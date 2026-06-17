Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputan la Presidencia de Colombia: expertos analizan cómo llegaron a la segunda vuelta

Voces académicas y analistas detallan las razones que llevaron a ambos candidatos a la segunda vuelta y advierten sobre los desafíos de gobernabilidad y fragmentación política que enfrentará el próximo gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 31 de mayo de 2026, los colombianos acudieron a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

Con 10.366.143 votos, Abelardo de la Espriella disputará la segunda vuelta presidencial con Iván Cepeda, quien obtuvo 9.703.921 sufragios.

Por este motivo, Infobae Colombia consultó a analistas políticos sobre las conclusiones de la primera vuelta presidencial y lo que puede ocurrir en la segunda vuelta, que se realizará el 21 de junio de 2026.

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Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, señaló que los principales factores que permitieron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzar a la segunda vuelta fueron la radicalización de las campañas y la falta de fuerza del centro político en Colombia para posicionar a un candidato con opciones reales.

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, señaló que los principales factores que permitieron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzar a la segunda vuelta fueron la radicalización de las campañas y la falta de fuerza del centro político en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/ Colprensa

“El país permanece polarizado y se decantó por propuestas ubicadas en los extremos: una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Otros candidatos, como Paloma Valencia y Sergio Fajardo, intentaron construir coaliciones más amplias, pero fueron castigados en las urnas”, señaló Falkonerth.

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Silvia Otero-Bahamón, profesora asociada y directora de investigación de la Facultad de Estudios Sociales, Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, destacó la organización de la izquierda durante el proceso electoral, lo que permitió la elección de Iván Cepeda.

Sobre Abelardo de la Espriella, Otero-Bahamón indicó que el candidato “surgió como la figura de la derecha populista, opuesta al establecimiento”. Afirmó que el discurso del abogado “resultó más creíble que el de la derecha institucional, representada por Paloma Valencia”.

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Germán González, analista político, indicó que los dos candidatos representan sectores políticos “que han sabido leer el sentimiento anti política y anti establecimiento que tiene fatigado a buena parte del electorado”.

“Por un lado, el petrismo sostiene un discurso que contrapone al pueblo frente a las élites, con una fuerte identidad simbólica en las clases bajas. Por otro lado, una nueva derecha promueve un discurso orientado al orden, la identidad patriótica y la crítica hacia la política tradicional y el establecimiento. El populismo ya forma parte de la realidad política colombiana”, indicó González.

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Estrategias de campaña y alianzas

Sobre las campañas, Otero-Bahamón consideró que Iván Cepeda se apoyó en la continuidad del proyecto político del actual gobierno, con el respaldo de quienes aprueban la gestión de Gustavo Petro.

En contraste, la candidatura de De la Espriella apostó por una estrategia digital robusta, apoyada en un grupo amplio de influencers y una presencia constante en redes sociales.

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“La efectividad de sus mensajes no se vio afectada por estos obstáculos, lo que explica su éxito en captar el apoyo ciudadano”, apuntó Otero-Bahamón en diálogo con Infobae Colombia.

Germán González agregó que ambos candidatos lograron captar votantes más allá de sus bases ideológicas.

“Sigue siendo cierto que la segunda vuelta suele definirse por los votantes moderados e independientes, que no necesariamente se identifican plenamente con ninguno de los dos proyectos y que evalúan variables como la estabilidad institucional, la economía y la capacidad de gobernar”, indicó González.

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En cuanto a alianzas, Otero-Bahamón prevé que sectores y líderes políticos que hasta ahora apoyaban al gobierno y a Cepeda podrían comenzar a respaldar a De la Espriella, aunque mantengan discursos públicos a favor del candidato progresista. Este fenómeno, explicó, responde a una dinámica habitual en la política colombiana, donde actores tradicionales tienden a alinearse con el favorito.

En cuanto a alianzas, Silvia Otero-Bahamón prevé que sectores y líderes políticos que hasta ahora apoyaban al gobierno y a Cepeda podrían comenzar a respaldar a De la Espriella, aunque mantengan discursos públicos a favor del candidato progresista - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“No se esperan adhesiones públicas del centro político, ya que sus principales figuras han exigido mayor claridad en las propuestas de los aspirantes”, señaló Otero-Bahamón.

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Juan Falkonerth indicó que la disputa por los votos de centro adquiere especial relevancia, ya que cada voto adicional podría inclinar la balanza. Los sondeos muestran que De la Espriella tiene mayor capacidad de crecimiento, especialmente entre quienes votaron por Paloma Valencia. En contraste, los apoyos de Claudia López parecen alinearse más con Cepeda, mientras que los votos de Fajardo se consideran más autónomos y difíciles de predecir.

Contexto político

Ante el contexto político y social reflejado en los resultados de la primera vuelta, Juan Falkonerth explicó a Infobae Colombia que los dos proyectos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial representan fuerzas importantes en el país.

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“No reconocer la solidez del progresismo encabezado por Iván Cepeda sería un error. A pesar de los escándalos y la intervención del presidente Petro en política, el impacto en la campaña de Cepeda no fue tan fuerte como se esperaba. El temor de sectores que no comparten el proyecto del actual gobierno contribuyó a fortalecer la candidatura de De la Espriella”, indicó Falkonerth.

Germán González, por su parte, expresó que el contexto político influyó de gran manera “porque los resultados estuvieron marcados por un contexto de alta polarización política”.

“No se puede ignorar que la victoria de De la Espriella habla también del clamor de cambio de una parte del electorado que vio en su candidatura una forma evitar el continuismo y priorizar temas como el orden público y el crecimiento económico. Mientras que otra parte del país encontró en Iván Cepeda la posibilidad de dar continuidad a las reformas y transformaciones impulsadas por el progresismo”, indicó González.

Germán González expresó que no se puede desconocer la victoria que obtuvo Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial - crédito Luisa González/REUTERS

Eventual gobierno de De la Espriella e Iván Cepeda

Sobre cuáles serían las implicaciones para Colombia ante una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, Juan Falkonerth indicó que una presidencia del candidato del Pacto Histórico “implicaría un continuismo respecto al gobierno de Gustavo Petro, pero con un enfoque más radical”.

Por parte de Abelardo de la Espriella, el analista señaló que “se anticipa un gobierno de derecha. Aunque es un candidato sin experiencia previa en cargos de elección, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, aporta tranquilidad por su trayectoria y conocimiento”.

En el caso de un gobierno de Iván Cepeda, Silvia Otero-Bahamón anticipó la continuidad del proyecto político actual, con énfasis en la implementación de reformas sociales y pensionales, cambios en el sector salud y el fortalecimiento de la educación superior pública. Persisten dudas sobre el financiamiento de estas políticas.

Sobre el futuro de la seguridad y la paz, la experta explicó que no existe una propuesta concreta o detallada sobre seguridad por parte de De la Espriella y que resulta difícil entender cómo implementaría lo que promete. Se anticipa que abandonará el enfoque de mesas de negociación con grupos armados y optará por una estrategia coercitiva y de confrontación.

Germán González consideró que la eventual presidencia de cualquiera de los dos candidatos pondría a prueba la capacidad del sistema político para procesar una sociedad cada vez más dividida en dos bloques de tamaño similar.

El experto expresó que ninguno llegaría con mayorías propias en el Congreso y ambos tendrían enfrente una oposición que podría rondar un tercio del Senado, suficiente para dificultar la construcción de consensos y elevar los costos políticos de cualquier reforma ambiciosa.

Germán González consideró que la eventual presidencia de cualquiera de los dos candidatos pondría a prueba la capacidad del sistema político para procesar una sociedad cada vez más dividida en dos bloques de tamaño similar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Uno de los principales riesgos para cualquiera de los dos escenarios es el estancamiento legislativo, lo que podría generar incentivos para buscar mecanismos alternativos de gobernabilidad, como gobernar por decreto y con capacidad de movilización en las calles, con instrumentos de consulta popular y plebiscitaria”, indicó González.