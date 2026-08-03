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Abelardo de la Espriella revela los detalles de su posesión en Cali: será 50% más barata y espera 6.000 visitantes

La ceremonia marcará un hecho sin precedentes al realizarse por primera vez fuera de Bogotá. El presidente electo defendió la elección de Cali como parte de su estrategia de descentralización y aseguró que el evento generará beneficios para los sectores hotelero, gastronómico y comercial de la ciudad.

El presidente electo afirmó que la ceremonia del 7 de agosto será austera y explicó que dio instrucciones para reducir al máximo los gastos del evento, con el objetivo de ahorrar recursos públicos. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella entregó nuevos detalles sobre la ceremonia de posesión que encabezará el próximo 7 de agosto en Santiago de Cali. Durante su última alocución como presidente electo, el mandatario aseguró que el acto será 50% más económico que el realizado hace cuatro años y defendió la decisión de trasladar, por primera vez en la historia republicana, la investidura presidencial fuera de Bogotá.

El dirigente sostuvo que la ceremonia será “austera, sencilla, pero llena de patriotismo”, al tiempo que afirmó que la elección de Cali como sede no solo responde a un gesto simbólico de descentralización, sino que también busca generar un impacto económico para la región mediante la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales.

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Una posesión con la mitad del costo de la anterior

En el tramo final de su intervención, De la Espriella aseguró que su administración dio instrucciones para reducir al máximo los gastos asociados al evento protocolario.

“La posesión saldrá 50%más económica. Si por mí fuera, tampoco me gastaría esa plata, pero son contratos que hace el gobierno saliente. Yo no he llegado al Gobierno, no puedo contratar nada”, manifestó.

Según explicó, ordenó al secretario general de la Presidencia ahorrar la mayor cantidad posible de recursos y evitar la ejecución total del presupuesto destinado a la ceremonia.

El presidente electo insistió en que el acto del próximo 7 de agosto será una muestra del enfoque de austeridad que, según dijo, caracterizará el inicio de su administración.

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“Esta es una posesión austera. Será una posesión sencilla, pero llena de patriotismo, pasión y amor por esta patria bendita”, expresó durante la alocución.

Abelardo de la Espriella aseguró que la ceremonia de posesión del 7 de agosto costará 50 % menos que la realizada hace cuatro años, como parte de su política de austeridad. - crédito REUTERS/Juan David Duque
Abelardo de la Espriella aseguró que la ceremonia de posesión del 7 de agosto costará 50 % menos que la realizada hace cuatro años, como parte de su política de austeridad. - crédito REUTERS/Juan David Duque

La primera posesión presidencial fuera de Bogotá

Uno de los anuncios más relevantes del discurso fue la defensa de la decisión de realizar la investidura presidencial en Santiago de Cali.

De la Espriella destacó que será la primera vez en la historia republicana de Colombia que un presidente tome posesión fuera de la capital del país, una decisión que, según explicó, hace parte de su estrategia de descentralización del Estado.

“Ese hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones”, afirmó.

El mandatario electo sostuvo que la medida también busca enviar un mensaje de respaldo al suroccidente colombiano, una región que, según él, requiere una mayor presencia institucional.

En ese sentido, aseguró que desde Cali comenzará una nueva etapa para su Gobierno, enfocada en fortalecer la presencia del Estado en las diferentes regiones del país.

El presidente electo aseguró que la llegada de cerca de 6.000 visitantes impulsará la ocupación hotelera, el comercio y la gastronomía, generando un importante impacto económico para Cali y el Valle del Cauca. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Esperan cerca de 6.000 visitantes para la ceremonia

Durante su intervención, De la Espriella presentó las proyecciones económicas que, según indicó, acompañarán el evento de posesión.

El presidente electo aseguró que se espera la llegada de aproximadamente 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre ellos jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, representantes de organismos internacionales, medios de comunicación e invitados especiales.

Además, explicó que cerca del 85% de esos asistentes se hospedará en Cali, mientras que varias delegaciones permanecerán en la ciudad durante cinco días antes de la ceremonia para adelantar labores de logística, seguridad y coordinación.

A juicio del mandatario, ese flujo de visitantes representará un importante impulso para la economía local.

Vista de la ciudad de Cali-Colombia-07-08-2021
La llegada de cerca de 6.000 visitantes impulsaría el turismo y elevaría la ocupación hotelera en Cali, además de beneficiar al comercio y la gastronomía local. - crédito Reuters

Hoteles, restaurantes y comercio serían los principales beneficiados

De acuerdo con las cifras entregadas por De la Espriella, la ocupación hotelera de Cali, que normalmente ronda el 43,5%, aumentaría hasta niveles entre 78% y 83%, con algunos días en los que incluso podría superar el 85%.

El presidente electo indicó que únicamente la actividad turística generaría alrededor de $6.000 millones, mientras que el impacto económico total para Cali y el Valle del Cauca alcanzaría los $10.000 millones.

Según explicó, los sectores más beneficiados serían el hotelero, gastronómico, comercial, turístico, logístico y de servicios.

Incluso señaló que el sector gastronómico proyecta ingresos cercanos a los $2.000 millones, gracias al incremento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

“Esto demuestra que descentralizar no es únicamente trasladar un evento oficial; es llevar desarrollo, generar empleo, impulsar el turismo, fortalecer la economía local y crear oportunidades”, afirmó.

La descentralización como eje del nuevo Gobierno

Para De la Espriella, la realización de la ceremonia en Cali representa el inicio de un modelo de gobierno distinto al que, según él, ha predominado durante décadas en Colombia.

El mandatario insistió en que las grandes decisiones del Estado no deben concentrarse exclusivamente en Bogotá y reiteró que su administración buscará acercar las instituciones a las regiones.

En esa línea, aseguró que Cali tiene la capacidad logística, hotelera y de infraestructura necesaria para recibir un evento de carácter internacional como la posesión presidencial.

“Cali le demostrará a Colombia y al mundo que tiene la capacidad, la infraestructura y el talento para recibir eventos de talla internacional”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que este será solo el comienzo de nuevas iniciativas para el suroccidente colombiano y reiteró que su Gobierno pretende convertir la descentralización en una política permanente.

El presidente electo Abelardo de la Espriella adelanta durante el 20 de julio una serie de eventos para conmemorar la independencia de Colombia - crédito Alcaldía de Medellín
La posesión presidencial se realizará por primera vez fuera de Bogotá, con Cali como escenario del acto que dará inicio al nuevo Gobierno y a su propuesta de descentralización - crédito Alcaldía de Medellín

Última alocución como presidente electo

La intervención también marcó el cierre del periodo de transición previo al cambio de Gobierno.

“Hoy será mi última alocución como presidente electo. La próxima vez que nos veamos lo haré como presidente en ejercicio de todos los colombianos”, expresó al inicio del mensaje.

Durante cerca de media hora, De la Espriella hizo un balance de las actividades adelantadas desde su elección, defendió el proceso de conformación de su gabinete, reiteró sus críticas al Gobierno saliente y presentó avances en materia de seguridad, economía, descentralización y programas sociales.

El mandatario electo concluyó reiterando que la ceremonia del próximo 7 de agosto será una muestra de la forma en que pretende gobernar el país.

“La Patria Milagro se construye desde cada rincón de Colombia. Y cuando las regiones prosperan, prospera toda la nación”, concluyó.

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