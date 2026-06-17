Colombia

Beto Coral fue capturado en EE. UU. por agentes federales del HSI: a qué se dedica la agencia que detuvo al activista político

El colombiano solicitó asilo en Estados Unidos en 2015 y se trasladó allí tras recibir amenazas de muerte, luego de iniciar una investigación para esclarecer el crimen de su padre, el capitán Humberto Coral, que integró el Bloque de Búsqueda que dio de baja a Pablo Escobar en diciembre de 1993

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Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X
Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X

Después de los detalles que se conocieron la mañana del miércoles 17 de junio, tras la detención el 16 de junio en Estados Unidos del activista político colombiano Beto Coral (cuyo nombre de pila es Franklin Humberto Coral Garrido), conocido por su militancia en el Frente Amplio y su respaldo al Pacto Histórico, se confirmó que fueron agentes federales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

En principio, se reportó que habían sido efectivos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) los que habrían llevado a cabo el procedimiento, tras la publicación inicial que reveló lo ocurrido por parte del periodista Daniel Coronell.

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El mismo periodista confirmó que Coral lo llamó a él para notificarle lo que estaba ocurriendo en su domicilio ubicado en Arizona (Phoenix) cuando llegaba junto a su hijo, un menor de edad.

Por todo lo anterior, y para precisar en qué se diferencia de ICE, la HSI es la principal rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés) de EE. UU. y, a diferencia de otras agencias como el FBI o la DEA, la HSI mantiene su línea de acción prioritaria en la persecución de delitos transnacionales, con un componente adicional en la protección de la seguridad fronteriza, el comercio internacional y la infraestructura global.

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El ciudadano colombiano hizo alusión en su mensaje al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @betocoralg/IG

Esta estructura le otorga un margen de maniobra mucho más amplio, tanto dentro como fuera del territorio estadounidense, y en algunas operaciones conjuntas con las autoridades colombianas, por ejemplo, se ha mencionado la participación de esta dependencia.

La misión fundamental de la HSI es investigar y desarticular organizaciones terroristas, redes transnacionales y otras estructuras criminales que atenten contra las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos, así como aquellas que buscan explotar de manera ilegal los sistemas de viaje, finanzas y comercio.

La agencia cuenta con más de 8.700 empleados que incluyen agentes especiales, analistas criminales y personal de apoyo.

Ya en el ámbito nacional, la HSI opera con 30 oficinas del Agente Especial Encargado (SAC) y 237 oficinas de campo, apoyadas por más de 2.800 oficiales locales y federales dentro del territorio estadounidense.

Mientras que a nivel internacional, la agencia constituye la mayor presencia investigativa del DHS en el extranjero, con 93 oficinas distribuidas en 56 países, y desde donde sus agentes especiales están asignados a embajadas, consulados y comandos combatientes del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), destaca el sitio web oficial de ICE.

La HSI es una de las agencias estadunidenses con mayor presencia alrededor del mundo - crédito captura de pantalla ICE / sitio web
La HSI es una de las agencias estadunidenses con mayor presencia alrededor del mundo - crédito captura de pantalla ICE / sitio web

Tales capacidades permiten a la agencia intervenir en investigaciones sobre cualquier movimiento ilegal transfronterizo de personas, dinero, bienes, tecnología o contrabando, lo que amplía notablemente su campo de acción.

Entre las conductas delictivas que persigue la HSI de manera prioritaria se encuentran:

  1. Violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
  2. Fraude de identidad y de beneficios.
  3. Robo de propiedad intelectual.
  4. Ciberdelitos.
  5. Delitos relacionados con el empleo.
  6. Lavado de activos.
  7. Exportaciones ilegales de tecnología y armas.
  8. Contrabando.
  9. Trata de personas.
  10. Explotación infantil.
  11. Actividades de pandillas transnacionales.
  12. Narcotráfico.
  13. Amenazas para la seguridad nacional.
  14. Terrorismo.

La agencia, al operar bajo una sombrilla legal distinta a la de otros organismos federales, puede intervenir en contextos complejos y coordinar acciones dentro y fuera del país, como en el caso del activista colombiano.

El senador electo Wally compartió el audio a través de sus redes sociales la noche del martes 16 de junio de 2026 - crédito @MeDicenWally/X
El senador electo Wally compartió el audio a través de sus redes sociales la noche del martes 16 de junio de 2026 - crédito @MeDicenWally/X

El audio que se conoció de Beto Coral al momento de su captura en Estados Unidos

Coral enfrenta un proceso migratorio en el que deberá escoger entre apelar ante un juez o aceptar la salida voluntaria.

Al respecto, y el mismo martes, el creador de contenido y senador electo de la República, Walter Rodríguez (Pacto Histórico), más conocido en redes sociales como Wally, publicó en su cuenta de Instagram @medicenwally un audio que recibió de Coral después del procedimiento.

En ese mensaje, el activista dijo que estaba siendo trasladado por agentes federales mientras se encontraba con su hijo.

Coral afirmó que los agentes le mostraron un documento y negó que existiera una imputación penal en su contra.

“No tengo ningún cargo en mi contra, no he cometido ningún delito (...) tengo mis documentos vigentes, en lo absoluto”, dijo el influencer en el audio compartido por Wally.

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