origen de la especulación se remonta a una transmisión en vivo donde Yina Calderón reveló que su hermana, Juliana Calderón, estaba embarazada y, además, insinuó que otra reconocida creadora de contenido también lo estaba. Esta declaración encendió las alarmas en la industria del entretenimiento digital y provocó una rápida reacción de los seguidores de Karina, quienes comenzaron a buscar pistas en sus publicaciones recientes.

En las últimas semanas, Karina García ha compartido en sus redes sociales varios momentos junto a su actual pareja, Kris R., mostrando una relación estable y visible en eventos públicos. Las imágenes de la pareja han sido interpretadas por algunos seguidores como una señal de que la relación atraviesa un buen momento, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre una posible ampliación de la familia.

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La influencer ha optado por mantener silencio frente a los comentarios, lo que ha contribuido a que la conversación en redes sociales siga creciendo. “No me le tiro la sorpresa a nadie”, respondió Yina Calderón durante una transmisión en vivo cuando le preguntaron directamente si Karina García estaba embarazada. En ese mismo espacio, otra persona comentó en voz baja que “el cuerpo no cambió”, haciendo referencia a la ausencia de señales físicas evidentes en la creadora de contenido.

Ante las palabras del acompañante de Yina en donde aseguró que hay cambios en el cuerpo de la paisa, Calderón replicó: “Yo ya les dije que... yo ya les dije... Yo no hablo de eso, porque ustedes dicen que me les tiro las sorpresas y les daño las noticias a todas”.

Hasta ahora, Karina García no ha realizado ningún anuncio oficial sobre un embarazo, ni ha mostrado cambios físicos notorios en sus apariciones públicas y en redes sociales. Su decisión de no desmentir los rumores ha incrementado las especulaciones entre sus seguidores, quienes continúan atentos a cualquier novedad en sus cuentas oficiales.

La relación entre Karina García y Kris R. ha estado en el foco de atención tras varias publicaciones donde se les ve juntos y felices en diferentes escenarios. Este contexto ha servido de base para que los comentarios sobre un posible embarazo se mantengan como tema recurrente en la conversación digital.

Por el momento, todo lo relacionado con el presunto embarazo de Karina García permanece en el terreno de los rumores, sin confirmación ni desmentido por parte de la protagonista.

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