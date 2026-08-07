Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gremio de comerciantes mantiene sus expectativas ante el inicio de la Presidencia de Abelardo de la Espriella: “Estamos dispuestos”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó la necesidad urgente de un cambio de rumbo para Colombia después de los problemas atribuidos en la administración de Gustavo Petro

Declaraciones de Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia - crédito Captura de Video X
Guardar

Previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, diferentes sectores del país se han pronunciado sobre sus expectativas de cara al inicio del periodo presidencial.

Uno de ellos fue Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), en la que manifestó su disposición con el nuevo Gobierno para coordinar sus labores en beneficio de los comerciantes del territorio colombiano.

Estamos desde Cali acompañando la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, su vicepresidente, José Manuel Restrepo, y todo su nuevo equipo de gobierno (...) desde Fenalco recibimos con satisfacción, con alegría, con optimismo este cambio de gobierno tan necesario para Colombia”, indicó el empresario.

PUBLICIDAD

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco - crédito John Paz/Colprensa
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco - crédito John Paz/Colprensa

En su intervención, el directivo enfatizó en que el país enfrenta múltiples retos, al considerare que en el anterior gobierno de Gustavo Petro se presentaron, según él, varios retrocesos para la nación.

Cambiarle el rumbo al país es fundamental y salir del desastre de estos cuatro años que nos dejó el gobierno Petro. Colombia tiene muchos retos”, recalcó.

Por último, el dirigente económico reiteró su compromiso con el nuevo gobierno. “Fenalco está dispuesto a acompañar al nuevo gobierno en la construcción, en la colaboración de proyectos, programas y políticas públicas en beneficio de todos los empresarios, comerciantes, tenderos y, por supuesto, ciudadanos del país”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters

Otros gremios en respaldo a De la Espriella

Además de Fenalco, otros principales gremios empresariales y sectoriales respaldaron el inicio de su Gobierno y fijaron la recuperación de la economía para dar estabilidad a miles de empresas como prioridad en el génesis del mandato.

Entre las propuestas más concretas apareció la del centro de pensamiento Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que planteó un ajuste fiscal de al menos 3 puntos del PIB equivalente a $53 billones. El centro de pensamiento económico sostuvo que la mayor parte de ese esfuerzo debería provenir de recortes y optimización del gasto público: 2,1 puntos del PIB, es decir $41 billones.

Anif propuso un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, equivalente a $53 billones, para enfrentar los desafíos de la economía colombiana - crédito @ANIFCO/X
Anif propuso un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, equivalente a $53 billones, para enfrentar los desafíos de la economía colombiana - crédito @ANIFCO/X

La entidad añadió que el complemento de esa estrategia sería fortalecer los ingresos mediante mayor fiscalización, lucha contra la evasión e incentivos al crecimiento de la economía colombiana. Ese componente sumaría 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones.

Esta ruta busca retomar un manejo sostenible de las finanzas públicas, un paso clave para fortalecer la confianza en la economía colombiana y garantizar condiciones favorables para las empresas y los hogares del país”, mencionó.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), describió la jornada como el cierre de un ciclo y la apertura de otro para la vida nacional. El dirigente pidió un acuerdo básico sobre el rumbo de los próximos cuatro años y rechazó que la discusión pública se reduzca a doctrinas o preconceptos.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reclamó un acuerdo básico para los próximos cuatro años y pidió construir soluciones sin imponer doctrinas - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reclamó un acuerdo básico para los próximos cuatro años y pidió construir soluciones sin imponer doctrinas - crédito @BruceMacMaster/X

“Muchos de los grandes desafíos que requiere el país necesitan de la participación de todos en la construcción de soluciones. No para imponer la ideología de unos sobre otros, o el preconcepto de unos sobre otros, sino para construir soluciones por el beneficio general, teniendo en cuenta la opinión de todos”, manifestó.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, Amcham, también situó el foco en la cooperación entre sectores. La dirigente afirmó que el resultado del nuevo mandato tendrá un efecto directo sobre el país.

El éxito de este Gobierno será también el éxito de Colombia. Alcanzarlo requerirá trabajo conjunto, diálogo y compromiso entre el sector público, el sector privado y la sociedad”, señaló.

María Claudia Lacouture, de Amcham, afirmó que el éxito del nuevo gobierno dependerá del trabajo conjunto, el diálogo y el compromiso entre sectores - crédito @mclacouture/X
María Claudia Lacouture, de Amcham, afirmó que el éxito del nuevo gobierno dependerá del trabajo conjunto, el diálogo y el compromiso entre sectores - crédito @mclacouture/X

Entre tanto, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco) llevó la discusión al terreno de los servicios públicos y advirtió sobre la situación del sector energético y gasífero al cierre del gobierno saliente.

La organización identificó cuatro frentes: seguridad energética, abastecimiento de gas, sostenibilidad financiera del sector y condiciones para promover la inversión y la estabilidad regulatoria.

Andesco vinculó el cambio de gobierno con retos en energía, gas, inversión, estabilidad regulatoria - crédito @Andesco1/X
Andesco vinculó el cambio de gobierno con retos en energía, gas, inversión, estabilidad regulatoria - crédito @Andesco1/X

Por último, la Federación Nacional de Cafeteros también se sumó a los mensajes previos a la posesión con un pronunciamiento de tono político y productivo. Su presidente, Germán Bahamón Jaramillo, asoció el cambio de gobierno con una nueva etapa para el café colombiano.

“Este 7 de agosto honramos nuestra historia mirando hacia adelante. Colombia tiene futuro. Y el café seguirá siendo protagonista de ese futuro”, expresó.

Temas Relacionados

Jaime Alberto CabalFenalcoAbelardo de la EspriellaPosesión presidencialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por presunto secuestro ligado al ‘gota a gota’

El operativo permitió rescatar a un ciudadano de Medellín y su pareja, quienes permanecieron retenidos durante cerca de 72 horas, mientras las autoridades investigan una disputa interna relacionada con el manejo de dinero

Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por presunto secuestro ligado al ‘gota a gota’

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 8 de agosto

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país</p>

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 8 de agosto

Pronóstico del clima en Cali este 8 de agosto: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cali este 8 de agosto: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

ENTRETENIMIENTO

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Posesión de Abelardo de la Espriella: la moda en Cali no fue un decorado, fue un discurso con acento colombiano

Karina García hizo la revelación del género de su bebé en una fiesta exclusiva

Shakira lanzó la versión en español de “Dai Dai”: estos fueron los cambios a la letra

‘People en español’ revela su lista de los 50 más bellos: Karol G lidera la lista de colombianos reconocidos

Deportes

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero habría hecho una polémica exigencia al Independiente Medellín: dura condición para su fichaje

Gianni Infantino se reunió con Alejandro Char antes de la posesión de Abelardo de la Espriella: se dio una noticia

Gianni Infantino habló previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: “El fútbol es unidad”

Richard Ríos podría dar el salto a la Premier League de Inglaterra: está dentro de las opciones para reforzar al Newcastle