Fuerzas Militares bombardearon campamento del Clan del Golfo en Chocó: nueve integrantes fueron neutralizados

El bombardeo fue contra integrantes de la Subestructura Jhon Fredy Orjuela del Grupo Armado Organizado 'clan del Golfo', en zona rural del municipio de Nuquí. - crédito Colprensa

El 12 de junio de 2026, las Fuerzas Militares bombardearon y neutralizaron a nueve integrantes de la subestructura Jhon Fredy Orjuela, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, en la zona rural de Nuquí, en el departamento del Chocó, según un comunicado de la institución.

De acuerdo con la información del Ejército Nacional, durante el Gobierno Petro se han ejecutado 24 operaciones de alta precisión: tres contra el ELN, ocho contra el Clan del Golfo y 13 contra las disidencias de alias Iván Mordisco.

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“La tropas lograron la incautación de nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, material de comunicaciones y abundante material de intendencia empleado por esta organización ilegal para el desarrollo de sus actividades criminales”, señaló.

Las tropas del Ejército Nacional incautó nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, material de comunicaciones y de intendencia empleado por esta organización ilegal para el desarrollo de sus actividades criminales - crédito FIP

El comunicado puntualiza que la operación golpeó las capacidades armadas y logísticas de la subestructura, debilitó su capacidad ofensiva y su accionar terrorista en el Litoral Pacífico colombiano.

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El resultado está orientado a reducir las confrontaciones armadas entre estructuras del clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en particular con el Frente Ernesto Che Guevara en el Chocó, y fortalecer las condiciones de seguridad, así como la presencia institucional en el litoral Pacífico colombiano.

Clan del Golfo liberó a dos de los cuatro secuestrados en Segovia, Antioquia

Abel Andrés Acevedo fue liberado tras pasar más de dos días secuestrado por el Clan del Golfo en zona rural de Segovia, Antioquia - crédito Ejército Nacional

De las cuatro personas que habían sido secuestradas por el Clan del Golfo en el sector El Diamante, en Segovia. Antioquia: Recuperaron la libertad dos de ellos.

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Una de las víctimas fue identificada como Abel Andrés Acevedo Patiño, minero con más de una década de experiencia en la vereda Cañaveral Chocamoqué. La identidad de la segunda persona liberada aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La liberación de Acevedo trajo alivio a su familia en el nordeste antioqueño, tras más de dos días de incertidumbre. El hecho se produjo después de que miembros del Clan del Golfo lo mantuvieran secuestrado junto a otras tres personas en zona rural de Segovia.

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Acevedo ya se encuentra con sus allegados y las autoridades aguardan su testimonio para reconstruir los detalles del secuestro. Según el reporte oficial, el martes 9 de junio de 2026, un vehículo con cuatro ocupantes fue interceptado por hombres armados, que obligaron a los pasajeros a descender antes de prender fuego a la camioneta.

La liberación de Acevedo Patiño se produjo tras una investigación interna realizada por el grupo armado, según información proporcionada por Caracol Radio. Durante el cautiverio, la familia del minero defendió su nombre y negó cualquier vínculo con organizaciones ilegales. El resultado de la pesquisa interna habría respaldado esa versión y facilitado su salida.

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En cuanto a las demás víctimas, el conductor del vehículo de servicio público, identificado como Iván Darío Jiménez Sánchez, permanece en manos del grupo armado. Las fuentes consultadas aseguraron que tampoco existen pruebas de que este conductor tenga nexos con el conflicto armado en la zona. Las circunstancias en torno a su detención siguen bajo revisión y se desconoce cuánto tiempo más permanecerá retenido.

Estas son las millonarias sumas que se ofrecen como recompensas por los responsables de los secuestros y asesinatos de cuatro campesinos en Segovia, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Sobre la cuarta persona que viajaba en el automóvil el día del secuestro, se mantiene la incertidumbre. Versiones preliminares sugieren que podría haber escapado de sus captores, aunque las autoridades no han logrado confirmar la veracidad de los eventos. La investigación sigue abierta y busca aclarar los hechos ocurridos cuando el grupo armado interceptó el vehículo en el que se desplazaban las víctimas privadas de la libertad.

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Frente a esto, la Gobernación de Antioquia lanzó una recompensa de hasta $300.000.000 para localizar a John Fiera, señalado como uno de los principales responsables de la reciente escalada de violencia en el nordeste del departamento, y $100.000.000 por alias Chuzo y alias Veneco.