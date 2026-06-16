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José Manuel Restrepo reveló que recibió amenazas y reforzó su esquema de seguridad: “No le tengo miedo”

El aspirante a la vicepresidencia afirmó que la protección reforzada se volvió indispensable luego de recibir un mensaje que advertía un riesgo contra su integridad

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Reforzaron seguridad de José Manuel Restrepo por riesgos detectados en su entorno - crédito Luisa González/REUTERS
Reforzaron seguridad de José Manuel Restrepo por riesgos detectados en su entorno - crédito Luisa González/REUTERS

El exministro de Hacienda y candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo reconoció que su cotidianidad ha experimentado cambios debido a las medidas de resguardo adoptadas tras amenazas recientes.

Yo la verdad es que no le tengo miedo a los temas de seguridad”, sostuvo Restrepo en el programa Aquí y ahora, de La FM, al referirse a la situación que atraviesa junto con su círculo familiar. Según relató, su equipo y él cuentan con un mecanismo de protección, diseñado para actuar ante cualquier eventualidad.

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De acuerdo con los testimonios brindados por Restrepo, la presencia constante de agentes de seguridad en sus desplazamientos se ha convertido en parte de su día a día.

Es muy extraño para un candidato tener tres, cuatro, cinco personas que estén rodeándolo en cualquier visita que uno tenga”, indicó la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, resaltando que este tipo de situaciones reflejan la realidad nacional. Subrayó que, pese a la incomodidad que genera vivir bajo protección reforzada, “si esa es la realidad del país, es la realidad sobre la cual hay que convivir”.

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José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

En diálogo con el medio, el aspirante a la vicepresidencia relató que el motivo principal detrás del refuerzo en su seguridad fue un mensaje recibido a través de un chat privado.

Recibí un mensaje en donde se me señalaba que había un riesgo de un eventual atentado”, explicó. Esta notificación fue transmitida de inmediato al equipo de campaña, que decidió fortalecer las medidas de resguardo para prevenir cualquier incidente.

Restrepo remarcó la importancia de que el gobierno brinde garantías a quienes ejercen funciones públicas o aspiran a cargos de representación, pues considera que la protección de la ciudadanía debe ser una prioridad estatal. “El Gobierno tiene que actuar, tiene que garantizarlo, darle garantías a la gente”, enfatizó.

La situación de seguridad que enfrentan figuras políticas en Colombia plantea interrogantes sobre los desafíos del contexto electoral y la normalización de esquemas de protección para candidatos tras las elecciones de este domingo 21 de junio de 2026.

Eso no debería suceder en Colombia”, concluyó el candidato, quien consideró que la convivencia con medidas de protección se ha vuelto parte del panorama para quienes buscan representar a la sociedad en el escenario nacional.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, relató cómo enfrenta la amenaza y la vigilancia diaria - crédito @delaespriella_style/Instagram

José Manuel Restrepo afirmó que aceptarán los resultados de la segunda vuelta presidencial

El aspirante a la Vicepresidencia de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó en la misma entrevista, que la fórmula presidencial que comparte con Abelardo de la Espriella aceptará el resultado de la segunda vuelta, cualquiera que sea el desenlace.

Al abordar temas de institucionalidad y garantías democráticas, Restrepo subrayó que el compromiso con el reconocimiento de los resultados representa una condición fundamental para la estabilidad del país.

Restrepo abordó distintos aspectos de la coyuntura electoral. El candidato señaló que las recientes decisiones judiciales referentes al uso de símbolos y lemas de campaña han provocado, según su visión, un efecto contrario al esperado.

Estas restricciones son totalmente absurdas”, expresó Restrepo. El exministro consideró que las medidas “limitan las libertades de quienes participan en la contienda electoral”, aunque reconoció que este tipo de acciones han despertado un mayor interés ciudadano en la propuesta de su fórmula.

José Manuel Restrepo, exministro y rector universitario, acompaña a Abelardo de la Espriella como fórmula vicepresidencial para elecciones 2026 en Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa
José Manuel Restrepo narró cómo la presencia de escoltas y la adopción de medidas de resguardo modificaron su rutina y la de su familia - crédito Diego Pineda/Colprensa

De acuerdo con el testimonio otorgado al medio, Restrepo sostuvo que la campaña ha fortalecido su respaldo a raíz del debate público generado por fallos judiciales y limitaciones sobre elementos visuales y comunicativos.

El aspirante atribuyó el origen de las interpretaciones sobre la nacionalidad de Abelardo de la Espriella y su supuesta inhabilidad para ejercer la Presidencia a sectores políticos rivales, a quienes acusó de buscar “desesperadamente” debilitar su candidatura.

Restrepo manifestó que la actitud del Gobierno nacional y de los adversarios políticos tendrá un impacto determinante en la estabilidad institucional del país.

Por último, enfatizó sobre la importancia de que todos los actores políticos respeten el resultado y eviten la difusión de información falsa a través de las redes sociales u otros canales de comunicación en los días posteriores a la votación.

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