Señales en edificios tras el terremoto: qué significan las letras V, D y C y por qué no deben modificarse

Personal de emergencia explica cómo interpretar las marcas utilizadas por los equipos de búsqueda y rescate durante las labores de atención de la emergencia. - crédito @bomberosoficialespereira/Instagram

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En medio de las labores de búsqueda y rescate que adelantan los organismos de emergencia en el occidente y suroccidente del país, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, es cada vez más frecuente encontrar diferentes señales en las edificaciones que han sido inspeccionadas por los equipos especializados.

Letras como ‘V’, ‘D’ y ‘C’, acompañadas en algunos casos de números, fechas o flechas, hacen parte de un sistema de marcaje utilizado durante las operaciones de búsqueda y rescate urbano. Estas señales permiten transmitir información relacionada con las labores adelantadas en una estructura.

La recopilación sobre el significado de estas marcas fue publicada por El Tiempo, a partir de las guías de INSARAG para operaciones de búsqueda y rescate urbano (USAR), en las que se contempla el Sistema de Marcaje de Despeje Rápido (RCM).

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Ante la presencia de estas señales, una de las principales recomendaciones es no modificarlas, debido a que contienen información utilizada por los equipos que participan en las labores de búsqueda y rescate.

¿Qué significa la letra ‘V’ en una edificación?

El marcado de víctimas se utiliza para identificar lugares donde se presume o se conoce la presencia de personas que no son visibles para los rescatistas. Esto puede ocurrir cuando se encuentran bajo los escombros o sepultadas dentro de una estructura.

La señal debe ubicarse lo más cerca posible del punto de la superficie que corresponde al lugar identificado. Para realizarla se pueden utilizar diferentes elementos, como pintura en aerosol, crayón de construcción, adhesivos o tarjetas impermeables.

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De acuerdo con el sistema descrito en las guías INSARAG, el marcado tiene un tamaño aproximado de 50 centímetros y debe utilizar un color que sea altamente visible y contraste con el fondo.

La letra V es una señal utilizada para identificar lugares donde se presume o confirma la presencia de víctimas que no son visibles para los rescatistas. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La letra ‘V’ puede estar acompañada de otros caracteres para entregar información adicional sobre las víctimas encontradas.

Por ejemplo, debajo de la ‘V’ puede aparecer una ‘L’, que corresponde a live y señala la presencia confirmada de víctimas vivas. Junto a esta letra puede aparecer un número que indique la cantidad de personas vivas identificadas en el lugar.

También puede aparecer una ‘D’, correspondiente a dead, cuando se confirma la presencia de víctimas fallecidas. Al igual que en el caso anterior, un número puede indicar la cantidad de personas en esa condición.

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Las marcas también pueden incluir una flecha para señalar la ubicación a la que hace referencia la información registrada.

¿Qué significa la ‘C’?

El Sistema de Marcaje de Despeje Rápido contempla dos opciones relacionadas con la finalización de la búsqueda: ‘C’, que significa despejado, y ‘D’, que indica solo fallecidos.

La letra ‘C’ equivale a la finalización de la búsqueda y señala que el área fue despejada de todas las víctimas.

Esta información permite identificar que en ese lugar ya se realizó la búsqueda correspondiente, dentro del procedimiento establecido para las operaciones de rescate.

Esta infografía detalla los códigos internacionales de marcado utilizados por equipos de rescate en áreas afectadas por desastres para indicar la presencia de víctimas y el estado de la búsqueda. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué significa la ‘D’ cuando aparece como señal de despeje?

La letra ‘D’ también puede utilizarse dentro del sistema de identificación del área de trabajo. En este caso, indica que terminó el mismo nivel de búsqueda exhaustiva, pero que solo permanecen víctimas fallecidas en el lugar.

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Por esta razón, la interpretación de las letras debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto de símbolos y datos que aparecen en la señal y no únicamente una letra de manera aislada.

Fechas y códigos que pueden aparecer en las paredes

Además de las letras relacionadas con las víctimas y el estado de la búsqueda, las señales pueden estar acompañadas por otros datos.

Entre ellos se encuentra el Team ID, que corresponde a la identificación del equipo que realizó la intervención. Un ejemplo mencionado en las guías es AUS-1.

También puede registrarse la fecha de búsqueda, utilizando un formato como 17/Ago.

Estos elementos permiten complementar la información consignada en el lugar y hacen parte del sistema empleado durante las operaciones de búsqueda y rescate urbano.

La letra D puede indicar la presencia confirmada de víctimas fallecidas o, dentro del sistema de despeje, que solo permanecen fallecidos en el lugar. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué no se deben modificar las señales?

Las señales utilizadas durante estas operaciones tienen como objetivo facilitar la coordinación entre los diferentes equipos que participan en una emergencia.

Su importancia radica en que permiten que los rescatistas puedan identificar rápidamente una situación determinada, incluso cuando en las labores intervienen varias agencias o equipos procedentes de distintos países.

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El sistema busca que las indicaciones sean claras, concisas y universales, de manera que las diferencias de idioma o cultura no generen confusiones durante las operaciones.

Por eso, las marcas que los equipos dejan en las edificaciones no deben ser borradas, alteradas o modificadas por particulares. Cualquier intervención sobre estos símbolos puede afectar la información que necesitan los organismos encargados de las labores de búsqueda y rescate.