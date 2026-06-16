Colombia

María José Pizarro se despidió del Senado tras ocho años de gestión legislativa: “Con la frente en alto. Honré mi palabra”

La senadora recordó sus primeros cuatro años como representante a la Cámara por Bogotá y otro cuatrienio como senadora de la República por el Pacto Histórico

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La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro aprovechó la sesión plenaria del Senado de la República del martes 16 de junio de 2026 para anunciar su retiro del Congreso de la República, tras ocho años de gestión.

La senadora hizo un repaso de su trayectoria, presentó un balance de su tarea como legisladora y expresó agradecimientos a sus colegas y a la ciudadanía.

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“Cierro en este recinto del Senado de la República un ciclo vital, político y emocional. Me despido del Congreso de la República después de ocho años de trabajo, de debates, de luchas y con muchos de ustedes, de sueños compartidos. Fueron cuatro años como representante a la Cámara por Bogotá y cuatro años como senadora de la República”, dijo.

En su mensaje de despedida, Pizarro habló de los compromisos que guiaron su labor como la paz, la educación pública, la juventud, la memoria y los derechos de las mujeres colombianas.

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María José Pizarro recordó su trabajo como representante a la Cámara y senadora - crédito Senado de la República
María José Pizarro recordó su trabajo como representante a la Cámara y senadora - crédito Senado de la República

“Llegué desde el primer momento a trabajar por la paz, por una educación pública para todas y para todos, por los jóvenes, por la memoria, por las mujeres colombianas y por construir un país siempre a la altura de nuestros sueños. Lo dije desde el primer día, siempre con un pie en la calle y otro en el Congreso. Quienes me vieron estos ocho años saben que jamás abandoné las calles ni su gente y que cumplí con rigor mi trabajo en este Congreso de la República”, agregó la funcionaria.

Por eso, agregó que se retira con la satisfacción del deber cumplido, “con la frente en alto” y aseguró que no sólo honró su palabra, sino a los colombianos: “Fue un honor haberles representado estos ocho años. Nos veremos en las calles y podré tener la tranquilidad de abrazarles, porque me voy con la satisfacción del deber cumplido. En este Congreso transcurrieron ocho años de mi vida. Aquí debatí”, concluyó.

El retiro de María José Pizarro es el cierre de una etapa en el legislativo colombiano, pero es de la misma manera la apertura a otras tareas de carácter político.

Lo que sigue en la carrera de María José Pizarro

El proyecto político del progresismo en Colombia también contará con el apoyo de la hasta ahora senadora; especialmente, por el papel que ha cumplido como jefe de debate de la campaña del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Congresista del Pacto Histórico criticó promesas y alianzas de Abelardo de la Espriella en video publicado en X - crédito @PizarroMariaJo/X

En su último mensaje fue clara en afirmar que buscará abrirse un espacio más amplio con la gente en las calles del país con tareas como la que ya está ejerciendo en la campaña presidencial.

Al respecto, las tensiones en el escenario electoral se incrementan motivadas por la senadora que, en la recta final de disputa por la Casa de Nariño, está dirigiendo críticas directas al candidato presidencial opositor, Abelardo de la Espriella, a quien acusó de incoherencia y de promover propuestas regresivas.

En algunas de sus publicaciones más recientes en redes sociales, Pizarro cuestionó la consistencia del discurso del aspirante. “A días de las elecciones vuelve a cambiar su discurso y pretende borrar lo que ha dicho a lo largo de toda su vida y en esta campaña”, afirmó que insiste en calificar a De la Espriella como “tenebroso”.

Entre los puntos centrales de su cuestionamiento, Pizarro advirtió sobre las promesas de “seguridad total en 90 días”, la propuesta de gobernar por decreto, la eliminación de derechos fundamentales y la intención de “destripar a la oposición”. Según la senadora, “van en contra del espíritu de la Constitución del 91” y representan riesgos para la democracia colombiana.

María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook
María José Pizarro ha sido una de las figuras políticas de la izquierda más notables de la actualidad colombiana - crédito María José Pizarro/Facebook

La legisladora también puso en duda el entorno que rodea a De la Espriella y su supuesta intención de renovación política. “Promete mano dura contra los delincuentes, pero hizo carrera defendiéndolos. Dice que va a gobernar con los nunca, pero está rodeado de los de siempre”, denunció.

La senadora del Pacto Histórico insistió en que la propuesta de De la Espriella “no es un cambio, es un regreso al pasado, pero con más rabia, con mucho más odio y con mayores riesgos para ti y para tu familia”.

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