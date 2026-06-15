Centro Democrático respondió a Juan Manuel Santos y su columna en ‘The Economist’ : “Mentiroso”

Centro Democrático y Juan Manuel Santos - crédito Colprensa/Carlos Ortega/EFE

El Centro Democrático calificó de “mentiroso” al expresidente Juan Manuel Santos después de la publicación de su columna en The Economist, en la que analizó el panorama político y electoral del país.

La organización política cuestionó la legitimidad y las acciones del exmandatario, acusándolo de haber fortalecido al terrorismo y de haber instalado una tendencia de crecimiento del narcotráfico.

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Desde la cuenta oficial de X, el Centro Democrático aseguró: “Santos es un mentiroso, a él lo eligió un país que tenía un gran Acuerdo Nacional y él fortaleció al terrorismo e instaló una nueva tendencia de crecimiento del narcotráfico. Se reeligió con dineros corruptos de Odebrecht. Desconoció el plebiscito por complacer a las Farc y creó la polarización aumentada por Petro (sic)”.

El Centro Democrático cuestionó la legitimidad y las acciones de Juan Manuel Santos, acusándolo de haber fortalecido al terrorismo y de haber instalado una tendencia de crecimiento del narcotráfico - crédito Colprensa

La respuesta surgió después de la publicación internacional de Juan Manuel Santos, que en su columna expresó inquietud por la situación de la democracia colombiana y advirtió que el país enfrenta el riesgo de confundir la agresión con el liderazgo.

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El exmandatario escribió: “La primera vuelta de la elección presidencial de Colombia hizo más que enviar a candidatos de extrema derecha y extrema izquierda a una segunda vuelta. Expuso a un país dividido por el miedo, inflamado por la retórica y peligrosamente cerca de confundir la agresión con el liderazgo”.

En ese texto, Santos hizo referencia a una polarización sin antecedentes en la política nacional. “La moderación es marginada, la ira es recompensada y la política democrática se convierte menos en resolver problemas que en derrotar enemigos. Pero en Colombia, un país que conoce el costo del odio político, esta dinámica es especialmente preocupante”, afirmó.

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La reacción del Centro Democrático se centró en refutar la legitimidad del liderazgo de Santos y en señalar que el exjefe de Estado desconoció la voluntad popular manifestada en el plebiscito por la paz. Según la declaración del partido, “desconoció el plebiscito por complacer a la Farc y creó la polarización aumentada por Petro”.

La reacción del Centro Democrático se centró en refutar la legitimidad del liderazgo de Santos y en señalar que el exjefe de Estado desconoció la voluntad popular manifestada en el plebiscito por la paz - crédito @CeDemocratico/X

Durante su intervención en The Economist, Juan Manuel Santos también criticó la gestión de los gobiernos posteriores a su mandato en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.

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El Centro Democrático cuestionó el proceso de paz y vinculó a Santos con hechos de corrupción. En su mensaje, el partido afirmó: “Se reeligió con dineros corruptos de Odebrecht”, en alusión al escándalo internacional de sobornos que involucró a la constructora brasileña y varios gobiernos de América Latina.

En la columna publicada en The Economist, el expresidente colombiano advirtió que el próximo mandatario tendrá que enfrentar un escenario complejo, condicionado por la actividad de grupos armados ilegales y por la falta de acuerdos políticos.

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El Centro Democrático señaló a Santos como responsable de la polarización en la sociedad colombiana. En su declaración pública, el partido aseguró que “creó la polarización aumentada por Petro”, atribuyendo al exmandatario el origen de los niveles de confrontación política interna.

La columna de Juan Manuel Santos incluyó una reflexión sobre los desafíos de la gobernabilidad en Colombia y la necesidad de reconstruir la confianza institucional.

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En sus palabras: “El país no puede permitirse más polarización como estrategia de gobierno. Lo que requiere son acuerdos. Los acuerdos requieren confianza. Y la confianza no puede construirse sobre las ruinas de una confrontación permanente”.

Juan Manuel Santos hizo referencia a una polarización sin antecedentes en la política nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

El exgobernante evocó experiencias históricas, como la de Abraham Lincoln, para resaltar la importancia de sumar a antiguos rivales en un esfuerzo por alcanzar consensos.

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“Después de ganar las elecciones en 2010, superamos las líneas políticas e incorporamos a mis rivales y críticos al gabinete. Esto nos dio el capital político para aprobar reformas, construir una economía sólida y buscar la paz. También ayudó a producir, probablemente, los mejores resultados que Colombia ha alcanzado en lo que va de siglo”, expuso el expresidente.

La columna de Santos abordó cifras sobre su gestión, como la reducción de la pobreza y la desigualdad, la ampliación del acceso a la salud y la mejora de la seguridad. El exmandatario concluyó su intervención señalando la urgencia de que el próximo presidente se enfoque en recuperar la unidad nacional.

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