Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

En la imagen aparecen Mmephis Depay, Frankie de Jong, Dumfries y Virgil Van Djik, jugadores de la Selección de Países Bajos. En el centro, James Rodríguez abrazando a Luis Díaz - crédito EFE

La Selección Colombia comenzará su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo miércoles 17 de junio, cuando enfrente a su similar de Uzbekistán a partir de las 9:00 p.m. hora colombiana en el Estado Azteca de Ciudad de México. La Tricolor será una de las últimas en debutar en esta edición de la máxima cita orbital, al quedar ubicada en el Grupo K, junto al equipo uzbeko, y las selecciones de Portugal y República Democrática del Congo.

En este torneo, Colombia tiene amplias opciones de avanzar a una instancia definitiva, según lo expresado por Frankie de Jong, jugador y uno de los capitanes de la Selección de Países Bajos en atención a medios de comunicación: “Colombia tiene muchos jugadores en Europa con un gran nivel. Tienen un gran equipo y por eso creo que pueden llegar lejos en esta Copa del Mundo”, dijo el mediocampista.

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Él es Frankie De Jong, el mediocampista holandés que afirmó que la Selección Colombia puede avanzar a una gran instancia en la Copa del Mundo 2026, tiene la camiseta de Ajax, club donde debutó en el fútbol profesional - crédito Reuters

Jugadores de la Selección Colombia que juegan en Europa

La declaración del ex Ajax de Países Bajos, sobre la cantidad de jugadores que tiene la Selección Colombia en Europa, no es lejana a la realidad, pues el 50% de la plantilla colombiana en el presente Mundial juega en algún equipo del Viejo Continente, es decir, 13 jugadores:

Daniel Muñoz - Crystal Palace de Inglaterra John Lucumi - Bologna de Italia Davinson Sánchez - Galatasaray de Turquía Yerry Mina - Cagliari de Italia Johan Mojica - Mallorca de España Deiver Machado - Lens de Francia Jefferson Lerma - Crystal Palace de Inglaterra Richard Ríos - Benfica de Portugal Gustavo Puerta - Racing de Santander en España Luis Díaz - Bayern Múnich de Alemania Jhon Córdoba - Krasnodar de Rusia Luis Javier Suárez - Sporting Lisboa de Portugal Juan Camilo Hernández - Real Betis de España

De Jong también confesó que, a pesar de haber compartido con Davinson Sánchez en Ajax de Países Bajos y coincidir en la misma liga de Jhon Mojica, Gustavo Puerta y Juan Camilo Hernández, no tiene ningún amigo colombiano: “Tampoco conozco ese país todavía, pero ojalá pueda ir pronto”, afirmó.

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Joachim Klement, matemático alemán, aseguró que Países Bajos ganará la Copa del Mundo 2026

Joachim Klement acertó en los últimos tres campeones del mundo, con Argentina en Catar 2022, Francia en 2018 y Alemania en 2014 - crédito Reuters

Frankie de Jong también aseguró que vio al estadístico alemán que aseguró que Países Bajos ganará la Copa del Mundo 2026. No quiso hacer mayor referencia al tema, solo lo tomó con risas. Y es que el pronóstico de Klement ganó relevancia porque viene de acertar los ganadores de las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

El especialista, que trabaja como asesor de inversiones y utiliza modelos estadísticos para analizar escenarios futuros, había señalado previamente a Alemania como campeón en Brasil 2014, a Francia como ganador en Rusia 2018 y a Argentina como vencedor en Catar 2022. Esa cadena de aciertos convirtió su método en uno de los más seguidos cada cuatro años, aunque el propio Klement reconoce que el fútbol mantiene un alto componente de incertidumbre.

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Para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el modelo matemático del alemán plantea un escenario inesperado: Países Bajos levantaría por primera vez el trofeo mundialista. Según la simulación, la selección neerlandesa avanzaría hasta la final y derrotaría a Portugal en el partido decisivo.

La elección resulta llamativa debido a que Países Bajos históricamente ha sido una de las grandes selecciones sin título mundial. La “Naranja Mecánica” llegó a tres finales de la Copa del Mundo —1974, 1978 y 2010—, pero en todas terminó como subcampeona. Ahora, el modelo de Klement plantea que la generación actual podría romper esa historia y conseguir la primera estrella para el país.

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Este es el once titular que la Selección de Países Bajos, favorita al título, utilizó en su debut de la Copa del Mundo 2026 - crédito @OnsOranje/Instagram

El sistema utilizado por el alemán combina diferentes variables estadísticas, económicas y deportivas para calcular probabilidades, aunque no se trata de una fórmula capaz de anticipar con certeza los resultados. De hecho, Klement ha explicado que su intención inicial era demostrar lo complicado que era predecir un Mundial, pero sus primeros aciertos hicieron que su análisis ganara notoriedad.

Su pronóstico también incluye posibles sorpresas durante el torneo, alejándose de los favoritos tradicionales que suelen aparecer en las apuestas y análisis previos, como Argentina, Francia, España o Inglaterra. De confirmarse su predicción, Países Bajos pasaría de ser uno de los históricos que nunca pudo ganar la Copa del Mundo a convertirse en el protagonista de una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

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