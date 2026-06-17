Armando Benedetti bailó con la camiseta de la selección Colombia para apoyar a la Tricolor antes del debut mundialista: “¡Solo fútbol en esta mondá!"

El ministro del Interior apareció bailando con la camiseta de Colombia al ritmo de “Dai Dai”, la canción del Mundial de Shakira - crédito @AABenedetti/X

El debut de la selección Colombia en el Mundial de la FIFA de Norteamérica generó escenas festivas en todo el país.

Entre las muestras de apoyo más visibles, destacó la publicación del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien compartió un video en sus redes sociales donde aparece bailando con la camiseta nacional.

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El funcionario eligió la canción oficial del torneo, Dai Dai de Shakira, como acompañamiento para su mensaje. “¡SOLO FÚTBOL EN ESTA MONDÁ! Le va la madre al que hoy hable de política. VAMOS, COLOMBIA!”, escribió Benedetti junto a la publicación.

El video mostró al ministro moviéndose al ritmo del tema en una clara señal de respaldo a la Tricolor en su primer partido, que se disputa en Ciudad de México frente a Uzbekistán. “Fútbol, solo fútbol en esta mondá. Le va la madre al que hoy hable de política”, afirmó Benedetti.

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Armando Benedetti publicó en redes sociales un video en la previa del partido de Colombia contra Uzbekistán - crédito Lina Gasca/Colprensa/Captura video

Con esta frase, el jefe de cartera buscó transmitir el ambiente de unidad y concentración en la cita deportiva, dejando de lado cualquier discusión política durante la jornada.

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026

El debut de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 despierta expectativas renovadas tras confirmarse el posible equipo titular que enfrentará a Uzbekistán.

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El periodista Antonio Casale adelantó las novedades del once inicial, destacando la presencia de Gustavo Puerta, quien integra el plantel del Racing de Santander y se prepara para jugar en la primera división española la próxima temporada.

Desde la sede del Club América, el entrenador Néstor Lorenzo compartió sus impresiones sobre el enfrentamiento contra el conjunto dirigido por Fabio Cannavaro. El técnico aseguró que la preparación ha sido rigurosa y que la selección está lista para afrontar el reto en el estadio de Ciudad de México. El dato más llamativo es la inclusión de James Rodríguez desde el inicio, una decisión que confirma la confianza del cuerpo técnico en el liderazgo del capitán cafetero.

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Colombia debutará el miércoles 17 de junio de 2026 en el Mundial de la FIFA de Norteamérica ante Uzbekistán - crédito Luisa González/ REUTERS

La selección nacional se presenta con una alineación que integra jugadores con experiencia internacional y juventud. La defensa estará conformada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, todos con rodaje en ligas europeas. En la portería estará Camilo Vargas, quien milita en el fútbol mexicano y aporta seguridad bajo los tres palos.

El mediocampo contará con la energía de Jefferson Lerma y el talento de James Rodríguez, acompañados por el mencionado Puerta. En la zona ofensiva, la responsabilidad del gol recaerá sobre Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz, este último figura del Bayern Múnich.

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Colombia debuta en su séptima Copa del Mundo el 17 de junio de 2026, a las 21:00 (hora local de Ecuador y Perú), 23:00 (Argentina) y 4:00 (España), enfrentando a Uzbekistán en Ciudad de México. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo apostará por una mezcla de juventud y experiencia, con James Rodríguez como capitán y referente creativo.

La selección de Colombia inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 con expectativas alineadas al deseo de un país que busca motivos para celebrar. Néstor Lorenzo, técnico argentino, expuso sus aspiraciones en la conferencia previa al debut frente a Uzbekistán, resaltando la importancia emocional que el fútbol puede tener para la sociedad.

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El entrenador manifestó que su mayor objetivo es conquistar el torneo: “Quiero ser campeón del mundo y ojalá llegue lo antes posible”, expresó Lorenzo durante la charla organizada por la FIFA. La declaración no solo refleja su ambición personal, sino la voluntad de todo el plantel de alcanzar la instancia definitiva de la competencia.

A la pregunta de por qué este deseo cobra tanta fuerza en el actual contexto, Lorenzo vinculó el sueño deportivo con la situación nacional: “Sabemos que se necesita un motivo para sonreír y por eso queremos jugar bien”, insistió el seleccionador, reconociendo el impacto positivo que una buena actuación puede generar en el ánimo colectivo.

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La preparación del equipo no solo se centra en el rendimiento, sino también en el respeto a la historia futbolística del país. “Dentro del grupo hablamos mucho de la identidad y esencia de Colombia como punto de partida para representar al país, queremos respetar esa tradición”, explicó Lorenzo sobre el trabajo interno. Admitió, sin embargo, que ese propósito supone un reto: “No es fácil”.