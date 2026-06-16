ELN liberó a dos investigadores de la Dijín secuestrados hace casi un año en Arauca

Los investigadores de la Dijín secuestrados por el ELN recuperaron su libertad en Arauca - crédito redes sociales

Luego de permanecer cerca de un año en cautiverio, los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, recuperaron su libertad tras haber sido secuestrados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca.

Los uniformados habían sido retenidos por la guerrilla desde julio de 2025, cuando se encontraban desarrollando labores relacionadas con sus funciones en esa región del país, una de las más afectadas por el accionar de grupos armados ilegales y los problemas de orden público.

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La liberación de los agentes se concretó después de varios meses de gestiones humanitarias encaminadas a lograr su regreso con vida. En el proceso de mediación participaron diferentes organizaciones humanitarias, así como representantes de la Iglesia Católica en Arauca, cuya intervención fue clave para facilitar el retorno de los investigadores a la libertad.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias específicas en las que se produjo la entrega de los uniformados ni sobre el estado de salud en el que fueron recibidos tras permanecer secuestrados durante casi un año.

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La mediación humanitaria con apoyo de la Iglesia Católica facilitó la entrega en Arauca - crédito redes sociales

Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza habían sido reportados como secuestrados el 20 de julio de 2025 en una zona rural de Tame, Arauca, un caso que expone la persistencia del secuestro como mecanismo de presión armada en regiones donde el conflicto sigue activo.

Antes de que se conociera que los uniformados iban a ser liberados y que se estaba trabajando en ese proceso, el 25 de abril de 2026, habían difundido videos como pruebas de supervivencia de los dos agentes. En esas grabaciones, los uniformados habían pedido acciones para acelerar su regreso.

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Tras conocerse la noticia, la Defensoría del Pueblo se pronunció a través de sus redes sociales, destacando que la liberación de los uniformados representa el fin de una prolongada espera para sus seres queridos.

“Fueron liberados los miembros de la Policía colombiana Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados por el ELN desde julio de 2025 en el departamento de Arauca. Su liberación permite el reencuentro con sus familias después de cerca de un año”, señaló la entidad.

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La Defensoría del Pueblo pidió al ELN liberar a dos funcionarios de la Fiscalía y a más secuestrados - crédito @DefensoriaCol/X

No obstante, el organismo defensor de los derechos humanos reiteró que el secuestro continúa siendo una práctica ilegal e inadmisible, rechazando la postura asumida por el grupo guerrillero frente a estos casos.

La Defensoría recordó que el 6 de mayo manifestó que el denominado “juicio revolucionario” anunciado por el ELN contra los dos policías y contra los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López —que permanecen secuestrados— carece de cualquier legitimidad jurídica.

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“El denominado ‘juicio revolucionario’ anunciado por el ELN (...) no otorgaba ninguna validez jurídica al secuestro ni modificaba su carácter ilegal e ilegítimo”, indicó la entidad.

Asimismo, enfatizó que los dos investigadores de la Dijín liberados no se encontraban cumpliendo ninguna condena, contrario a lo que habría sostenido la organización armada.

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“Los dos policías que fueron liberados no estaban cumpliendo una condena, como lo asegura el ELN. Ningún grupo armado puede atribuirse la facultad de juzgar personas, imponer condenas o utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo, negociación o intercambio”, agregó la Defensoría del Pueblo.

Los organismos estatales no han precisado cómo se produjo la entrega de Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza ni el estado de salud con el que fueron recibidos tras casi un año retenidos - crédito @JJIndependiente / X

En su pronunciamiento, la entidad también hizo un llamado urgente al ELN para que proceda con la liberación de otras personas que continúan en cautiverio.

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“Hacemos un llamado al ELN para que libere a los dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y a las demás personas que mantiene secuestradas, garantice su vida e integridad”, expresó.

De igual manera, la Defensoría exhortó a todos los grupos armados ilegales que operan en el país a cesar de forma inmediata la práctica del secuestro y liberar a quienes permanecen privados de la libertad.

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La entidad también solicitó al Gobierno nacional mantener y fortalecer las acciones encaminadas a lograr el regreso seguro de las víctimas que continúan secuestradas.