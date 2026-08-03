De la Espriella explica cómo financió sede presidencial en Barranquilla y niega el uso de recursos públicos: “No le cuesta un peso a los colombianos”

El presidente electo aseguró que las adecuaciones del inmueble se realizan con recursos privados y donaciones de empresarios, mientras que el mobiliario será financiado con dinero propio y sus facturas serán publicadas. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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En su última alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella respondió a las críticas por la adecuación de la sede presidencial desde la que despachará en Barranquilla y negó que las obras se estén financiando con recursos públicos. El mandatario aseguró que el proyecto “no le cuesta un solo peso a los colombianos”, pues, según explicó, se realiza con aportes privados, donaciones de empresarios y recursos propios.

Las declaraciones surgieron luego de varios días de especulaciones en torno al inmueble que funcionará como sede presidencial permanente en la capital del Atlántico, una iniciativa que el mandatario ha presentado como uno de los principales símbolos de su política de descentralización del Estado.

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“No se está construyendo un nuevo palacio”

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que se han difundido versiones erróneas sobre el proyecto y rechazó las comparaciones con la Casa Blanca de Estados Unidos.

“No se está construyendo un nuevo palacio. No se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, como algunos han querido hacer creer”, expresó.

Según explicó, el edificio ya existía desde hace varios años y está ubicado dentro de las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en el Batallón Paraíso de Barranquilla. Añadió que la arquitectura neoclásica del inmueble responde a un estilo presente en numerosas edificaciones históricas de la ciudad y de otros países.

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Para el presidente electo, las intervenciones corresponden únicamente a adecuaciones necesarias para garantizar la seguridad y el funcionamiento de una sede de la Presidencia de la República, descartando que se trate de una construcción completamente nueva.

Abelardo de la Espriella aseguró que hará públicas las facturas del mobiliario para demostrar el origen privado de los recursos destinados a la sede presidencial. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Afirma que las obras no utilizan recursos públicos

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el origen de la financiación del proyecto.

De la Espriella sostuvo que ninguna de las adecuaciones se está pagando con dinero del erario, desmintiendo las versiones que señalaban un eventual uso de recursos estatales.

“Esas adecuaciones no se están financiando con recursos públicos, con recursos del erario, con la plata de los colombianos como se ha querido presentar. Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano”, afirmó.

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De acuerdo con su explicación, las obras han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla, quienes decidieron apoyar el proyecto por considerar que traerá beneficios para la ciudad.

Asimismo, indicó que el mobiliario de la sede, cuyo costo se estimó en aproximadamente 700 millones de pesos, será asumido directamente por él.

“Lo estoy poniendo yo de mi propia plata”, aseguró durante la alocución.

Publicará las facturas para demostrar el origen de los recursos

Con el propósito de responder a los cuestionamientos, el mandatario electo anunció que hará públicos los documentos relacionados con la compra del mobiliario.

“Voy a hacer públicas las facturas y los giros que estoy haciendo como una donación al Estado”, señaló.

El anuncio busca, según dijo, demostrar que el dinero utilizado no proviene del presupuesto nacional, sino de aportes privados y de recursos personales.

Hasta el momento, el presidente electo no ha divulgado esos documentos, aunque aseguró que estarán disponibles para que la ciudadanía conozca el origen de la financiación.

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Las adecuaciones del inmueble buscan fortalecer las condiciones de seguridad y funcionamiento de la futura sede presidencial en el Batallón Paraíso. - crédito Captura de Pantalla @deimerespinoza_/X

La sede funcionará en una infraestructura militar estratégica

Durante su intervención, De la Espriella explicó que la elección del inmueble también responde a razones de seguridad nacional.

Indicó que el edificio cuenta con una infraestructura estratégica construida hace varios años, incluyendo un búnker subterráneo diseñado originalmente para proteger al presidente de la República en caso de una confrontación bélica internacional.

Según afirmó, ese espacio funciona actualmente como una sala especial de crisis y operaciones desde donde se coordinarán acciones contra organizaciones narcoterroristas y estructuras del crimen organizado.

De acuerdo con el mandatario, desde esa sede podrá tomar decisiones en tiempo real junto con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las demás autoridades competentes cuando se presenten situaciones que afecten la seguridad del país.

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Barranquilla será una sede permanente de trabajo del Gobierno dentro de la estrategia de descentralización anunciada por el presidente electo. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla será una sede permanente del Gobierno

Más allá de la discusión sobre la financiación, De la Espriella insistió en que la sede presidencial representa una apuesta por descentralizar el poder político y administrativo, una de las promesas que hizo durante la campaña presidencial.

“Barranquilla será una sede permanente de trabajo desde donde voy a ejercer el Gobierno con mayor cercanía al territorio y mayor capacidad de respuesta frente a los desafíos que tiene hoy nuestra nación”, manifestó.

El mandatario reiteró que su intención no es construir un símbolo de privilegio, sino establecer una nueva forma de gobernar desde las regiones, rompiendo con el centralismo que, según afirmó, ha caracterizado al Estado colombiano durante décadas.

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“No estoy construyendo un nuevo palacio. Estoy edificando una nueva forma de gobernar a Colombia, más cercana a la gente, más cercana a las regiones”, enfatizó.