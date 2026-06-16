María Fernanda Cabal le contestó a Sofía Petro: “El M-19 fue quien exterminó a magistrados en el Palacio de Justicia”

María Fernanda Cabal y Sofia Petro: cruce en X por el pasado del M-19 y el futuro del diálogo - crédito Colprensa - @sofiapetroa/X

El intercambio entre Sofía Petro, hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, generó debate en redes sociales tras publicarse mensajes opuestos sobre la violencia y la historia reciente del país en un momento de alta polarización electoral.

La controversia se originó cuando Sofía Petro afirmó en la plataforma X, días después de las elecciones de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo: “Quiero creer somos mayoría quienes no queremos el exterminio del diferente, quienes creemos en el diálogo y que incluso frente a las fracturas más irreconciliables, no escogeríamos la violencia para imponernos, los que no apoyamos la idea de destripar al otro”, haciendo referencia al abogado Abelardo de la Espriella.

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Sofía lanzó una fuerte pulla al candidato De la Espriella, quien obtuvo 10.361.499 (43,74%), por encima del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien obtuvo 9.688.361 (40,90%), pasando los dos a una segunda vuelta presidencial este domingo 21 de junio de 2026.

Sofía Petro y María Fernanda Cabal abren debate sobre violencia y pasado político en X - crédito @sofiapetroa/X

Tras lo anterior, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal respondió citando el pasado del grupo armado M-19 y su vinculación con el asalto al Palacio de Justicia en 1985.

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“Recuerde que fueron los del M-19 grupo criminal al que perteneció su papá (Gustavo Petro) los que exterminaron a los magistrados en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985”, escribió la excongresista.

El intercambio reflejó la persistencia de tensiones en el discurso político colombiano, especialmente cuando figuras públicas mencionan episodios sensibles de la historia nacional. Los señalamientos de Cabal aluden a la militancia de Gustavo Petro en el M-19, hecho que suele reavivar discusiones sobre responsabilidad, memoria y reconciliación en el país.

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María Fernanda Cabal utilizó la plataforma X para confrontar el mensaje de Sofía Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Abelardo de la Espriella aclaró su polémica frase sobre “destripar” a la izquierda

El abogado Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia, abordó en una entrevista la controversia generada por su declaración sobre “destripar” a la izquierda si logra la jefatura del Estado.

El aspirante aclaró a La FM que su mensaje no debe interpretarse literalmente. Explicó: “Te doy el contexto y si a alguien no le gustó, pido excusas y lo retiro. Si les mortifica y les genera mucha sensibilidad, no lo vuelvo a decir”. Insistió en que su propuesta apunta a eliminar movimientos radicales exclusivamente “en el marco de la Constitución y la ley”.

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De la Espriella sostuvo que la expresión, utilizada en un sentido coloquial, pretendía subrayar su intención de actuar dentro de los límites legales y constitucionales.

“Siempre voy a actuar en el marco de la Constitución y la ley, defendiendo la Constitución del 91, conmigo no va a haber constituyentes, conmigo no va a haber reelección”, manifestó el aspirante. Ante la polémica, reiteró: “Si eso ofendió a alguien, pido excusas. Pero siempre dije en el marco de la Constitución y la ley y con respecto al significado cuatro, que es el coloquial”, precisó.

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Abelardo de la Espriella explicó su postura sobre la izquierda - crédito Cesar Quiroz/REUTERS

El candidato también se refirió al contexto judicial en torno al actual presidente. De la Espriella aseguró: “Petro no puede quedar impune” si se comprueba una violación a la Constitución. Propuso la realización de una auditoría internacional en todas las dependencias del Ejecutivo para determinar “cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron”. Explicó que los resultados serían entregados a las autoridades judiciales competentes.

Sobre sus propuestas de gobierno, De la Espriella plantea un plan de choque de 90 días para capturar o neutralizar a diez cabecillas considerados prioritarios, junto con la fumigación de 330.000 hectáreas de coca y operaciones militares contra campamentos denominados narcoterroristas.

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Para implementar estos objetivos, anticipó la creación de alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel, orientadas a fortalecer la cooperación técnica y operativa.

Para finalizar, en materia económica, el candidato defendió la idea de que el Estado debe facilitar condiciones para el desarrollo empresarial. “El Estado no crea riqueza, el Estado crea condiciones para que nosotros los empresarios creamos riquezas”, indicó De la Espriella, quien también definió su eventual mandato como transicional y centrado en reorganizar el país tras la administración actual.

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