Mafe Carrascal denunció una campaña “ruin” contra el Pacto Histórico en Miami: “¿Tiene usted que ver con esta bajeza, Cabal?"

Mafe Carrascal cuestionó si María Fernanda Cabal estaría detrás de una campaña de desprestigio en contra del Pacto Histórico - crédito Mafe Carrascal - María Fernanda Cabal/Facebook

La representante a la Cámara Mafe Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, denunció la aparición de propaganda de desprestigio en las inmediaciones del puesto de votación de Miami y cuestionó directamente a la exsenadora María Fernanda Cabal por su presunta vinculación con dicha campaña.

El reclamo de la congresista oficialista encendió las alarmas diplomáticas en el inicio de la jornada electoral en el exterior de cara a la segunda vuelta presidencial; la controversia se presentó el lunes 15 de junio durante la apertura oficial de las urnas en los consulados y embajadas de Colombia en el mundo, un proceso logístico que se extenderá por una semana completa.

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De acuerdo con las disposiciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las mesas funcionarán diariamente hasta el domingo 21 de junio en 67 países, día en el que Colombia tendrá la jornada democrática.

La Registraduría Nacional habilitó la votación exterior con más de 1.400 mesas activas durante la primera fase del proceso - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La legisladora del Pacto Histórico compartió evidencias fotográficas que muestran un vehículo tipo van estacionado en las cercanías de la sede diplomática en el estado de Florida, dotado con carteles de alto impacto visual dirigidos a afectar la candidatura de Iván Cepeda.

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La presencia de propaganda política a gran escala en territorio estadounidense provocó una inmediata solicitud de aclaración por parte de las directivas de la campaña de izquierda.

Mafe Carrascal utilizó su cuenta en la red social X para visibilizar las imágenes enviadas por los testigos electorales en los Estados Unidos, interpelando de forma directa a la exsenadora del Centro Democrático por los métodos de difusión empleados en las zonas de votación exterior.

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“Frente al puesto de votación en Miami. ¿Tiene usted que ver con esta bajeza, María Fernanda Cabal? Es el mismo tipo de publicidad ruin con la que tienen inundadas todas las localidades de Bogotá”, escribió Carrascal.

Mafe Carrascal denunció la presencia de propaganda política contra el Pacto Histórico en las inmediaciones del puesto de votación en Miami - crédito @MafeCarrascal/X

Para Mafe Carrascal, la aparición de estos elementos publicitarios responde a una estrategia sistemática de confrontación que la oposición replica en los principales centros urbanos de Colombia para deslegitimar los proyectos sociales de la coalición gubernamental.

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Los detalles de la propaganda en territorio estadounidense

Las fotografías que la representante a la Cámara compartió muestran que la parte trasera del vehículo exhibe un montaje gráfico con el logotipo oficial de la alianza de izquierda acompañado por el rótulo “el pacto de la muerte”.

La pieza publicitaria asocia los rostros del presidente Gustavo Petro, la exministra Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo e Iván Cepeda con los jefes de estructuras criminales alias Calarcá, alias Iván Márquez y alias Iván Mordisco; todos ellos bañados en sangre y con uniforme de la guerrilla.

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El vehículo en cuestión pertenece a un movimiento ciudadano en Estados Unidos que se identifica como opositor al Pacto Histórico - crédito @ColombiaFFE/X

En contraste con las acusaciones del reverso, los costados del vehículo muestran una imagen de gran tamaño donde aparecen el candidato presidencial de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y la exsenadora María Fernanda Cabal dándose un saludo de manos.

La composición gráfica está rodeada por retratos de ciudadanos que ejercen diferentes profesiones y oficios. La propaganda de apoyo a la campaña de la derecha cierra con una consigna en idioma inglés que emula las campañas políticas norteamericanas: “Together let’s make Colombia great again”, frase que corresponde a “Juntos hagamos que Colombia vuelva a ser grande”.

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El origen de la campaña: el movimiento ‘Colombia Free Forever’

Detrás de la polémica rodante no se encuentra un partido político tradicional, sino un colectivo de ciudadanos colombianos en Estados Unidos.

El vehículo en cuestión pertenece formalmente al movimiento denominado ‘Colombia Free Forever’, una organización liderada por un ciudadano colombiano que prefiere mantener su identidad bajo reserva y que adelanta campañas en favor de la derecha desde hace varios años en territorio norteamericano.

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El grupo responsable del material se autodenomina ‘Colombia free forever’ y desarrolla actividades políticas en Florida - crédito @colombiafreeforever/TikTok

El promotor de esta iniciativa denomina a su vehículo el ‘carro de la verdad’, un proyecto publicitario móvil que ya recorre diferentes ciudades del estado de Florida con mensajes de fuerte oposición hacia el Pacto Histórico. Aunque en ocasiones anteriores el vehículo portaba imágenes distintas en sus paneles laterales, el propósito del activista permanece invariable frente al proceso electoral.