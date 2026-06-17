Estados Unidos reveló las razones por las que el activista colombiano Beto Coral fue detenido por el ICE

La entidad estatal informó que Coral permaneció en el país durante 10 años después del vencimiento de su visa - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las autoridades de Estados Unidos se pronunciaron el miércoles 17 de junio sobre la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, activista e “influencer” colombiano cercano al petrismo, quien fue capturado en el estado de Arizona durante la tarde del martes 16 de junio de 2026.

La información fue entregada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una respuesta enviada al periodista Luis Carlos Vélez, en la que se confirmaron las circunstancias que llevaron al arresto de Coral por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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Detalles entregados por las autoridades estadounidenses

De acuerdo con la comunicación oficial, Coral Garrido ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2015 utilizando una visa B1/B2, documento que le permitía permanecer legalmente en el país por un período de seis meses.

Según explicó el Departamento de Seguridad Nacional, la permanencia del ciudadano colombiano se extendió más allá del tiempo autorizado por las autoridades migratorias estadounidenses.

“En violación de las leyes migratorias estadounidenses, (Coral Garrido) permaneció en el país durante 10 años después del vencimiento de su visa”, indicó la entidad estadounidense en la respuesta divulgada por el periodista.

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La información oficial señala que esta condición fue el motivo por el cual agentes del ICE realizaron la captura del activista colombiano en territorio estadounidense.

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