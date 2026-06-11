Colombia

Gobierno declaró oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño: alertó por intensidad muy fuerte a finales de 2026

El Ideam informó que las condiciones asociadas al evento climático ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial, mientras que modelos internacionales proyectan su fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y una posible permanencia hasta comienzos de 2027

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El fenómeno comenzó cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente - crédito Ministerio de Ambiente
El fenómeno comenzó cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente - crédito Ministerio de Ambiente

El Gobierno nacional confirmó el jueves 11 de junio de 2026 el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia, luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportara que las condiciones asociadas a este evento climático ya se encuentran presentes en el océano Pacífico ecuatorial.

La entidad señaló que el fenómeno se presentó cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente y que su evolución coincide con los escenarios que venían siendo advertidos por las autoridades ambientales a partir del monitoreo permanente de las condiciones climáticas.

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La información fue respaldada por la más reciente actualización del fenómeno ENSO emitida por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), cuyos análisis, junto con modelos climáticos internacionales, evidencian un elevado contenido de calor subsuperficial y el acoplamiento océano-atmósfera característico de El Niño.

Alta probabilidad de fortalecimiento durante el segundo semestre

El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
Existe un 96% de probabilidad de que el fenómeno continúe entre noviembre de 2026 y enero de 2027 - crédito VisualesIA

De acuerdo con los análisis técnicos divulgados por las autoridades, existe un 96% de probabilidad de que las condiciones asociadas al fenómeno persistan durante el trimestre comprendido entre noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027.

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Asimismo, el consenso de modelos climáticos internacionales indica una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante ese mismo periodo, escenario que, de concretarse, podría ubicar este evento entre los más intensos registrados desde 1950. Las autoridades explicaron que esta proyección se sustenta en indicadores que muestran anomalías elevadas de temperatura superficial y subsuperficial en el océano Pacífico ecuatorial, consistentes con la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Ante la confirmación del fenómeno, el Gobierno nacional anunció la activación de la alerta temprana nacional con el propósito de fortalecer el seguimiento de las condiciones climáticas, la preparación institucional y los procesos de información y articulación con las regiones y las comunidades.

El Ideam señaló que el inicio anticipado del fenómeno corresponde a un escenario que había sido advertido en análisis climáticos recientes. Según la entidad, existía una alta probabilidad de que El Niño se adelantara respecto a las proyecciones iniciales, por lo que diferentes sectores venían desarrollando acciones de preparación y seguimiento.

Posibles impactos sobre lluvias, temperaturas y recursos hídricos

Se prevé una disminución de las precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica - crédito Ministerio de Ambiente
Se prevé una disminución de las precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica - crédito Ministerio de Ambiente

Desde el punto de vista hidrometeorológico, las autoridades indicaron que el desarrollo y posible intensificación del fenómeno aumenta la probabilidad de disminución de las precipitaciones frente a los promedios históricos, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

De acuerdo con los análisis presentados por el Ideam, este comportamiento podría generar una acentuación del déficit hídrico durante el segundo semestre de 2026. Además, se prevén aumentos de temperatura, mayores niveles de evapotranspiración y una reducción de los caudales de los ríos y de los niveles de los embalses.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles afectaciones al abastecimiento de agua, la actividad agrícola, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas. A ello se suma un incremento en el riesgo de incendios forestales y la posibilidad de episodios puntuales de deterioro de la calidad del aire.

Frente a este panorama, el Gobierno informó que ha fortalecido las acciones de monitoreo, preparación, coordinación y seguimiento con las regiones para anticipar los posibles impactos del fenómeno en distintos sectores del país. Como parte de estas acciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitieron recientemente dos circulares con medidas y recomendaciones dirigidas a fortalecer la gestión del recurso hídrico, la prevención de incendios forestales, el monitoreo ambiental y la preparación de autoridades ambientales, entidades territoriales y organismos que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Llamado del Gobierno y monitoreo permanente del Ideam

Un total de 29 municipios del Magdalena pasaron a alerta roja por los incendios forestales derivados por el fenómeno de El niño. Le siguen Bolívar con 25 y Cesar con 23 - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae
Las autoridades instaron a activar planes de contingencia y fortalecer la gestión del agua - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, se refirió a la confirmación del fenómeno y a las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar sus posibles efectos.

Esta confirmación ratifica la importancia de actuar de manera urgente. Nuestro llamado es a mantener y reforzar las acciones de ahorro y uso eficiente de agua y energía; fortalecer las acciones de prevención, preparación, monitoreo, respuesta y recuperación frente a incendios forestales; abstenerse de realizar quemas abiertas; así como identificar y adelantar las actividades correspondientes para proteger la seguridad de las personas, los recursos naturales y el ambiente”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, indicó que la entidad mantendrá el seguimiento permanente de los indicadores asociados al fenómeno. “Instamos a las autoridades y comunidades a activar sus planes de contingencia y a fortalecer las medidas de gestión del agua para reducir riesgos y proteger vidas”, señaló.

El instituto informó que continuará publicando boletines técnicos de seguimiento al ENOS, pronósticos meteorológicos e hidrológicos y alertas vigentes relacionadas con la evolución del fenómeno. Además, invitó a la ciudadanía, autoridades territoriales y sectores productivos a consultar la información oficial disponible en los Boletines de Predicción Climática y de Seguimiento al ENOS.

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