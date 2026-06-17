Colombia

El Ministerio de Salud respondió a las denuncias de millonaria nómina en la nueva entidad del Hospital San Juan de Dios: “Información falsa”

La cartera de Salud rechazó las afirmaciones realizados por el representante Andrés Forero sobre el tema

Guardar
Google icon
Ministerio de Salud - crédito Sergio Acero/Colprensa/@MinSaludCol/X/Catalina Olaya/Colprensa
La cartera indicó que la creación de la entidad, la conformación de su planta de personal y las actuaciones administrativas hacen parte del proceso de alistamiento previsto por la ley para la reapertura del hospital, uno de los proyectos estratégicos de recuperación de la salud pública más importantes de Colombia - crédito Sergio Acero/Colprensa/@MinSaludCol/X/Catalina Olaya/Colprensa

El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, respondió a las críticas planteadas por el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero en relación con el proceso de recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios y el Materno Infantil.

La entidad defendió las acciones emprendidas, tras los cuestionamientos sobre la gestión y el modelo administrativo implementado para estos centros de atención.

Forero había señalado su preocupación por la creación de una nueva entidad administrativa para operar el hospital, resaltando que esta cuenta con 39 funcionarios de planta y genera un costo mensual cercano a los $343 millones. El congresista subrayó estas cifras en medio de las dificultades financieras que enfrenta actualmente el sistema de salud.

PUBLICIDAD

La cartera indicó que la creación de la entidad, la conformación de su planta de personal y las actuaciones administrativas hacen parte del proceso de alistamiento previsto por la ley para la reapertura del hospital, uno de los proyectos estratégicos de recuperación de la salud pública más importantes de Colombia

Temas Relacionados

Ministerio de SaludHospital San Juan de DiosAndrés ForeroSalud en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

El streamer llamó a respaldar a la Tricolor en la previa del cruce con Uzbekistán y sostuvo que el torneo, marcado por sorpresas entre favoritos, abrió una posibilidad real para ilusionarse

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

El excampeón del mundo con la selección de Italia en 2006 elogió el nivel y la calidad de los jugadores “Cafeteros” previo a la primera participación del cuadro asiático en Copas del Mundo a lo largo de la historia

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

Gustavo Petro reiteró en el Consejo de Ministros ue denunciará a Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional: “Quieren repetir la historia de la UP”

El presidente de la República sostuvo en el más reciente Consejo de Ministros que las acciones del líder del movimiento Defensores de la Patria agudizan la controversia abierta en la antesala de la votación de la segunda vuelta electoral

Gustavo Petro reiteró en el Consejo de Ministros ue denunciará a Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional: “Quieren repetir la historia de la UP”

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

El exsenador afirmó que sus declaraciones surgieron como respuesta a las afirmaciones del candidato presidencial, que calificó a los petristas como enemigos

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

El destacado árbitro tiene experiencia en finales de Uefa Nations League, semifinales de Champions League y arbitrará su tercer partido en una Copa Mundial de la FIFA y expulsó a Jefferson Lerma

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Así puede hacerse ondas en el cabello sin aplicar calor y en pocos minutos: una creadora de contenido compartió truco

Así puede hacerse ondas en el cabello sin aplicar calor y en pocos minutos: una creadora de contenido compartió truco

Sara Corrales sorprendió al referirse a un nuevo embarazo tras dar a luz a su hija Mila: “Ya lo hemos hablado con Damián”

Las emotivas palabras de Luis Alfonso a su esposa Luisa Pulgarín durante su boda: “Muy agradecido de que seas mi esposa”

Violeta Bergonzi reveló el verdadero motivo de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Los que hemos sido víctimas de este señor”

Deportes

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “El talento siempre estuvo”

Uzbekistán: así es el país rival de Colombia en el debut del Mundial 2026