El Ministerio de Salud respondió a las denuncias de millonaria nómina en la nueva entidad del Hospital San Juan de Dios: “Información falsa”

La cartera indicó que la creación de la entidad, la conformación de su planta de personal y las actuaciones administrativas hacen parte del proceso de alistamiento previsto por la ley para la reapertura del hospital, uno de los proyectos estratégicos de recuperación de la salud pública más importantes de Colombia - crédito Sergio Acero/Colprensa/@MinSaludCol/X/Catalina Olaya/Colprensa

El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, respondió a las críticas planteadas por el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero en relación con el proceso de recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios y el Materno Infantil.

La entidad defendió las acciones emprendidas, tras los cuestionamientos sobre la gestión y el modelo administrativo implementado para estos centros de atención.

Forero había señalado su preocupación por la creación de una nueva entidad administrativa para operar el hospital, resaltando que esta cuenta con 39 funcionarios de planta y genera un costo mensual cercano a los $343 millones. El congresista subrayó estas cifras en medio de las dificultades financieras que enfrenta actualmente el sistema de salud.

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La cartera indicó que la creación de la entidad, la conformación de su planta de personal y las actuaciones administrativas hacen parte del proceso de alistamiento previsto por la ley para la reapertura del hospital, uno de los proyectos estratégicos de recuperación de la salud pública más importantes de Colombia