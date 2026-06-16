Iván Cepeda aseguró que no hará convocatoria para una asamblea constituyente: “No será ninguna prioridad”

Iván Cepeda ratificó que, si gana la segunda vuelta presidencial, cumplirá de manera estricta la Constitución y no convocará una asamblea nacional constituyente - crédito Nathalia Angarita / Reuters

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda ratificó públicamente que su eventual gobierno cumplirá de manera estricta la Constitución actual y descartó convocar a una asamblea nacional constituyente.

Así lo manifestó tras una reunión celebrada el martes 16 de junio en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, donde se reunió con artistas, académicos, exministros y dirigentes políticos de centro y centroizquierda.

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Cepeda subrayó que su compromiso es ejercer la presidencia con “un irrestricto cumplimiento de la Constitución”. Añadió que el respeto a la Carta Magna implica mantener la estructura fundamental del Estado de derecho y la separación de poderes, así como garantizar una presidencia para toda la ciudadanía y no para un solo sector.

El aspirante presidencial enfatizó: “No será ninguna prioridad una asamblea constituyente, sino la búsqueda de esa concertación a través del acuerdo nacional”. La aclaración se produjo en un contexto en el que distintos sectores expresaron inquietud sobre una posible reforma total de la carta política.

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Un acuerdo nacional como hoja de ruta

Cepeda afirmó en Bogotá que su eventual gobierno respetará la Carta Magna, el Estado de derecho y la separación de poderes - crédito Nathalia Angarita / Reuters

El eje central de la propuesta de Cepeda es la construcción de un gran acuerdo nacional. El candidato explicó que este pacto buscará consensos transversales para atender los principales desafíos de Colombia. Las prioridades de la agenda incluyen la crisis del sistema de salud, los problemas fiscales y la situación de seguridad que afecta a varias regiones del país.

Durante la reunión, el candidato del Pacto Histórico remarcó que la crisis en el acceso a servicios médicos y medicamentos requiere atención inmediata. “La atención de millones de colombianos y colombianas que tienen acumuladas citas médicas y medicamentos que no han llegado”, afirmó. El objetivo es descongestionar la atención sanitaria y mejorar la entrega de medicamentos.

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En cuanto a la economía, Cepeda advirtió sobre el déficit fiscal que deja el actual Gobierno y propuso avanzar hacia un pacto fiscal que permita afrontar los riesgos económicos del país. “Se requiere un pacto fiscal que nos ponga en sintonía para abordar un problema que tiene las dimensiones y los peligros que exige”, puntualizó.

La seguridad es otro de los puntos inaplazables. El candidato insistió en que debe tratarse como un derecho fundamental de la población, y abordarse de forma integral, siempre bajo el respeto a los Derechos Humanos.

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El candidato presidencial del Pacto Histórico planteó un acuerdo nacional como eje de su propuesta para construir consensos en Colombia - crédito Nathalia Angarita / Reuters

Reconocimiento de los retos del actual Gobierno

Aunque evitó referencias directas a Gustavo Petro, Cepeda reconoció que problemáticas como la salud, el orden público y la crisis fiscal se han profundizado en el último periodo presidencial. El candidato admitió la urgencia de soluciones concertadas y se comprometió a buscar consensos amplios, en vez de impulsar reformas constitucionales de fondo.

La postura de Cepeda responde a las preocupaciones de múltiples sectores políticos y sociales que ven con recelo la posibilidad de una constituyente. La campaña del Pacto Histórico busca dejar atrás esa propuesta, colocando el foco en un proceso de diálogo y concertación.

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Apoyo de figuras de centro y centroizquierda

El encuentro con Cepeda contó con la participación de personalidades de la política, el arte y la academia, en su mayoría identificadas con posturas de centro y centroizquierda.

Entre los asistentes estuvieron los exministros Luis Gilberto Murillo y Antonio Navarro Wolff, los exalcaldes Lucho Garzón e Iván Marulanda, la escritora Carolina Sanín, la escultora Gladys Salcedo, y las senadoras Andrea Padilla y Ana Carolina Espitia, entre otros.

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El encuentro en el Hotel Tequendama reunió a exministros, exalcaldes, artistas, académicos y dirigentes de centro y centroizquierda para respaldar la hoja de ruta del acuerdo nacional - crédito @CristoBustos / X

El evento fue organizado por el exministro Juan Fernando Cristo y el senador Ariel Ávila, que lideraron acercamientos con diversos sectores para definir una hoja de ruta colectiva ante las próximas elecciones.

Finalmente, Iván Cepeda convocó a una rueda de prensa en la sede del Polo Democrático en Bogotá, donde se prevé que amplíe los detalles de su propuesta de acuerdo nacional y reitere la decisión de no priorizar una constituyente.

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