Colombia

Bogotá se prepara para los partidos de la Selección Colombia: anuncian horario extendido en Transmilenio

El sistema masivo de transporte ampliará su funcionamiento en jornadas nocturnas por los juegos del 17 y 23 de junio, con el fin de que los ciudadanos puedan regresar a su casa en los buses troncales y zonales

Guardar
Google icon
El subsecretario de Movilidad Jhon González reveló detalles del plan que se tiene preparado para las dos jornadas especiales por los partidos de la Tricolor - crédito Movilidad Bogotá / X

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció a través de la red social X que la ciudad ajustará la operación de Transmilenio para los partidos de la Selección Colombia, con el fin de apoyar a los comerciantes con el consumo y así garantizar que los hinchas tengan cómo regresar a casa.

“Para los partidos de la Selección Colombia entre semana, el 17 y el 23 de junio, que terminan cerca de las 11:00 p. m., Transmilenio tendrá varias rutas con horario extendido hasta las 12:00 a. m.”, indicó el reporte oficial realizado por el mandatario capitalino en la jornada del 16 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

La medida, según el alcalde de la capital del país, aplicará específicamente para los encuentros de esos dos días, teniendo en cuenta que el inicio de cada uno es a las 9:00 p. m.

Ante el anuncio, el subsecretario de Movilidad, Jhon González, explicó que el plan se concentrará en la extensión del servicio “Tendremos extensión de horario después de las 11:00 p. m. hasta las 11:45 p. m. en diferentes puntos de la ciudad”, con énfasis en dos componentes del sistema.

PUBLICIDAD

Alcalde de Bogotá confirma que Transmilenio trabajará en horario extendido - crédito Carlos Fernando Galán / X
Alcalde de Bogotá confirma que Transmilenio trabajará en horario extendido - crédito Carlos Fernando Galán / X

Cuáles son los cambios para el 17 y 23 de junio

En el componente troncal, el funcionario señaló que se priorizarán dos estaciones por la afluencia esperada tras los partidos: “Nuestras estaciones troncales, Campín y Museo Nacional. Son dos sectores que también van a tener alta afluencia por el partido del 17 y el 23”.

Así, indicó que la empresa activará refuerzos y alternativas de operación en esas zonas: “Por eso Transmilenio va a disponer rutas especiales y, en su defecto, ampliar la cobertura en términos de horarios en esas dos estaciones. Recuerden: Campín y Museo Nacional”.

El segundo frente, según González, será el componente zonal en áreas donde se concentrarán asistentes a las fan zones. “Nuestro Transmi Zonal, en sectores como Fontanar del Río y Tunal, que son nuestras fan zones, van a estar ahí”.

En ese esquema, precisó que habrá soporte de servicios zonales en la misma franja nocturna: “También vamos a soportar esto con servicios de transporte Transmi Zonal de 11:00 p. m. a 11:45 p. m.”.

González agregó que el refuerzo zonal tendrá un uso limitado a recorridos de proximidad: “Vamos a reforzar, recordar a las personas que no son para viajes largos, son para viajes zonales, para que las personas se puedan movilizar”.

Finalmente, el subsecretario indicó que el distrito desplegará personal de control para gestionar la movilidad en los sectores de mayor demanda: “Vamos a estar desde la Secretaría Distrital de Movilidad con nuestro equipo de gestión y control, también brindando a las personas de accesibilidad adecuada y, en su defecto, de una buena movilidad en el sector, coordinados desde el Centro Estratégico de Movilidad”.

Con estas medidas, el sistema de transporte público de Bogotá busca garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las festividades navideñas de manera segura y eficiente - crédito TransMilenio
Con estas medidas, el sistema de transporte público de Bogotá busca garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las jornadas deportivas - crédito Transmilenio / X

Cómo utilizar la aplicación de Transmilenio para planear sus recorridos

TransmiApp permite a los usuarios de Bogotá buscar rutas de Transmilenio y Transmi Zonal en tiempo real, planear viajes, recibir notificaciones del tráfico y hacer recarga digital de la tarjeta tullave desde el celular.

La aplicación ofrece opciones para elegir recorridos con menos transbordos, viajar solo en zonal, solo en troncal o en modalidad combinada, y seleccionar el trayecto más rápido. También permite seguir la ruta paso a paso y ver la ubicación del bus en tiempo real.

Entre sus funciones, incluye alertas sobre novedades en rutas zonales y estaciones troncales, con avisos de cambios en el servicio y noticias relevantes del sistema. Además, habilita la recarga por PSE y, al escanear la tarjeta con NFC, muestra el saldo y los últimos movimientos.

Vista lateral de un hombre sosteniendo un celular con una aplicación de mapas, parado junto a un taxi amarillo en una calle concurrida de Bogotá.
Recuerde que la aplicación le permite conocer las rutas y hasta pedir apoyo policial en situaciones de riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La plataforma también permite consultar puntos de recarga, el valor del pasaje y transbordos, y ofrece una opción de comunicación directa con la línea de emergencias 123 desde el menú principal para reportar situaciones de riesgo o emergencia dentro y fuera del sistema.

Temas Relacionados

TransmilenioSelección ColombiaPartidosBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: El máximo comandante del ELN cuestionó a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

Alias Antonio García, aseguró que de no renunciar a su otra nacionalidad Colombia tendría un presidente ajeno

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: El máximo comandante del ELN cuestionó a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

Creadora de contenido denunció una oferta millonaria para que famosos respalden a Abelardo de la Espriella en redes sociales

La artista afirmó que el acercamiento no se haría en nombre del abogado, sino mediante creadoras de contenido que piden tarifas para reels y TikTok y presentan el plan como financiado por empresarios

Creadora de contenido denunció una oferta millonaria para que famosos respalden a Abelardo de la Espriella en redes sociales

Desmantelan red de tráfico de migrantes que usaba como fachada una agencia turística que organizaba viajes al Golfo de Urabá

Las autoridades determinaron que la estructura delictiva logró movilizar ilegalmente a más de 800.000 extranjeros hacia Centroamérica

Desmantelan red de tráfico de migrantes que usaba como fachada una agencia turística que organizaba viajes al Golfo de Urabá

Se acaba el cobro excesivo que les hacen las empresas a los usuarios de telefonía celular: hay nuevas reglas para los deudores

Millones de familias recibirán un alivio directo gracias a los nuevos límites, que reducirán de forma drástica los pagos por restablecer conexiones suspendidas

Se acaba el cobro excesivo que les hacen las empresas a los usuarios de telefonía celular: hay nuevas reglas para los deudores

Resultados Super Astro Sol hoy 16 de junio: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Resultados Super Astro Sol hoy 16 de junio: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Johanna Fadul involucrada en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Deportes

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán