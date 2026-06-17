Elecciones en Colombia 2026: Así se repartieron los partidos políticos para la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Los dos aspirantes han tenido el respaldo de diferentes colectividades políticas del país; mientras que De la Espriella ha logrado convocar a los partidos tradicionales, Cepeda convocó a partidos minoritarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de 41 millones de colombianos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial que se hará el domingo 21 de junio de 2026, donde se definirá cuál será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Los dos aspirantes que tendrán la posibilidad de disputar dicho objetivo son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que concentraron más de 20 millones de votos de la jornada electoral.

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La otra mitad se dividió entre el resto de aspirantes, así como algunos ciudadanos que no participaron en la jornada democrática.

Ante esta situación, ambos candidatos emplearon sus estrategias para concretar los respaldos de los partidos políticos que quedaron fuera de la contienda presidencial y así lograr su objetivo de suceder a Gustavo Petro en la Presidencia, a partir del 7 de agosto de 2026.

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El candidato presidencial colombiano obtuvo más de diez millones de votos en la primera vuelta presidencial - crédito Charlie Cordero/Reuters

Abelardo de la Espriella, entre respaldos y distancias

Por un lado, se encuentra Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y ganador de la primera vuelta presidencial con más de 10,3 millones de votos.

El candidato presidencial contó con el respaldo inicial del movimiento Salvación Nacional, liderado por el hoy senador electo Enrique Gómez, sobrino del fallecido dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

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Tras su victoria en las urnas, el abogado no ha necesitado hacer movimientos o ajustes para que los sectores políticos lleguen a su campaña.

La candidata presidencial Paloma Valencia, acompañada del exmandatario Álvaro Uribe, reconoció los resultados de las elecciones del 31 de mayo - crédito EFE

De hecho, en la misma noche del domingo 31 de mayo, la senadora Paloma Valencia, que participó en la contienda electoral en representación del partido Centro Democrático (obteniendo más de 1,6 millones de votos), anunció su respaldo a la campaña del jurista colombiano.

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“Como Paloma Valencia, la mujer que aspiraba a la Presidencia, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a todos a que derrotemos a Cepeda y evitemos la continuidad del neocomunismo en el país”, expresó la congresista de oposición durante su declaración final como candidata presidencial.

Sumado a ella, el expresidente y líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe Vélez, también reiteró su compromiso de respaldar la candidatura de De la Espriella en su enfrentamiento con Cepeda.

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“Ganó el doctor Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, indicó el exjefe de Estado.

A su turno, el partido Cambio Radical, en un comunicado expuesto en sus redes sociales oficiales, también definió su inclinación hacia la candidatura del abogado y empresario cordobés.

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“Desde Cambio Radical celebramos la decisión democrática tomada por los colombianos y, con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, anunciamos nuestro total respaldo y apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, comentaron en su cuenta de X.

El Partido Cambio Radical anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial, tras conocerse los resultados de la primera jornada electoral - crédito @PCambioRadical/X

Posteriormente, el 1 de junio, un día después de la primera vuelta, el Partido Conservador comunicó a su militancia que deberán apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella. Mismo llamado hizo el Partido de la U y el Partido Liberal en misivas conocidas a la opinión pública.

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A su turno, los partidos Mira y Colombia Justa Libres (colectividades con tendencia religiosa), al igual que el partido Demócrata Colombiano (que dió aval a Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay), Creemos (liderado por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez) y Colombia Renaciente (partido que representa a la comunidad afrocolombiana) también expresaron su respaldo al líder del movimiento Defensores de la Patria.

En comunicados públicos, Cambio Radical, La U, Liberales y Conservadores anunciaron su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito redes sociales

Pese a las posturas de las colectividades, Abelardo de la Espriella rechazó cualquier alianza formal con partidos políticos tradicionales y ordenó que su campaña “no firme acuerdos programáticos ni reparta cuotas burocráticas” e insistió en que su única alianza es “con el pueblo”.

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En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado calificó a estos movimientos políticos como “apéndices” o colaboradores del gobierno del presidente Gustavo Petro. “Quien negocia con el diablo termina enredado”, afirmó De la Espriella en diálogo con Semana.

Iván Cepeda fue segundo de la primera vuelta con más de 9,6 millones de votos - crédito Sergio Acero/Reuters

Iván Cepeda, entre el progresismo y las migajas del centro

De otro lado, se encuentra Iván Cepeda, senador y aspirante del Pacto Histórico, colectividad afín al presidente Gustavo Petro y que agrupa a partidos fundadores como Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica.

El congresista oficialista quedó en la segunda posición de las elecciones del 31 de mayo, tras alcanzar más de 9,6 millones de votos a su favor, lo que significó una diferencia de 660.000 sufragios a favor de De la Espriella.

Su derrota no solo representó un golpe para su proyecto político, sino para el mandatario, que no reconoció los resultados del preconteo y aseguró que revelaría pruebas de un posible fraude electoral.

Aunque el actual senador inicialmente se inclinó hacia la postura del mandatario, finalmente aceptó los resultados, llevándolo a tener que recurrir a varias conversaciones con varios sectores políticos del país.

Alianza Verde había definido su respaldo a Iván Cepeda desde la primera vuelta presidencial - crédito Prensa Iván Cepeda

Al principio, contó con el respaldo del partido Alianza Verde, que estuvo presente en la primera vuelta y se reafirmó en su apoyo de cara a la segunda vuelta.

Posteriormente, se sumaron las colectividades de Comunes (partido derivado del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc en 2016), el Partido Comunista Colombiano, el movimiento Soy Porque Somos (liderado por la vicepresidenta Francia Márquez), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y algunos parlamentarios adscritos a las colectividades que se sumaron a Abelardo de la Espriella.

A su vez, se conoció el respaldo de algunos excandidatos presidenciales como Roy Barreras (La Fuerza), Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo (candidatos independientes), al igual que Santiago Botero (Movimiento Rompamos el Sistema).

Hubo movimientos y dirigentes que no mostraron su respaldo a ninguno de los dos candidatos - crédito Reuters

Partidos que no apoyarán a ninguno

De otro lado, se encuentran algunos movimientos que anunciaron que no respaldarán ninguna de las dos candidaturas y dejaron a su militancia en libertad para decidirse entre De la Espriella y Cepeda.

Ese fue el caso del Nuevo Liberalismo, partido liderado por el excandidato Juan Manuel Galán, emitió un comunicado oficial manifestando que no respaldará institucionalmente a ninguno de los dos candidatos.

Si bien dejaron en libertad a sus militantes para votar según sus convicciones personales, prohibieron explícitamente el uso de sus logos, símbolos y redes sociales en favor de las campañas vigentes.

El Nuevo Liberalismo no apoyará a Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda en la segunda vuelta - crédito Nuevo Liberalismo

Otro fue el movimiento Dignidad y Compromiso, partido que avaló al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que también dejó a su disposición a sus integrantes para que escojan su candidato de preferencia u opten por la opción del Voto en Blanco.

Por último, se destacan los excandidatos Juan Daniel Oviedo y Claudia López que, aunque no decidieron su candidato, dieron sus explicaciones a sus seguidores para que sean los que decidan sobre el futuro electoral en Colombia.

Ambos excandidatos dejaron a disposición de sus electores para apoyar a cualquiera de los dos aspirantes - crédito Colprensa