Colombia

Iván Cepeda aseguró que no hará convocatoria para una asamblea constituyente: “No será ninguna prioridad”

En un encuentro en Bogotá con figuras de la cultura y la política, el aspirante del Pacto Histórico dijo que buscará consensos para enfrentar la crisis sanitaria, el déficit de las finanzas públicas y la seguridad regional

Guardar
Google icon
Iván Cepeda ratificó que, si gana la segunda vuelta presidencial, cumplirá de manera estricta la Constitución y no convocará una asamblea nacional constituyente - crédito Nathalia Angarita / Reuters
Iván Cepeda ratificó que, si gana la segunda vuelta presidencial, cumplirá de manera estricta la Constitución y no convocará una asamblea nacional constituyente - crédito Nathalia Angarita / Reuters

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda ratificó públicamente que su eventual gobierno cumplirá de manera estricta la Constitución actual y descartó convocar a una asamblea nacional constituyente.

Así lo manifestó tras una reunión celebrada el martes 16 de junio en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, donde se reunió con artistas, académicos, exministros y dirigentes políticos de centro y centroizquierda.

PUBLICIDAD

Cepeda subrayó que su compromiso es ejercer la presidencia con “un irrestricto cumplimiento de la Constitución”. Añadió que el respeto a la Carta Magna implica mantener la estructura fundamental del Estado de derecho y la separación de poderes, así como garantizar una presidencia para toda la ciudadanía y no para un solo sector.

El aspirante presidencial enfatizó: “No será ninguna prioridad una asamblea constituyente, sino la búsqueda de esa concertación a través del acuerdo nacional”. La aclaración se produjo en un contexto en el que distintos sectores expresaron inquietud sobre una posible reforma total de la carta política.

PUBLICIDAD

Un acuerdo nacional como hoja de ruta

Cepeda afirmó en Bogotá que su eventual gobierno respetará la Carta Magna, el Estado de derecho y la separación de poderes - crédito Nathalia Angarita / Reuters
Cepeda afirmó en Bogotá que su eventual gobierno respetará la Carta Magna, el Estado de derecho y la separación de poderes - crédito Nathalia Angarita / Reuters

El eje central de la propuesta de Cepeda es la construcción de un gran acuerdo nacional. El candidato explicó que este pacto buscará consensos transversales para atender los principales desafíos de Colombia. Las prioridades de la agenda incluyen la crisis del sistema de salud, los problemas fiscales y la situación de seguridad que afecta a varias regiones del país.

Durante la reunión, el candidato del Pacto Histórico remarcó que la crisis en el acceso a servicios médicos y medicamentos requiere atención inmediata. “La atención de millones de colombianos y colombianas que tienen acumuladas citas médicas y medicamentos que no han llegado”, afirmó. El objetivo es descongestionar la atención sanitaria y mejorar la entrega de medicamentos.

En cuanto a la economía, Cepeda advirtió sobre el déficit fiscal que deja el actual Gobierno y propuso avanzar hacia un pacto fiscal que permita afrontar los riesgos económicos del país. “Se requiere un pacto fiscal que nos ponga en sintonía para abordar un problema que tiene las dimensiones y los peligros que exige”, puntualizó.

La seguridad es otro de los puntos inaplazables. El candidato insistió en que debe tratarse como un derecho fundamental de la población, y abordarse de forma integral, siempre bajo el respeto a los Derechos Humanos.

El candidato presidencial del Pacto Histórico planteó un acuerdo nacional como eje de su propuesta para construir consensos en Colombia - crédito Nathalia Angarita / Reuters
El candidato presidencial del Pacto Histórico planteó un acuerdo nacional como eje de su propuesta para construir consensos en Colombia - crédito Nathalia Angarita / Reuters

Reconocimiento de los retos del actual Gobierno

Aunque evitó referencias directas a Gustavo Petro, Cepeda reconoció que problemáticas como la salud, el orden público y la crisis fiscal se han profundizado en el último periodo presidencial. El candidato admitió la urgencia de soluciones concertadas y se comprometió a buscar consensos amplios, en vez de impulsar reformas constitucionales de fondo.

La postura de Cepeda responde a las preocupaciones de múltiples sectores políticos y sociales que ven con recelo la posibilidad de una constituyente. La campaña del Pacto Histórico busca dejar atrás esa propuesta, colocando el foco en un proceso de diálogo y concertación.

Apoyo de figuras de centro y centroizquierda

El encuentro con Cepeda contó con la participación de personalidades de la política, el arte y la academia, en su mayoría identificadas con posturas de centro y centroizquierda.

Entre los asistentes estuvieron los exministros Luis Gilberto Murillo y Antonio Navarro Wolff, los exalcaldes Lucho Garzón e Iván Marulanda, la escritora Carolina Sanín, la escultora Gladys Salcedo, y las senadoras Andrea Padilla y Ana Carolina Espitia, entre otros.

El encuentro en el Hotel Tequendama reunió a exministros, exalcaldes, artistas, académicos y dirigentes de centro y centroizquierda para respaldar la hoja de ruta del acuerdo nacional - crédito @CristoBustos / X
El encuentro en el Hotel Tequendama reunió a exministros, exalcaldes, artistas, académicos y dirigentes de centro y centroizquierda para respaldar la hoja de ruta del acuerdo nacional - crédito @CristoBustos / X

El evento fue organizado por el exministro Juan Fernando Cristo y el senador Ariel Ávila, que lideraron acercamientos con diversos sectores para definir una hoja de ruta colectiva ante las próximas elecciones.

Finalmente, Iván Cepeda convocó a una rueda de prensa en la sede del Polo Democrático en Bogotá, donde se prevé que amplíe los detalles de su propuesta de acuerdo nacional y reitere la decisión de no priorizar una constituyente.

Temas Relacionados

Iván CepedaBogotáAsamblea Nacional ConstituyenteElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juez ordenó a Petro abstenerse de usar su cuenta de X y canales oficiales para favorecer o perjudicar candidatos presidenciales

La medida provisional fue adoptada por un juzgado laboral de Medellín dentro de una acción de tutela presentada por un ciudadano, mientras se estudia de fondo una presunta vulneración del derecho a elegir en condiciones de igualdad

Juez ordenó a Petro abstenerse de usar su cuenta de X y canales oficiales para favorecer o perjudicar candidatos presidenciales

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

La actriz anunció a inicios de 2026 que se encontraba soltera, pero una fotografía disparó rumores de un nuevo romance con un colega de profesión

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

María José Pizarro se despidió del Senado tras ocho años de gestión legislativa: “Con la frente en alto. Honré mi palabra”

La senadora recordó sus primeros cuatro años como representante a la Cámara por Bogotá y otro cuatrienio como senadora de la República por el Pacto Histórico

María José Pizarro se despidió del Senado tras ocho años de gestión legislativa: “Con la frente en alto. Honré mi palabra”

Colombianos presos en Haití denuncian que firmaron documentos sin abogados ni traducción: “Aprovecharon eso”

Uno de los implicados en el caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse denunció que tras ser detenidos firmaron documentos en un idioma que desconocen

Colombianos presos en Haití denuncian que firmaron documentos sin abogados ni traducción: “Aprovecharon eso”

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: El máximo comandante del ELN cuestionó a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

Alias Antonio García, aseguró que de no renunciar a su otra nacionalidad Colombia tendría un presidente ajeno

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: El máximo comandante del ELN cuestionó a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Johanna Fadul involucrada en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Deportes

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán