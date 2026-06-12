El Congreso archivó los proyectos que buscaban crear dos nuevos departamentos en el país

El Congreso de Colombia archivó los proyectos para crear los departamentos de Surcaribe y Litoral Pacífico y mantuvo sin cambios el mapa territorial del país - crédito Colprensa

El Congreso de Colombia archivó los proyectos para crear los departamentos de Surcaribe y Litoral Pacífico, una decisión que mantiene sin cambios el mapa territorial del país y deja en manos del Legislativo del periodo 2026-2030 cualquier nuevo intento de modificarlo.

La propuesta del Litoral Pacífico buscaba reunir a 13 municipios de Cauca y Nariño y sumar 889.112 habitantes.

Por su parte, la de Surcaribe planteaba integrar Aguachica y otros 28 municipios de Magdalena, Norte de Santander, Cesar y Bolívar, con una población estimada de 644.000 habitantes.

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El proyecto de Surcaribe fijaba a Aguachica como capital. Su área se conformaría con Pailitas, Pelaya, Tamalameque, La Gloria, Aguachica, Gamarra, San Martín, San Alberto, González, Río de Oro, El Banco, El Carmen, La Esperanza, Cantagallo, El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquisio, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo.

La justificación del proyecto sostenía que la nueva entidad “mejoraría sus condiciones materiales de existencia, desde el punto de vista económico, social y cultural, amén del fortalecimiento de la participación política. (…) Para el país, la oportunidad de hacer más eficiente el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal; para el nuevo departamento Surcaribe, la oportunidad de implementar una visión de desarrollo propia y consolidar un nuevo eje de desarrollo en uno de los territorios más necesitados y con mayor potencial”.

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El proyecto de Surcaribe fue radicado de nuevo en septiembre de 2025 y terminó archivado

El proyecto de Surcaribe planteaba integrar Aguachica y otros 28 municipios de Magdalena, Norte de Santander, Cesar y Bolívar, con una población estimada de 644.000 habitantes - crédito departamentosurcaribe.co

La iniciativa de Surcaribe había sido presentada en varias oportunidades en el Congreso. El último intento fue impulsado por Eduard Sarmiento, representante a la Cámara del Pacto Histórico, que radicó la ponencia en septiembre de 2025.

El proyecto incluía incluso una bandera para el eventual departamento y una definición programática de su enfoque territorial. En ese texto se afirmaba: “Es el modelo piloto de reordenamiento territorial alrededor del agua y la cultura anfibia descrita por Orlando Fals Borda, la ecorregión del agua próspera, productiva, feliz y sostenible (…)”.

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El Litoral Pacífico ni siquiera superó el primer debate en la Cámara

La propuesta del Litoral Pacífico buscaba reunir 13 municipios de Cauca y Nariño y sumar 889.112 habitantes - crédito Edison Ortíz/Cedre

Entre tanto, la otra propuesta planteaba crear el departamento del Litoral Pacífico con capital en Buenaventura. El nuevo ente territorial estaría compuesto por Guapi, López de Micay, Timbiquí, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara, Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Magüí y Payán.

Los promotores de esa iniciativa defendían que su propósito era “unificar como entidad territorial a diversos municipios y distritos que geográficamente se encuentran ubicados en el litoral pacífico colombiano, conformado mayoritariamente por comunidades negras y afrocolombianas, las cuales representan en mayor medida las necesidades básicas insatisfechas”.

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El proyecto del Litoral Pacífico fue presentado en 2025, pero no pasó el primer debate. Igual que ocurrió con Surcaribe, la propuesta no obtuvo respaldo legislativo y quedó sin avanzar.

La decisión del Congreso responde de forma directa al futuro del mapa de Colombia: no habrá dos nuevos departamentos y la división territorial del país seguirá igual. El actual Congreso, elegido para el periodo 2022-2026, cerró esa posibilidad en esta legislatura.

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Cualquier intento de revivir iniciativas semejantes quedará ahora a cargo de los nuevos senadores y representantes a la Cámara del periodo 2026-2030.

La Federación Nacional de Departamentos había rechazado la creación de Surcaribe

La Federación Nacional de Departamentos consideró inviable e inconveniente la creación del departamento Surcaribe y pidió al Congreso revisar el Proyecto de Acto Legislativo 022 de 2024-C - crédito semanariolacalle.com

La FND había considerado inviable e inconveniente la creación del departamento Surcaribe y pidió al Congreso de la República estudiar ese concepto antes de avanzar con el Proyecto de Acto Legislativo 022 de 2024-C, al sostener que la iniciativa tendría objeciones constitucionales y efectos negativos sobre la organización territorial, la representación política y la estabilidad fiscal.

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El pronunciamiento fue enviado a la Cámara de Representantes en 2024 por los gobernadores de Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander, junto con el presidente y el equipo técnico de la Federación Nacional de Departamentos.

Según la FND, el documento alertaba sobre riesgos de inconstitucionalidad en el proyecto “Por la cual se reforma el artículo 309 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de crear un nuevo departamento y se dictan otras disposiciones”.

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La FND sostuvo que el nuevo departamento no resulta conveniente como política pública porque afectaría el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, el sistema de representación política de las entidades territoriales en el Congreso de la República, el ordenamiento territorial y el estatus de entidades territoriales como las ciudades capitales.