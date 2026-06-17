Colombia

‘Influencer’ hizo un listado de las canciones mexicanas que en realidad son vallenatos: hasta Vicente Fernández está en la lista

La variedad de temas sorprendió tanto a los mexicanos como a los colombianos, quienes señalaron que el cambio de género no favoreció a todas las composiciones

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Durante el auge mediático del Mundial de fútbol en México, el influencer Brandon Millan sorprendió a sus seguidores al revelar que varias canciones consideradas mexicanas en realidad tienen origen en el vallenato colombiano, abriendo así un debate sobre la identidad y la autoría en la música popular de ambos países - crédito heychanguiis / TikTok

El fenómeno de la música popular revela conexiones inesperadas entre países, como expuso el influencer Brandon Millan al analizar cómo varias canciones consideradas mexicanas tienen su raíz en el vallenato colombiano.

“Canciones mexicanas que no sabías que en realidad son un vallenato”, anunció Millan en su video, resaltando la fuerza de la cultura compartida entre México y Colombia.

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Según el creador de contenido, la interacción con sus seguidores fue clave para elaborar esta lista. “Estuve leyendo sus comentarios del video anterior donde les pedía canciones mexicanas que en realidad son vallenato. Y gracias a sus comentarios les traigo otro video con otras canciones”, afirmó. Así, Millan comenzó su repaso por los éxitos que cruzaron fronteras y géneros.

El primer ejemplo citado fue el de Julión Álvarez, quien “grabó un vallenato escrito por Jhon Dobalé y fue cantada por Silvio Brito Junior”. En México se conoce como La niña, pero la versión original lleva por nombre No eres la misma. Este caso ilustró cómo la música puede adquirir una identidad nueva al adaptarse a otra cultura, aunque conserve su esencia.

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El análisis de Millan continuó con un ícono de la música ranchera. “Otro artista mexicano que le fue imposible no grabar un vallenato es el maestro Vicente Fernández, quien grabó la canción El polvorete, que es original de Lisandro Meza y que salió por ahí a los años 60”, explicó el influencer. Así, la presencia del vallenato se hizo evidente incluso entre las figuras más representativas del repertorio mexicano.

El fenómeno no se limitó a solistas. Millan mencionó a Los Tigres del Norte, una agrupación conocida por su trayectoria en el regional mexicano: “La canción El niño y la boda es un vallenato del artista Mariano Pérez. Vaya temazo colombiano”.

La Arrolladora Banda Limón tampoco ha sido ajena a este intercambio musical. Millan señaló: “Se sabe que han grabado varios vallenatos. Pues déjame decirte que la canción Entrégame tu amor es original del grupo Los Inquietos del Vallenato. Escúchenla en vallenato, no saben de lo que se pierden.”

El influencer también abordó un caso especial: “Esta última canción no sé si se considera como un vallenato, pero sí es originaria de Colombia. Te hablo de la canción La mini mini, que es original del artista Joe Arroyo. Años después el grupo La concentración la grabó y la pegó aquí en México.” Millan relató cómo la pieza se integró a las festividades de Sonora, donde la gente la baila con entusiasmo.

El video de Millan generó debate entre los usuarios. Algunos señalaron: “La de Joe Arroyo tampoco es de Joe Arroyo”, mientras otros defendieron las versiones mexicanas: “La del niño todos estamos de acuerdo que se escucha mejor con los Tigres”.

No faltaron las críticas: “Que horrible suena Entrégame tu amor en regional” o comentarios sobre los derechos de autor: “¿Eso no es ilegal? ¿No es casi robarse los derechos de las canciones, o ellos pagan regalías a los vallenateros?”.

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