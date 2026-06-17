Claudia López le dio su voto de confianza a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial: “Nunca en su vida ha empuñado un arma”

Claudia López expresó respaldo independiente a Iván Cepeda y Aida Quilcué en la recta final electoral - crédito Colprensa - Captura de pantalla/YouTube

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López anunció este miércoles 17 de junio de 2026 su respaldo independiente a la candidatura del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y a su fórmula Aida Quilcué para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio de 2026.

“Hoy vamos a expresar las razones que nos llevan a tomar una decisión de voto independiente por Iván y por Aida este domingo”, afirmó la exaspirante a la Casa de Nariño.

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López recalcó que este apoyo no constituye una adhesión formal, sino una decisión fundamentada en convicciones personales y años de trabajo conjunto en escenarios políticos y sociales.

Durante la intervención, Claudia López describió su relación de más de tres décadas con Cepeda, a quien conoció en el movimiento estudiantil que impulsó la Constitución de 1991. “Estábamos haciendo memoria en estos días conversando. Son ya más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos, de dar luchas sociales y políticas juntos”, relató la exalcaldesa.

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Claudia López expresó apoyo personal a Iván Cepeda y Aida Quilcué, destacando tres décadas de trabajo conjunto con el senador - crédito @VickyDavilaH/X - Captura de pantalla/YouTube

Resaltó que el liderazgo de Cepeda no responde a coyunturas de campaña, sino que es inherente a su trayectoria: “Yo sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña, no es por estas tres semanas”, afirmó López durante el anuncio.

La exmandataria subrayó la relevancia de la participación estudiantil y la aprobación de la nueva carta magna, considerando ese proceso como uno de los hitos más importantes de su vida pública.

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“Ese movimiento de la séptima papeleta y la Constitución del 91 es el orgullo de mi vida”, apuntó López, quien fue la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa de Bogotá. Añadió que su gestión y la de otros líderes sociales no habría sido posible sin el marco legal, la descentralización y la protección de derechos consagrados en la Constitución.

López enfatizó la transformación política que ha experimentado el país en las últimas décadas, atribuyendo los cambios a la “democratización, la garantía de derechos y los instrumentos para protegerlos, como la tutela, como la acción popular, como la representación democrática”.

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Tres décadas de lucha unen a Claudia López e Iván Cepeda - crédito @YoAlejoV/X - Captura de pantalla/YouTube

Según la exalcaldesa, estas herramientas han permitido acceder a cargos públicos y fortalecer la presencia de sectores alternativos en el Congreso. “Hoy, gracias a los procesos de paz, a la Constitución del 91, a las luchas sociales, a nuestra propia organización pluralista y democrática, ya somos más del cuarenta por ciento del Congreso”, puntualizó en su discurso.

En su alocución, López abordó la defensa de las víctimas del conflicto armado en Colombia, rememorando las luchas emprendidas junto a Cepeda en favor de quienes han sufrido distintas formas de violencia. Mencionó la importancia de acompañar tanto a víctimas de crímenes de Estado como a quienes padecieron acciones de grupos armados ilegales y del paramilitarismo.

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“A todas las víctimas de Colombia las hemos defendido, por ellas hemos marchado, por ellas hemos apoyado todos los procesos de paz”, sostuvo López, resaltando el respaldo a los diálogos y acuerdos alcanzados en los últimos años.

La exalcaldesa reconoció que el contexto político nacional ha cambiado de forma sustancial tras los procesos de paz, especialmente el acuerdo celebrado con las Farc en 2016.

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Claudia López manifestó su apoyo a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio - crédito @LAMONJACALI/X - Captura de pantalla/YouTube

“Estos últimos diez años, desde el último proceso de paz con las Farc, en el que bajó la violencia notablemente, hemos vivido la mayor democratización que haya vivido Colombia en toda su historia”, expresó López. Según su testimonio, hace una década los sectores alternativos sumaban apenas 13% del Senado, cifra que se ha triplicado en la actualidad.

López defendió la integridad y la trayectoria pacífica de Iván Cepeda, destacando que “nunca en su vida ha empuñado un arma, nunca. Ha empuñado la ley, la democracia, el voto limpio, la voz firme, la fuerza serena”.

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Para la exmandataria, esa coherencia le otorga legitimidad para aspirar a la Presidencia de la República. “Es gracias a la Constitución del 91 que yo fui alcaldesa y que tú serás presidente, Iván”, manifestó López, recibiendo aplausos de los asistentes.