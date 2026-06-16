Precios de carros eléctricos e híbridos siguen cayendo en Colombia por el “efecto Tesla”: más de 30 modelos han bajado su valor en 2026

La llegada de Tesla a Colombia a finales de 2025 impulsó una reducción de precios que ya alcanza a decenas de modelos eléctricos e híbridos en el país - crédito Luisa González/X

Comprar un carro eléctrico o híbrido en Colombia es cada vez más barato. Lo que comenzó con la llegada de Tesla al país a finales de 2025 se ha convertido en una verdadera guerra de precios que está transformando el mercado automotor y obligando a decenas de marcas a reducir el valor de sus vehículos para mantenerse competitivas.

El fenómeno, conocido en el sector como el “efecto Tesla”, ya ha provocado rebajas en al menos 32 modelos electrificados entre eléctricos puros, híbridos ligeros e híbridos enchufables, según un análisis de Legiscomex.

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La tendencia se ha extendido a prácticamente todos los segmentos, desde hatchbacks urbanos hasta SUV familiares y vehículos de gama media y alta.

La sacudida comenzó cuando Tesla aterrizó oficialmente en Colombia con precios que sorprendieron a la industria.

Las ventas de vehículos eléctricos siguen creciendo a triple dígito en Colombia, impulsadas por una mayor oferta y precios cada vez más competitivos - crédito Asopartes

El fabricante estadounidense lanzó el Model 3 desde 109,9 millones de pesos y el Model Y desde 119,9 millones, valores que incluso quedaron por debajo de varios híbridos que ya estaban posicionados en el mercado.

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La respuesta de la competencia no tardó en llegar. Marcas tradicionales y fabricantes chinos comenzaron a ajustar sus listas de precios para no perder terreno en un mercado que atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento.

Ventas de carros eléctricos en Colombia crecen a ritmo récord

Las cifras respaldan ese auge. En mayo de 2026 se comercializaron 5.004 vehículos eléctricos en Colombia, lo que representa un crecimiento de 252 % frente al mismo mes de 2025. En abril, el incremento interanual había sido aún mayor, alcanzando el 316 %.

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Hoy el panorama es muy distinto al de hace apenas un año. Los consumidores encuentran cada vez más opciones por debajo de los 100 millones de pesos, una barrera que durante mucho tiempo limitó el acceso a este tipo de tecnologías, según Legiscomex.

Marcas de origen chino y fabricantes tradicionales han ajustado sus precios para competir en un mercado que se transforma rápidamente - crédito Secretaria de Movilidad

Entre los modelos que han reducido su precio recientemente aparecen el GAC Aion UT, el JAC E30X, el MG 4 Urban y el GWM Ora 03, que pasó de costar 116 millones a 95 millones de pesos. También se han registrado reducciones en SUV como la GAC Aion V, la BYD Yuan Plus, la Kia EV5, la Voyah Courage y la Xpeng G6 Air.

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Los híbridos tampoco han escapado a esta tendencia. El Suzuki Dzire híbrido ligero bajó de 69 millones a 60 millones de pesos, mientras que referencias como la Chery Tiggo 7, la Tiggo 8, la Geely Starray EM-i, la Chevrolet Captiva Phev y modelos de Citroën también han ajustado sus valores durante los últimos meses.

Por qué siguen cayendo los precios de los vehículos electrificados

Además de la llegada de Tesla, los expertos señalan otros factores que están impulsando las rebajas. Uno de ellos es el crecimiento de las marcas chinas, que han ganado protagonismo gracias a una oferta más amplia y competitiva.

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También influye la fortaleza reciente del peso colombiano frente al dólar, que ayuda a reducir costos de importación.

A esto se suma un entorno tributario favorable para la movilidad eléctrica.

Los vehículos eléctricos ingresan al país con arancel del 0%, frente al 40% que pagan los de combustión. También cuentan con IVA preferencial del 5%, beneficios en el impuesto vehicular y exenciones de restricciones de movilidad en varias ciudades.

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Los incentivos tributarios y la caída de precios están acercando la movilidad eléctrica a más colombianos, aunque persisten retos en infraestructura de carga y disponibilidad de repuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La combinación de estos factores está acelerando la transformación del mercado. Lo que antes era una categoría de nicho comienza a convertirse en una alternativa real para miles de conductores que buscan reducir costos de combustible y mantenimiento.

Los retos que enfrenta el mercado de carros eléctricos en Colombia

Sin embargo, el crecimiento también plantea retos. La infraestructura de carga sigue siendo uno de los principales desafíos, ya que Colombia cuenta con 229 estaciones públicas para atender una flota que crece a gran velocidad.

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Además, algunos usuarios han reportado demoras en la entrega de repuestos y servicios posventa para ciertos modelos.

A pesar de esos obstáculos, la tendencia parece clara. La competencia por conquistar compradores está llevando a las marcas a ofrecer mejores precios, más equipamiento y mayores beneficios.

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Mientras las ventas continúan rompiendo récords, todo indica que la guerra de precios apenas comienza y que los colombianos podrían seguir viendo nuevas reducciones en los próximos meses.