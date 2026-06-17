Álvaro Uribe denunció presión armada de las disidencias en Cauca: “Si no votan por Cepeda amenazan con el fusilamiento”

Álvaro Uribe denunció que disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco restringen la movilidad en municipios y veredas del Cauca antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Reuters

La contienda presidencial en Colombia entró en una fase crítica tras la grave denuncia pública realizada por Álvaro Uribe Vélez el miércoles 17 de junio.

El exmandatario y exsenador del Centro Democrático acusó a las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, de imponer restricciones a la movilidad de ciudadanos en municipios y veredas del Cauca.

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Según lo publicado por Uribe en su cuenta de X, estos grupos armados estarían ejerciendo control sobre el voto y amenazando con fusilamiento, desplazamiento y destierro a quienes no respalden al candidato Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral prevista para el 21 de junio.

“Narcoterroristas de Mordisco ordenan en municipios y veredas del Cauca que los ciudadanos no se puedan desplazar desde mañana jueves. Ejercerán control electoral y si no votan por Cepeda amenazan con el fusilamiento, el desplazamiento y el destierro”, escribió Uribe en su perfil de X, lo que reavivó la preocupación por el ambiente de seguridad de cara al balotaje.

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Uribe afirmó en X que grupos armados buscan controlar el voto en Cauca y amenazan con fusilamiento, desplazamiento y destierro a quienes no apoyen a Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel / X

Acusaciones cruzadas sobre intimidación electoral

Las denuncias de Uribe se sumaron a las emitidas por el candidato Abelardo de la Espriella durante el cierre de su campaña en Buga, Valle del Cauca. De la Espriella señaló que en municipios de Cauca y Nariño, grupos armados ilegales habrían desplazado a personas que votaron por él en la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo. Además, advirtió que existen amenazas directas contra comunidades que, según sus palabras, estarían siendo obligadas a votar por Iván Cepeda, el candidato del oficialismo.

El abogado también apuntó a las disidencias de la Segunda Marquetalia, las de “Iván Mordisco”, el ELN y los Comuneros del Sur como responsables de las presiones. De la Espriella aseguró que estas organizaciones no solo intimidan, sino que exigen pruebas fotográficas del tarjetón electoral para confirmar que los sufragios no sean a su favor sino al de su contrincante.

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“Ya hay amenazas de cara a la segunda vuelta, el 21 de junio, cuando me enfrentaré a Iván Cepeda”, sostuvo De la Espriella ante sus seguidores.

De la Espriella señaló a la Segunda Marquetalia, las disidencias de Iván Mordisco, el ELN y los Comuneros del Sur por presiones para votar por Iván Cepeda - crédito Colprensa/Reuters

Panorama de riesgo en la jornada electoral

El clima de seguridad en el país se ha deteriorado en las semanas previas al balotaje. La Policía Nacional reveló que el número de municipios en riesgo electoral ascendió a 99, según confirmó el director de la institución, general William Rincón Zambrano.

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El balance fue presentado en la Sala Estratégica de la Dirección General de la Policía durante la activación anticipada del Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El general Rincón Zambrano explicó que el nuevo mapa de riesgos identificó 50 municipios con vulnerabilidades en la transparencia electoral, sobre todo en Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca. Además, 49 municipios fueron clasificados como prioritarios por la posibilidad de acciones violentas, con alertas focalizadas en Cauca, Tolima y Antioquia.

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“Hemos recibido 21 amenazas en contra de los candidatos presidenciales y ya se han abierto diez investigaciones criminales en coordinación con la Fiscalía General”, informó el alto oficial. El monitoreo policial también alcanza diez cuentas de redes sociales señaladas de propagar amenazas y desinformación.

La Policía Nacional informó que 99 municipios están en riesgo electoral de cara al balotaje del 21 de junio en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

Comunidades bajo presión y respuestas institucionales

Las autoridades identificaron 535 puntos críticos distribuidos en 94 municipios y 13 ciudades capitales, donde se desplegaron operativos preventivos. Además, permanece bajo observación la presunta carnetización en el departamento de Caquetá, mecanismo atribuido a grupos armados ilegales que emplean estos registros como forma de extorsión y presión sobre la ciudadanía, según explicó el ministro Pedro Sánchez tras reuniones con autoridades locales.

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La situación en el suroccidente del país refleja una tendencia de denuncias de constreñimiento electoral en varios departamentos. Diversas organizaciones sociales y partidos reportaron amenazas por parte de grupos armados que buscan incidir en los resultados de la elección presidencial.

Hasta el momento, ni las autoridades gubernamentales ni las Fuerzas Militares han confirmado ni desmentido la información difundida por el expresidente Álvaro Uribe sobre la situación en Cauca.

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