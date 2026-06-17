General retirado le respondió a Daniel Coronell y afirmó que los archivos de ‘Raúl Reyes’ que mencionan a Iván Cepeda sí correspondían a correos desencriptados

La controversia sobre los archivos de Raúl Reyes volvió al debate público después de que Daniel Coronell cuestionara su contenido y el general (r) Juan Carlos Buitrago defendiera la autenticidad de los documentos en los que aparece mencionado Iván Cepeda - crédito Juan Carlos Buitrago/X, Colprensa y Daniel Coronell/Facebook

La controversia sobre los archivos hallados en los computadores de alias Raúl Reyes, entonces cabecilla de las Farc, volvió a encenderse luego de que el periodista Daniel Coronell afirmara que en esos equipos no existían correos electrónicos, sino únicamente documentos de Word.

La versión fue rechazada por el general retirado Juan Carlos Buitrago, quien sostuvo que los documentos en cuestión sí correspondían a correos electrónicos que habían sido desencriptados antes de ser almacenados en el computador del entonces jefe guerrillero.

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La discusión se produjo en la red social X, donde Coronell aseguró que “no había correos electrónicos en el computador de Reyes” y que así lo certificó el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz, autor del informe pericial sobre el equipo. Según el periodista, el oficial declaró bajo juramento que el computador “no contenía correos sino documentos de Word”.

Coronell también afirmó que había conversado sobre el tema con el general retirado Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, quien —según el periodista— conoce que en el equipo de Reyes no existían correos electrónicos.

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Sin embargo, Buitrago respondió públicamente y defendió la naturaleza de los documentos encontrados en los archivos del comandante guerrillero abatido durante la Operación Fénix, realizada el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.

Mensaje del general (r) Juan Carlos Buitrago en X, en el que respondió a Daniel Coronell y sostuvo que los archivos hallados en el computador de Raúl Reyes sí correspondían a correos electrónicos desencriptados y almacenados en formato Word - crédito Juan Carlos Buitrago/X

“Sí eran correos”, escribió el general retirado en X. Según explicó, los mensajes eran recibidos y transmitidos de manera segura por alias Tania desde la central de comunicaciones del Grupo de Apoyo Internacional de las Farc (Gaif), que operó inicialmente en Quito y posteriormente en Caracas.

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De acuerdo con la versión de Buitrago, esos correos llegaban cifrados y posteriormente eran desencriptados por una colaboradora cercana a Reyes. Una vez convertidos en archivos de Word, eran enviados al Secretariado de las Farc y almacenados en el computador del jefe guerrillero.

“El contenido provenía de correos electrónicos seguros que eran transformados a formato Word para su circulación interna y archivo”, sostuvo el exoficial, quien además aseguró que esa dinámica fue establecida durante la investigación realizada por las autoridades colombianas.

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Buitrago agregó que la autenticidad de esos documentos fue respaldada por los análisis forenses practicados por Interpol tras la incautación de los equipos. Según señaló, las conclusiones técnicas determinaron que los archivos encontrados en los computadores no habían sido alterados después de su recuperación.

La posición de Buitrago coincide con declaraciones recientes del general retirado Óscar Naranjo, quien insistió en que la controversia jurídica alrededor de los computadores de Reyes no se relaciona con la autenticidad de los archivos, sino con la forma en que fueron obtenidos.

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Publicación del periodista Daniel Coronell en X, donde aseguró que en el computador de alias Raúl Reyes no había correos electrónicos, sino documentos de Word, citando el informe pericial de la Dijín - crédito Daniel Coronell/X

En una entrevista realizada por el periodista Melquisedec Torres, Naranjo afirmó que Interpol certificó que la información contenida en los equipos permanecía intacta y que no existían evidencias de manipulación posterior a la operación militar.

Según explicó, la justicia colombiana cuestionó la validez procesal de los archivos debido a que fueron obtenidos en una operación realizada fuera del territorio nacional y sin los procedimientos judiciales previstos para la recolección de pruebas. No obstante, aseguró que los tribunales no concluyeron que el contenido fuera falso.

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El debate cobró especial relevancia porque entre los documentos hallados en los computadores aparecen referencias al hoy senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Uno de los textos, fechado el 12 de febrero de 2008 y atribuido a una colaboradora de la Comisión Internacional de las Farc, señala: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”.

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Comunicación atribuida a alias Raúl Reyes e Iván Márquez hace referencia a la marcha promovida por la organización de Iván Cepeda Castro y plantea influir en sus consignas, según los archivos citados - crédito Melquisedec Torres/X

Otro documento citado por Infobae corresponde a una comunicación atribuida a un intercambio entre Raúl Reyes e Iván Márquez, en la que se menciona la posibilidad de influir en una movilización promovida por la organización de Cepeda. Allí se lee: “Debiéramos intentar hacer algo ahora con la marcha que promueve la organización de Iván Cepeda”.

Las referencias han sido objeto de controversia durante años debido a las discusiones sobre el valor probatorio de los archivos y el contexto en el que fueron obtenidos.

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A la defensa de la autenticidad de los documentos también se sumó el periodista Melquisedec Torres, quien afirmó que Coronell “erra gravemente al desestimar los correos de alias Raúl Reyes” y recordó que su autenticidad fue respaldada durante diligencias judiciales.