Álvaro Uribe hizo grave denuncia de cara a la segunda vuelta electoral entre De la Espriella y Cepeda: “El ELN decomisó cédulas”

La denuncia apuntó a que el grupo armado ilegal buscaría más votos en apoyo a Iván Cepeda - créditos @DelegacionEln/X | Lina Gasca / Colprensa

En medio de la carrera electoral que llega a su recta final en Colombia, y que definirá al nuevo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda el domingo 21 de junio de 2026, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez compartió denuncia delicada por cuenta de presuntas acciones que vendría adelantado el grupo armado organizado ELN (Ejército de Liberación Nacional) con un fin: constreñir el voto de poblaciones campesinas de áreas rurales en varios departamentos del país.

Así lo señaló Uribe desde su cuenta de X la mañana del viernes al expresar que la “comunidad araucana confirma que el ELN decomisó cédulas de muchos votantes en zonas rurales”.

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Lo más delicado del señalamiento hecho por el dirigente político antiqueño es que dicha acción por parte de hombres armados se habría efectuado solo “3 días antes de la primera vuelta”, que se celebró el domingo 31 de mayo y en el que resultó vencedor De la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Firmes por la Patria) sobre Cepeda (Pacto Histórico).

Uribe compartió el mensaje la mañana del viernes 12 de junio de 2026 a través de su cuenta en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

De acuerdo con lo que indicó más adelante en su mensaje el expresidente Uribe, el 43,74% (10.361.499 de votos) con el que ganó “el Tigre” no tendría contento al grupo armado ilegal, que dentro de lo que afirmó el exsenador, buscarían a como de lugar mejorar el 40,90% (9.688.361 de votos) que logró Cepeda.

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El exmandatario explicó en su mensaje que para tal acción que adelanta el ELN se habrían llenado “las planillas donde hizo aparecer que todos votaron por Cepeda en varios lugares del departamento (Arauca)”.

En la segunda parte de su publicación, Uribe advirtió que este plan estaría siendo fraguado por el ELN “para la segunda vuelta”, al detallar que hombres del mismo grupo armado estarían “visitando a los grupos campesinos, amenazándolos con asesinato si no aparecen todos los votos de la vereda por Cepeda”.

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Ministro de Defensa se refirió a la denuncia de Álvaro Uribe en Arauca

Por tal motivo, y en rueda de prensa desde Bogotá, junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE), el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció luego de que se conoció la denuncia por parte del expresidente colombiano.

Sánchez detalló que de acuerdo a la labor de verificación que se hizo desde la MOE, en Arauca “no existe una correlación directa y significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”.

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Según Uribe, el ELN buscaría que la segunda vuelta de elecciones las gane el candidato presidencial del partido izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Para una muestra de lo anterior, y frente al mismo departamento, el jefe de cartera agregó: “Y eso se puede confirmar en el mismo departamento de Arauca, donde ganó fue el candidato opuesto a él (es decir, no fue Iván Cepeda sino Abelardo de la Espriella). No ganó el candidato por el que estaría mencionando que habría constreñimiento. Es más, casi que lo duplica en Arauca”.

El mismo panorama electoral luego de la primera vuelta se presentó en otras poblaciones ubicadas en Meta, Guaviare, Caquetá, Huila, Tolima, departamentos en los que detalló Sánchez, “también habría este tipo de presiones para que votaran por ese candidato (...) y ocurrió todo lo contrario”.

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El ministro confirmó un caso en Huila, “donde también escuchamos un audio que equivocadamente unas personas, o malintencionadamente, hace ya unos meses, se trataba un audio de extorsión y lo relacionaron fue con constreñimiento al sufragante y que decían que era un audio de las disidencias o relacionado con las disidencias de alias Calarcá y el bandido, que era un preso que estaba en la cárcel La Picaleña”.

Sánchez descartó otras versiones que se conocieron poco más de un mes atrás, en relación con disidencias de alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC).

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“Que decían que era para constreñir en el Meta y en el Guaviare y en el Caquetá, y era para extorsionar en el Huila y el Tolima. Sin embargo, todas esas denuncias se ponen en conocimiento de todas las autoridades para avanzar con rigurosidad y neutralizar al constreñidor”, explicó el líder de la cartera de Defensa.

Por todo lo anterior, al final de su declaración a medios de comunicación, el ministro Sánchez invitó a la ciudadanía “a no criminalizar el voto”, y comentó que “los votantes están haciendo todas sus acciones de manera libre, están asistiendo, eligiendo el voto de manera libre”.

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En varias poblaciones donde se señaló que el ELN estaría constriñendo a la población civil a votar por Iván Cepeda ganó al final Abelardo de la Espriella - crédito Andrés Lozano/Long Visual Press

Un segundo aspecto que rescató el funcionario del Gobierno Petro, y de parte de la fuerza pública, es que se “tiene la instrucción de neutralizar con total contundencia, ya sea mediante desmovilización, captura o muerte en desarrollo de operaciones militares a quien esté constriñendo”, precisó el ministro.

Al final, y como tercera recomendación, Sánchez le recordó a “los votantes a aplicar todos los protocolos durante las elecciones”.

“Está prohibido el uso de celulares o cámaras en los puestos o en las mesas de votación. Solamente pueden utilizarla para mostrar que si tienen la cédula digital, ahí la tienen. El resto de los votantes simplemente lleguen, oculten con total seguridad su voto, háganlo de manera secreta, es un derecho que tienen también que sea libre, lo enrollan muy bien y lo depositan”, añadió el jefe de cartera.

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El ministro cerró con más advertencias de cara a lo que serán los comicios del 21 de junio: “No pueden tomarle foto al voto, no pueden mostrar tampoco por quién votaron. Eso permite, de alguna manera, anular esta amenaza que se menciona de constreñimiento. Pero la amenaza más grande que tenemos es la desinformación”.