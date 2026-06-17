El Gobierno presentará el 20 de julio una reforma tributaria estructural: el director de la Dian confirmó más impuestos

El director Carlos Emilio Betancourt anticipó que la propuesta busca aumentar la progresividad entre personas naturales y retomaría elementos de la ley de financiamiento, mientras por ahora descarta extender ese gravamen a empresas e iglesias - crédito MinHacienda

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, confirmó que el Gobierno colombiano presentará el próximo 20 de julio una reforma tributaria estructural.

La iniciativa, detalló el funcionario al diario El Tiempo, incluirá ajustes en diferentes tributos para afianzar la sostenibilidad fiscal.

La iniciativa que el Gobierno llevará al Congreso contempla cambios en el impuesto al patrimonio para personas naturales, una reducción de exenciones del IVA, aumentos en impuestos a bebidas alcohólicas, posibles gravámenes sobre combustibles y juegos de azar, y revisiones en la declaración de renta, según explicó el director de la Dian.

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También se evalúan medidas sobre plataformas internacionales y modificaciones en el régimen sancionatorio aduanero, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y garantizar los ingresos públicos.

El titular de la Dian explicó que se estudian escalones más altos para los tramos superiores y una reducción del gasto tributario, con especial cuidado de no afectar bienes de la canasta familiar - crédito Luisa González / Reuters

Al exponer la urgencia de una reforma, el titular de la Dian enfatizó los límites para el recorte del gasto estatal y defendió la progresividad: “El ajuste fiscal no es recortar y recortar el gasto, como mucha gente dice, puesto que el 93% es inflexible y está asociado a las transferencias territoriales y al cumplimiento de una cantidad de obligaciones que están en más de 165 leyes”, señaló Betancourt al medio mencionado.

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El funcionario agregó: “La mejor manera de tener un crecimiento sostenible de los ingresos es establecer una tributación que estructuralmente sea progresiva en el sentido de que haya una carga mayor para los que más ganan”.

El Ministerio de Hacienda y la Dian elaboran el proyecto de reforma tributaria, de acuerdo con Betancourt. “La idea sería presentarla este mismo 20 de julio”, indicó el director de la Dian a El Tiempo.

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Los cambios en patrimonio, renta e IVA

Sobre el impuesto al patrimonio, Betancourt anticipó modificaciones para lograr mayor progresividad entre los contribuyentes de altos ingresos. “Recogerá buena parte de lo que planteamos en la ley de financiamiento. un componente progresivo en el impuesto del patrimonio de las personas naturales que tenga tres tarifas para que los rangos más altos paguen más”, precisó.

Acerca de gravámenes para empresas e iglesias, el director descartó una ampliación del impuesto al patrimonio sobre estos sectores por ahora. “Yo creo que no”, afirmó.

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Ajustes en renta y exenciones del IVA

Respecto al impuesto sobre la renta, la propuesta plantea alícuotas más altas para los tramos superiores y una reducción de beneficios tributarios. “También propondríamos unas escaleritas mayores en el impuesto de renta y que se disminuya el gasto tributario, mejor dicho, las exenciones que tienen que ver fundamentalmente con el IVA”, explicó Betancourt al medio mencionado.

El director Carlos Emilio Betancourt afirmó que la iniciativa sobre plataformas digitales extranjeras no está descartada, aunque sigue pendiente su definición dentro de los cambios que se preparan para el Congreso - crédito Dian

En cuanto al alcance de estos cambios en el impuesto al valor agregado, el funcionario insistió en la importancia de proteger los productos esenciales. “En este punto toca tener mucho cuidado para que no sean bienes de la canasta familiar, algo que sería contraproducente desde el punto de vista social”, indicó. Betancourt añadió: “La apuesta será una disminución de las exenciones en la medida de posible”.

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Gravámenes a bebidas alcohólicas, combustibles y juegos de azar

Entre las medidas planteadas resalta el regreso de los impuestos saludables sobre licores de mayor concentración alcohólica. “La idea es rescatar los impuestos saludables para que paguen más los licores de alta graduación alcohólica. No obstante, tendríamos cuidado de no gravar la cerveza”, señaló el director de la Dian al medio citado.

Sobre los combustibles, el titular de la Dian informó que la opción aún está bajo revisión. “Se está pensando realmente si efectivamente retomar los impuestos en lo que tiene que ver con los combustibles”, explicó.

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Respecto a los juegos de suerte y azar, el funcionario confirmó su inclusión en la propuesta: “Sí”, respondió enfáticamente.

Plataformas, declaración de renta y contrabando

Acerca de la tributación de plataformas digitales extranjeras, Betancourt reconoció que sigue pendiente definir cambios en el umbral exento de impuestos para paquetes de menor valor. “Planteamos bajar la tarifa en la que pueden entrar sin pagar de USD 200 a USD 50. Digamos que esta idea está en el refrigerador, pero no en el congelador”, afirmó.

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Carlos Emilio Betancourt afirmó que la ruta para un crecimiento sostenible del recaudo es elevar la carga sobre quienes más ganan, en el marco de una reforma estructural que se prevé radicar el 20 de julio - crédito Dian

Al referirse a la próxima temporada de declaración de renta, el director de la Dian calculó: “Estimamos que al menos 7 millones de personas naturales presenten su declaración de renta entre el 11 de agosto y el 26 de octubre y que el recaudo alcance más de $6 billones”.

En el ámbito aduanero, el Congreso aprobó un nuevo régimen sancionatorio para fortalecer la lucha contra el contrabando. “Estimamos que el tamaño del contrabando es de USD 8.000 millones, $32 billones. Adicional a ello, su costo fiscal, es decir, los recursos que deja de recibir el Estado por no recaudar estos impuestos, ronda los 8 billones de pesos”, puntualizó Betancourt al medio mencionado. Solo falta la sanción presidencial para la entrada en vigor de esta normativa.

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