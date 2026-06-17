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Gustavo Petro invitó a todos los colombianos a vestirse con la camiseta de la selección Colombia: “No es de un partido político”

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo K y se jugará en el estadio Banorte de Ciudad de México, con dos selecciones que inician su camino en el torneo, con el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final

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El presidente Gustavo Petro emite una invitación a la nación en el contexto del próximo debut de la selección Colombia en el Mundial de 2026. El material presenta el logo oficial del Gobierno de Colombia - crédito Presidencia

La selección Colombia debuta este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 ante el seleccionado de Uzbekistán. Por eso, en la previa del partido, el presidente Gustavo Petro llamó a que la camiseta de la Tricolor se convierta en un gesto de unión.

Durante el Consejo de Ministros del 16 de junio, el mandatario pidió que se use como “un símbolo de unidad” y no de “división política”. “Tenemos un partido de fútbol, el primero en el mundial. Invito a toda la sociedad colombiana a usar la camiseta, que no es de un partido, es de toda Colombia”, afirmó Petro.

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El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo K y se jugará en el estadio Banorte de Ciudad de México, con dos selecciones que inician su camino en el torneo, con el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final.

En su intervención, el Presidente sostuvo que la convocatoria debía ser voluntaria y la vinculó con la orientación de su administración: “Y no es diciendo que no se ponga la camiseta, es que se la ponga todo el mundo libremente, porque aquí este gobierno ha sido un gobierno de libertad y vida”.

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El mandatario también contó que ya tiene lista la prenda para el debut de la selección: “A mí y a mi hija ya me regalaron las de ahora, entonces nos las pondremos”.

Pintura en acuarela de Gustavo Petro con gafas, cabello oscuro y canas, usando la camiseta amarilla de la selección Colombia con escudo y logo Adidas.
Una ilustración en acuarela muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la camiseta amarilla de la selección nacional, durante lo que parece ser una comparecencia pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abelardo de la Espriella sí puede usar la camiseta de la selección Colombia durante la campaña presidencial

El retiro de la restricción que impedía al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, y a su equipo electoral portar la camiseta de la selección Colombia ha restaurado la posibilidad de utilizar ese símbolo en actividades públicas y propagandísticas.

La jueza María Isabel Ferrer Rodríguez consideró que la medida anterior era desproporcionada y carecía de sustento suficiente para afectar derechos como la libertad de expresión y la participación política.

La sentencia enfatizó que la decisión inicial del Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá no precisaba sobre quiénes recaía la prohibición, generando “un escenario de incertidumbre jurídica”. El fallo también cuestionó la legitimidad de restringir el uso de la camiseta en campañas, al no demostrar que esa prenda atentara contra los derechos planteados por la tutela.

El retiro de la restricción que impedía al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, y a su equipo electoral portar la camiseta de la selección Colombia ha restaurado la posibilidad de utilizar ese símbolo en actividades públicas y propagandísticas - crédito Cesar Quiroz/Reuters
El retiro de la restricción que impedía al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, y a su equipo electoral portar la camiseta de la selección Colombia ha restaurado la posibilidad de utilizar ese símbolo en actividades públicas y propagandísticas - crédito Cesar Quiroz/Reuters

En respuesta a la controversia, la jueza argumentó: “Se hace un argumento falaz al señalar que la camiseta de una selección de fútbol debe ser utilizada para escenarios deportivos y no para uso publicitario de la campaña presidencial”. Esta afirmación reafirma la postura judicial sobre la amplitud de significados que puede tener la camiseta, más allá del ámbito deportivo.

La decisión judicial permite que el candidato y su equipo retomen el uso de la vestimenta nacional en eventos proselitistas, tras un proceso que inició por la acción de tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón. Él sostuvo que la utilización de la camiseta en actos políticos inducía a confusión y afectaba la igualdad y la libre decisión del elector.

Durante las semanas previas, la restricción temporal originó un debate sobre los límites entre la representación simbólica y la propaganda electoral. Ahora, la resolución establece que la camiseta de la selección Colombia “representa una manifestación de identidad nacional más allá del deporte”, como se lee en el texto judicial.

La decisión judicial permite que el candidato y su equipo retomen el uso de la vestimenta nacional en eventos proselitistas con la camiseta de la selección Colombia - crédito Cesar Quiroz/Reuters
La decisión judicial permite que el candidato y su equipo retomen el uso de la vestimenta nacional en eventos proselitistas con la camiseta de la selección Colombia - crédito Cesar Quiroz/Reuters

Finalmente, los jueces advirtieron que limitar el uso de la prenda de vestir solo al deporte sería una interpretación restrictiva, sin fundamento suficiente en el contexto de los derechos fundamentales. La libertad de expresión y la participación democrática, según el análisis de la jueza Ferrer Rodríguez, no pueden ser restringidas por una prohibición “indeterminada” que no delimita con claridad a quién afecta ni qué daño genera.

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