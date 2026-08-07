Gremio de comerciantes mantiene sus expectativas ante el inicio de la Presidencia de Abelardo de la Espriella: “Estamos dispuestos”

Declaraciones de Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia - crédito Captura de Video X

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Previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, diferentes sectores del país se han pronunciado sobre sus expectativas de cara al inicio del periodo presidencial.

Uno de ellos fue Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), en la que manifestó su disposición con el nuevo Gobierno para coordinar sus labores en beneficio de los comerciantes del territorio colombiano.

“Estamos desde Cali acompañando la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, su vicepresidente, José Manuel Restrepo, y todo su nuevo equipo de gobierno (...) desde Fenalco recibimos con satisfacción, con alegría, con optimismo este cambio de gobierno tan necesario para Colombia”, indicó el empresario.

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco - crédito John Paz/Colprensa

En su intervención, el directivo enfatizó en que el país enfrenta múltiples retos, al considerare que en el anterior gobierno de Gustavo Petro se presentaron, según él, varios retrocesos para la nación.

“Cambiarle el rumbo al país es fundamental y salir del desastre de estos cuatro años que nos dejó el gobierno Petro. Colombia tiene muchos retos”, recalcó.

Por último, el dirigente económico reiteró su compromiso con el nuevo gobierno. “Fenalco está dispuesto a acompañar al nuevo gobierno en la construcción, en la colaboración de proyectos, programas y políticas públicas en beneficio de todos los empresarios, comerciantes, tenderos y, por supuesto, ciudadanos del país”, puntualizó.

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters

Otros gremios en respaldo a De la Espriella

Además de Fenalco, otros principales gremios empresariales y sectoriales respaldaron el inicio de su Gobierno y fijaron la recuperación de la economía para dar estabilidad a miles de empresas como prioridad en el génesis del mandato.

Entre las propuestas más concretas apareció la del centro de pensamiento Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que planteó un ajuste fiscal de al menos 3 puntos del PIB equivalente a $53 billones. El centro de pensamiento económico sostuvo que la mayor parte de ese esfuerzo debería provenir de recortes y optimización del gasto público: 2,1 puntos del PIB, es decir $41 billones.

Anif propuso un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, equivalente a $53 billones, para enfrentar los desafíos de la economía colombiana - crédito @ANIFCO/X

La entidad añadió que el complemento de esa estrategia sería fortalecer los ingresos mediante mayor fiscalización, lucha contra la evasión e incentivos al crecimiento de la economía colombiana. Ese componente sumaría 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones.

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“Esta ruta busca retomar un manejo sostenible de las finanzas públicas, un paso clave para fortalecer la confianza en la economía colombiana y garantizar condiciones favorables para las empresas y los hogares del país”, mencionó.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), describió la jornada como el cierre de un ciclo y la apertura de otro para la vida nacional. El dirigente pidió un acuerdo básico sobre el rumbo de los próximos cuatro años y rechazó que la discusión pública se reduzca a doctrinas o preconceptos.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reclamó un acuerdo básico para los próximos cuatro años y pidió construir soluciones sin imponer doctrinas - crédito @BruceMacMaster/X

“Muchos de los grandes desafíos que requiere el país necesitan de la participación de todos en la construcción de soluciones. No para imponer la ideología de unos sobre otros, o el preconcepto de unos sobre otros, sino para construir soluciones por el beneficio general, teniendo en cuenta la opinión de todos”, manifestó.

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María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, Amcham, también situó el foco en la cooperación entre sectores. La dirigente afirmó que el resultado del nuevo mandato tendrá un efecto directo sobre el país.

“El éxito de este Gobierno será también el éxito de Colombia. Alcanzarlo requerirá trabajo conjunto, diálogo y compromiso entre el sector público, el sector privado y la sociedad”, señaló.

María Claudia Lacouture, de Amcham, afirmó que el éxito del nuevo gobierno dependerá del trabajo conjunto, el diálogo y el compromiso entre sectores - crédito @mclacouture/X

Entre tanto, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco) llevó la discusión al terreno de los servicios públicos y advirtió sobre la situación del sector energético y gasífero al cierre del gobierno saliente.

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La organización identificó cuatro frentes: seguridad energética, abastecimiento de gas, sostenibilidad financiera del sector y condiciones para promover la inversión y la estabilidad regulatoria.

Andesco vinculó el cambio de gobierno con retos en energía, gas, inversión, estabilidad regulatoria - crédito @Andesco1/X

Por último, la Federación Nacional de Cafeteros también se sumó a los mensajes previos a la posesión con un pronunciamiento de tono político y productivo. Su presidente, Germán Bahamón Jaramillo, asoció el cambio de gobierno con una nueva etapa para el café colombiano.

“Este 7 de agosto honramos nuestra historia mirando hacia adelante. Colombia tiene futuro. Y el café seguirá siendo protagonista de ese futuro”, expresó.