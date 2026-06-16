Gustavo Petro cuestionó la denuncia de Abelardo de la Espriella ante una corte de Estados Unidos y pidió que renuncie a esa ciudadanía

El jefe de Estado criticó que la candidatura del abogado utilice estas estrategias y se pase por encima de la soberanía institucional - crédito Gustavo Petro/X

El presidente Gustavo Petro cuestionó que el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella lo denunciara ante una corte de Estados Unidos y sostuvo que respondió a esa presentación.

El jefe de Estado afirmó que la acción no se llevó a la justicia colombiana y la vinculó con un intento de suspenderlo por motivos políticos. “La firmeza de la patria de Abelardo de la Espriella no es de Colombia porque no puso la denuncia en la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra patria, que es los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo.

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El presidente le pidió al candidato de la derecha que renuncie a su ciudadanía en Estados Unidos- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Petro dijo que la acusación se presentó “el día domingo” y que se defendió ante esa jurisdicción: “Aquí, en este país, el día domingo, el señor Abelardo de la Espriella vino a acusarme ante la justicia de Estados Unidos y me defendí. Y cada vez que se me calumnie, me defiendo”.

El presidente colombiano respondió a la ofensiva judicial y política anunciada por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Colombia, Estados Unidos y Europa.

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La vinculación con disputas políticas internas

En su intervención, el mandatario vinculó el pedido de suspensión en su contra con disputas políticas internas y con un cambio de alineamientos. “Se ha pedido mi suspensión por alguien que ya hacía parte incluso del partido que fundé”, dijo, y agregó que esa persona hoy está “en un partido rival”, aludiendo a “su asesor Ibáñez”, a quien ubicó en “las huestes contrarias”.

El presidente aseguró que la motivación de ese intento no está relacionada con hechos de intervención electoral. “Es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado”, sostuvo, y enmarcó su conducta en la “defensa de un derecho fundamental de la Constitución”.

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Las críticas por recurrir a una justicia extranjera

FOTO DE ARCHIVO. El abogado y empresario Abelardo De La Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia por el movimiento de derecha Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

En ese tramo, Petro afirmó que respeta a Estados Unidos y a sus ciudadanos, pero cuestionó que se recurra a una justicia extranjera para asuntos que, a su juicio, corresponden a Colombia.

“Respeto y respeto a sus ciudadanos, pero no me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia tratando de ser presidente de Colombia”, dijo.

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El mandatario añadió que ese tipo de acciones buscan “evadir” decisiones judiciales sobre símbolos patrios y las vinculó con el debate sobre el cumplimiento de normas internas.

“Como evadir la sentencia del tribunal sobre símbolos patrios, que hace mucho se creó como ley, evade la ley, que yo he respetado en todas mis campañas desde entonces y que no se quiere cumplir, o peor aún, tratando de llevar a un presidente de la República a la justicia extranjera de otro país”, afirmó.

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Colombian right-wing presidential candidate Abelardo De La Espriella addresses supporters from a bulletproof booth during his campaign's closing event ahead of the June 21 runoff election against leftist candidate Ivan Cepeda, in Buga, Colombia, June 14, 2026. REUTERS/Cesar Quiroz

No es la primera vez en que el presidente Gustavo Petro arremete en contra del candidato de la derecha por su nacionalidad. Días atrás, el mandatario colombiano compartió una publicación en la que cuestionaba la nacionalidad estadounidense de De la Espriella.

“Yo nunca he jurado obedecer prioritariamente la bandera de los EEUU y subordinar mi bandera de Colombia a la de EEUU. Si eso se me sugiere por tener otra nacionalidad de cualquier país del mundo, la rechazo de inmediato (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

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El jefe de Gobierno también sostuvo que sus acciones a lo largo de su vida y, en especial, en el último cuatrienio han estado orientadas a mejorar el país, sin importar que estas pongan en riesgo su integridad.

“Yo soy de mi Patria y mi Patria es Colombia, y está llena de Vida y Belleza, y he estado a punto de morir por ella. La Vida es mi consigna para mí y para todas y todos (sic)”, expuso.

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