De la Espriella acusó a Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, de “comprar votos” para Iván Cepeda: anunció que interpuso denuncia en EE. UU.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió contra el gobernador Carlos Amaya por presunto constreñimiento a funcionarios - crédito Luisa González/REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

En la noche del lunes 15 de junio, el candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella sacudió al país político y denunció que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, estaría usando su cargo para presionar a alcaldes y funcionarios y ofrecer contratos con el fin de conseguir votos para Iván Cepeda. Una operación que, de acuerdo con el aspirante de ultraderecha, haría parte de una estrategia más amplia, con alcance nacional.

En la entrevista concedida a Noticias RCN, el autodenominado “Tigre” indicó que, ante la gravedad de lo que según él serían las pruebas que ha recibido por estas aparentes prácticas, ya envió los soportes sobre esa supuesta actuación del mandatario a Estados Unidos. Lo anterior, en respuesta al anuncio de las autoridades del país norteamericano de castigar de manera severa a todos los que incurran en constreñimiento electoral.

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“Esa compra de votos está más que todo enfocada aquí en el Caribe, pero también se está moviendo en Boyacá; por ejemplo, en donde el gobernador está metiendo mano”, dijo Abelardo de la Espriella en el referido diálogo, que se transmitió en directo en las plataformas digitales. Y que se produjo a solo seis días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, en la que se conocerá al sucesor de Gustavo Petro.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, hace parte del partido Alianza Verde, en el que ha ganado protagonismo frente a los movimientos opositores - crédito Camila Díaz/Colprensa

Las graves acusaciones de Abelardo de la Espriella contra Carlos Amaya: “Está metido en ese pastel”

Y es que el abogado identificó de forma directa al mandatario boyacense cuando fue consultado sobre el alcance de su afirmación. “Hoy he enviado la evidencia de cómo el gobernador de Boyacá está utilizando su cargo, el gobernador Amaya, para presionar a alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos para buscar votos para el heredero de las Farc y del ELN y del régimen”, agregó el candidato.

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De acuerdo con el jurista que quiere ser el nuevo mandatario de los colombianos, el alcance de estos hechos es inocultable. “Carlos Amaya también está metido en ese pastel y ya mandé esa información”, remarcó en su denuncia, que no se queda en lo que serían las presuntas irregularidades electorales, sino que con su comunicación con Washington buscaría que se tomen medidas drásticas contra el político.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., ha advertido sobre las fuertes sanciones que tomarían por posibles irregularidades en elecciones de Colombia - crédito @DeputySecState/X

En ese sentido, De la Espriella pidió a los votantes que no confíen y sostuvo que, a su juicio, deben “defender el voto”, aunque lanzó una dura sentencia. “Yo tengo que hacer lo que corresponda, porque no me puedo quedar de brazos cruzados cuando veo que la justicia colombiana no actúa”, indicó el candidato, que según las diferentes mediciones, de Atlas-Intel, Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), es el gran favorito.

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En relación con cómo las autoridades de EE. UU. habrían recibido estas informaciones, fue conciso. “Los americanos tienen información de esto. Ellos también les interesa que se respete la democracia colombiana por todo lo que eso implica y por la alianza esa histórica que se rompió con el gobierno Petro, que siempre ha existido entre los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia”, destacó De la Espriella.

El candidato presidencial lanzó fuertes acusaciones contra el mandatario seccional, Luis Alfonso Escobar, al que señaló incluso de "bandido" - crédito suministrado a Infobae Colombia

Abelardo de la Espriella ya la había emprendido contra el gobernador de Nariño

Es oportuno resaltar que, durante el cierre de su campaña en plaza pública, efectuado el domingo 14 de junio en Buga (Valle del Cauca), el candidato arremetió contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. En ese caso, acusó al mandatario regional de presionar a alcaldes, funcionarios y ciudadanos para favorecer la campaña del senador Iván Cepeda, que tendría una importante base electoral en este departamento.

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“No sea bandido, gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar, gobernador de Nariño, a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, fue la afirmación del candidato, en una intervención en la que también puso de manifiesto cómo los grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc obligarían a comunidades a tomar fotos de sus tarjetones como prueba del voto hacia Cepeda.

Ante estas aseveraciones, la respuesta de Escobar no se hizo esperar. “Cuando se ataca a un gobernador llamándolo ‘bandido’ no se agrede a una persona, se hiere la dignidad de un departamento entero que, durante años, ha luchado por reemplazar la violencia por la paz, el abandono por la esperanza y la división por la reconciliación”, escribió el mandatario seccional en su perfil de X, negando tales afirmaciones.

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