Colombia

General retirado le respondió a Daniel Coronell y afirmó que los archivos de ‘Raúl Reyes’ que mencionan a Iván Cepeda sí correspondían a correos desencriptados

La discusión gira alrededor de la autenticidad y el origen de varios mensajes encontrados durante la Operación Fénix de 2008, en territorio ecuatoriano

Guardar
Google icon
La controversia sobre los archivos de Raúl Reyes volvió al debate público después de que Daniel Coronell cuestionara su contenido y el general (r) Juan Carlos Buitrago defendiera la autenticidad de los documentos en los que aparece mencionado Iván Cepeda - crédito Juan Carlos Buitrago/X, Colprensa y Daniel Coronell/Facebook
La controversia sobre los archivos de Raúl Reyes volvió al debate público después de que Daniel Coronell cuestionara su contenido y el general (r) Juan Carlos Buitrago defendiera la autenticidad de los documentos en los que aparece mencionado Iván Cepeda - crédito Juan Carlos Buitrago/X, Colprensa y Daniel Coronell/Facebook

La controversia sobre los archivos hallados en los computadores de alias Raúl Reyes, entonces cabecilla de las Farc, volvió a encenderse luego de que el periodista Daniel Coronell afirmara que en esos equipos no existían correos electrónicos, sino únicamente documentos de Word.

La versión fue rechazada por el general retirado Juan Carlos Buitrago, quien sostuvo que los documentos en cuestión sí correspondían a correos electrónicos que habían sido desencriptados antes de ser almacenados en el computador del entonces jefe guerrillero.

PUBLICIDAD

La discusión se produjo en la red social X, donde Coronell aseguró que “no había correos electrónicos en el computador de Reyes” y que así lo certificó el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz, autor del informe pericial sobre el equipo. Según el periodista, el oficial declaró bajo juramento que el computador “no contenía correos sino documentos de Word”.

Coronell también afirmó que había conversado sobre el tema con el general retirado Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, quien —según el periodista— conoce que en el equipo de Reyes no existían correos electrónicos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Buitrago respondió públicamente y defendió la naturaleza de los documentos encontrados en los archivos del comandante guerrillero abatido durante la Operación Fénix, realizada el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.

Mensaje del general (r) Juan Carlos Buitrago en X, en el que respondió a Daniel Coronell y sostuvo que los archivos hallados en el computador de Raúl Reyes sí correspondían a correos electrónicos desencriptados y almacenados en formato Word - crédito Juan Carlos Buitrago/X
Mensaje del general (r) Juan Carlos Buitrago en X, en el que respondió a Daniel Coronell y sostuvo que los archivos hallados en el computador de Raúl Reyes sí correspondían a correos electrónicos desencriptados y almacenados en formato Word - crédito Juan Carlos Buitrago/X

“Sí eran correos”, escribió el general retirado en X. Según explicó, los mensajes eran recibidos y transmitidos de manera segura por alias Tania desde la central de comunicaciones del Grupo de Apoyo Internacional de las Farc (Gaif), que operó inicialmente en Quito y posteriormente en Caracas.

De acuerdo con la versión de Buitrago, esos correos llegaban cifrados y posteriormente eran desencriptados por una colaboradora cercana a Reyes. Una vez convertidos en archivos de Word, eran enviados al Secretariado de las Farc y almacenados en el computador del jefe guerrillero.

“El contenido provenía de correos electrónicos seguros que eran transformados a formato Word para su circulación interna y archivo”, sostuvo el exoficial, quien además aseguró que esa dinámica fue establecida durante la investigación realizada por las autoridades colombianas.

Buitrago agregó que la autenticidad de esos documentos fue respaldada por los análisis forenses practicados por Interpol tras la incautación de los equipos. Según señaló, las conclusiones técnicas determinaron que los archivos encontrados en los computadores no habían sido alterados después de su recuperación.

La posición de Buitrago coincide con declaraciones recientes del general retirado Óscar Naranjo, quien insistió en que la controversia jurídica alrededor de los computadores de Reyes no se relaciona con la autenticidad de los archivos, sino con la forma en que fueron obtenidos.

Publicación del periodista Daniel Coronell en X, donde aseguró que en el computador de alias Raúl Reyes no había correos electrónicos, sino documentos de Word, citando el informe pericial de la Dijín - crédito Daniel Coronell/X
Publicación del periodista Daniel Coronell en X, donde aseguró que en el computador de alias Raúl Reyes no había correos electrónicos, sino documentos de Word, citando el informe pericial de la Dijín - crédito Daniel Coronell/X

En una entrevista realizada por el periodista Melquisedec Torres, Naranjo afirmó que Interpol certificó que la información contenida en los equipos permanecía intacta y que no existían evidencias de manipulación posterior a la operación militar.

Según explicó, la justicia colombiana cuestionó la validez procesal de los archivos debido a que fueron obtenidos en una operación realizada fuera del territorio nacional y sin los procedimientos judiciales previstos para la recolección de pruebas. No obstante, aseguró que los tribunales no concluyeron que el contenido fuera falso.

El debate cobró especial relevancia porque entre los documentos hallados en los computadores aparecen referencias al hoy senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Uno de los textos, fechado el 12 de febrero de 2008 y atribuido a una colaboradora de la Comisión Internacional de las Farc, señala: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”.

Comunicación atribuida a alias Raúl Reyes e Iván Márquez hace referencia a la marcha promovida por la organización de Iván Cepeda Castro y plantea influir en sus consignas, según los archivos citados - crédito Melquisedec Torres/X
Comunicación atribuida a alias Raúl Reyes e Iván Márquez hace referencia a la marcha promovida por la organización de Iván Cepeda Castro y plantea influir en sus consignas, según los archivos citados - crédito Melquisedec Torres/X

Otro documento citado por Infobae corresponde a una comunicación atribuida a un intercambio entre Raúl Reyes e Iván Márquez, en la que se menciona la posibilidad de influir en una movilización promovida por la organización de Cepeda. Allí se lee: “Debiéramos intentar hacer algo ahora con la marcha que promueve la organización de Iván Cepeda”.

Las referencias han sido objeto de controversia durante años debido a las discusiones sobre el valor probatorio de los archivos y el contexto en el que fueron obtenidos.

A la defensa de la autenticidad de los documentos también se sumó el periodista Melquisedec Torres, quien afirmó que Coronell “erra gravemente al desestimar los correos de alias Raúl Reyes” y recordó que su autenticidad fue respaldada durante diligencias judiciales.

Temas Relacionados

Computador Raúl ReyesIván CepedaGeneral retirado BuitragoOperación FénixColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Levy Rincón aseguró que Beto Coral le dijo que fue detenido por orden de Marco Rubio: “Por hacerle oposición a Abelardo de la Espriella”

El influenciador afín al petrismo aseguró que recibió una llamada del activista colombiano desde un centro de reclusión en Arizona y denunció una supuesta motivación política detrás del caso

Levy Rincón aseguró que Beto Coral le dijo que fue detenido por orden de Marco Rubio: “Por hacerle oposición a Abelardo de la Espriella”

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En el Estadio Azteca, la tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Políticos de izquierda se pronunciaron en contra de la captura de Beto Coral en EE. UU.: “Empezó la cacería de brujas de los “firmes por la patria”

La exministra Susana Muhamad, el ministro Antonio Sanguino y la senadora Esmeralda Hernández lanzaron fuertes pullas tras la detención del activista afín al Gobierno Petro en el estado de Arizona

Políticos de izquierda se pronunciaron en contra de la captura de Beto Coral en EE. UU.: “Empezó la cacería de brujas de los “firmes por la patria”

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el candidato De la Espriella lanzó advertencia al presidente Petro si desconoce los resultados electorales: “El Ejército de la patria tienen que actuar”

Abelardo de la Espriella aseguró que en este caso debe activarse el artículo 217 de la Constitución de Colombia

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el candidato De la Espriella lanzó advertencia al presidente Petro si desconoce los resultados electorales: “El Ejército de la patria tienen que actuar”

Tras la captura del hermano de ‘Fito’, ministro del Interior de Ecuador acusó al Gobierno Petro de negligente: “Iba a buscar refugio en Colombia”

John Reimberg insistió en la falta de controles fronterizos que, en su opinión, permite que los delincuentes puedan huir de las autoridades con facilidad

Tras la captura del hermano de ‘Fito’, ministro del Interior de Ecuador acusó al Gobierno Petro de negligente: “Iba a buscar refugio en Colombia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi reveló el verdadero motivo de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Violeta Bergonzi reveló el verdadero motivo de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Los que hemos sido víctimas de este señor”

Westcol tuvo problemas para entrar a México con su equipo para el partido de la selección Colombia: “Nos retuvieron”

Fanático de Andrés Franco terminó dormido en un árbol durante un concierto en una plaza pública del Tolima

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Deportes

Uzbekistán: así es el país rival de Colombia en el debut del Mundial 2026

Uzbekistán: así es el país rival de Colombia en el debut del Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Mundial 2026: periodista explicó “por qué los mexicanos y colombianos somos hermanos”, tras el banderazo a la Tricolor en el Ángel de la Independencia

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha