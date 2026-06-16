Colombia

Juez ordenó a Petro abstenerse de usar su cuenta de X y canales oficiales para favorecer o perjudicar candidatos presidenciales

La medida provisional fue adoptada por un juzgado laboral de Medellín dentro de una acción de tutela presentada por un ciudadano, mientras se estudia de fondo una presunta vulneración del derecho a elegir en condiciones de igualdad

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El Tribunal admitió esta acción popular para que inicie una investigación al uso que el presidente Gustavo Petro le da a su cuenta en la red social X - crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.
La decisión judicial estará vigente durante el trámite del proceso y busca evitar posibles afectaciones a las garantías electorales en la recta final de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia

Un juzgado de Medellín ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, abstenerse de utilizar su cuenta de X, alocuciones oficiales, eventos públicos y demás plataformas vinculadas al ejercicio de sus funciones para difundir mensajes que puedan favorecer o perjudicar a cualquiera de los candidatos presidenciales que participan en la segunda vuelta electoral.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín mediante una medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas. La autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para adoptar una medida preventiva mientras se resuelve de fondo el proceso constitucional.

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De acuerdo con el auto judicial, la tutela fue admitida contra el mandatario en su condición de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa del país. Además, el despacho le concedió un plazo de dos días para responder a los señalamientos planteados en la acción constitucional.

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