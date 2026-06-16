Bogotá se prepara para los partidos de la Selección Colombia: anuncian horario extendido en Transmilenio

El subsecretario de Movilidad Jhon González reveló detalles del plan que se tiene preparado para las dos jornadas especiales por los partidos de la Tricolor - crédito Movilidad Bogotá / X

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció a través de la red social X que la ciudad ajustará la operación de Transmilenio para los partidos de la Selección Colombia, con el fin de apoyar a los comerciantes con el consumo y así garantizar que los hinchas tengan cómo regresar a casa.

“Para los partidos de la Selección Colombia entre semana, el 17 y el 23 de junio, que terminan cerca de las 11:00 p. m., Transmilenio tendrá varias rutas con horario extendido hasta las 12:00 a. m.”, indicó el reporte oficial realizado por el mandatario capitalino en la jornada del 16 de junio de 2026.

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La medida, según el alcalde de la capital del país, aplicará específicamente para los encuentros de esos dos días, teniendo en cuenta que el inicio de cada uno es a las 9:00 p. m.

Ante el anuncio, el subsecretario de Movilidad, Jhon González, explicó que el plan se concentrará en la extensión del servicio “Tendremos extensión de horario después de las 11:00 p. m. hasta las 11:45 p. m. en diferentes puntos de la ciudad”, con énfasis en dos componentes del sistema.

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Alcalde de Bogotá confirma que Transmilenio trabajará en horario extendido - crédito Carlos Fernando Galán / X

Cuáles son los cambios para el 17 y 23 de junio

En el componente troncal, el funcionario señaló que se priorizarán dos estaciones por la afluencia esperada tras los partidos: “Nuestras estaciones troncales, Campín y Museo Nacional. Son dos sectores que también van a tener alta afluencia por el partido del 17 y el 23”.

Así, indicó que la empresa activará refuerzos y alternativas de operación en esas zonas: “Por eso Transmilenio va a disponer rutas especiales y, en su defecto, ampliar la cobertura en términos de horarios en esas dos estaciones. Recuerden: Campín y Museo Nacional”.

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El segundo frente, según González, será el componente zonal en áreas donde se concentrarán asistentes a las fan zones. “Nuestro Transmi Zonal, en sectores como Fontanar del Río y Tunal, que son nuestras fan zones, van a estar ahí”.

En ese esquema, precisó que habrá soporte de servicios zonales en la misma franja nocturna: “También vamos a soportar esto con servicios de transporte Transmi Zonal de 11:00 p. m. a 11:45 p. m.”.

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González agregó que el refuerzo zonal tendrá un uso limitado a recorridos de proximidad: “Vamos a reforzar, recordar a las personas que no son para viajes largos, son para viajes zonales, para que las personas se puedan movilizar”.

Finalmente, el subsecretario indicó que el distrito desplegará personal de control para gestionar la movilidad en los sectores de mayor demanda: “Vamos a estar desde la Secretaría Distrital de Movilidad con nuestro equipo de gestión y control, también brindando a las personas de accesibilidad adecuada y, en su defecto, de una buena movilidad en el sector, coordinados desde el Centro Estratégico de Movilidad”.

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Con estas medidas, el sistema de transporte público de Bogotá busca garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las jornadas deportivas - crédito Transmilenio / X

Cómo utilizar la aplicación de Transmilenio para planear sus recorridos

TransmiApp permite a los usuarios de Bogotá buscar rutas de Transmilenio y Transmi Zonal en tiempo real, planear viajes, recibir notificaciones del tráfico y hacer recarga digital de la tarjeta tullave desde el celular.

La aplicación ofrece opciones para elegir recorridos con menos transbordos, viajar solo en zonal, solo en troncal o en modalidad combinada, y seleccionar el trayecto más rápido. También permite seguir la ruta paso a paso y ver la ubicación del bus en tiempo real.

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Entre sus funciones, incluye alertas sobre novedades en rutas zonales y estaciones troncales, con avisos de cambios en el servicio y noticias relevantes del sistema. Además, habilita la recarga por PSE y, al escanear la tarjeta con NFC, muestra el saldo y los últimos movimientos.

Recuerde que la aplicación le permite conocer las rutas y hasta pedir apoyo policial en situaciones de riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La plataforma también permite consultar puntos de recarga, el valor del pasaje y transbordos, y ofrece una opción de comunicación directa con la línea de emergencias 123 desde el menú principal para reportar situaciones de riesgo o emergencia dentro y fuera del sistema.

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