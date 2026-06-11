Colombia

Centro Democrático acusó a Iván Cepeda de repetir contra Abelardo de la Espriella la estrategia que utilizó contra Uribe: “¡Mal perdedor!”

Mientras Cepeda pidió que se investiguen presuntos nexos de De la Espriella con organizaciones paramilitares, el partido liderado por el expresidente sostuvo que las denuncias responden a intereses políticos

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Centro Democrático le responde a Iván Cepeda que el es el que se beneficia con la impunidad - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda y @CeDemocratico
La reacción del Centro Democrático se produjo luego de que Cepeda informara la radicación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra De la Espriella - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y @CeDemocratico7X

El partido Centro Democrático se pronunció el jueves 11 de junio sobre la denuncia penal e internacional anunciada por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro contra el abogado y también candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y aseguró que el senador y aspirante presidencial estaría recurriendo nuevamente a estrategias que, según la colectividad, utilizó en el pasado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A través de una publicación en su cuenta de X, el movimiento político afirmó que Cepeda estaría actuando motivado por el escenario electoral y rechazó las acciones jurídicas anunciadas por el dirigente del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. “Cepeda, ya sintiéndose vencido, vuelve a lo que sabe hacer: peregrinar por cárceles buscando testigos y armando montajes”, expresó el Centro Democrático.

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Y agregó: “Lo hizo durante años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La justicia hizo evidente la persecución política y en segunda instancia demostró la inocencia del expresidente. Ahora va por Abelardo De La Espriella con el mismo libreto. ¡Mal perdedor!“.

A través de una publicación en X, la colectividad aseguró que Cepeda estaría recurriendo nuevamente a estrategias que, según el partido, ya utilizó en procesos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @CeDemocratico/X
A través de una publicación en X, la colectividad aseguró que Cepeda estaría recurriendo nuevamente a estrategias que, según el partido, ya utilizó en procesos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @CeDemocratico/X

La reacción se produjo luego de que Cepeda informara que su equipo jurídico radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional contra De la Espriella, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

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La denuncia anunciada por Iván Cepeda

Durante una declaración pública en Bogotá, Cepeda sostuvo que la acción judicial contiene nuevos elementos relacionados con presuntos vínculos entre De la Espriella y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de información que, según indicó, ha sido recopilada a partir de documentos, informes y testimonios conocidos en escenarios como la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de Justicia y Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, afirmó el candidato presidencial.

La denuncia incluye referencias a declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Juancho Dique y alias El Tuso, entre otros - crédito prensa Iván Cepeda
La denuncia incluye referencias a declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Juancho Dique y alias El Tuso, entre otros - crédito prensa Iván Cepeda

De acuerdo con la información presentada por Cepeda, los hechos denunciados están relacionados con la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), organización que surgió en la década de 2000 y de la cual De la Espriella fue presidente. Según el candidato, distintos informes y decisiones judiciales han señalado que esa fundación habría servido para ampliar la influencia social de estructuras paramilitares.

Cepeda aseguró que la denuncia también incorpora referencias a declaraciones y decisiones judiciales relacionadas con exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque, conocido como “Ernesto Báez”, Uber Enrique Banquez, alias “Juancho Dique”, Hugues Rodríguez, alias “comandante Barbie”, y Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”. Asimismo, indicó que existen antecedentes judiciales y compulsas de copias que, según afirmó, no habrían sido investigadas o no habrían producido resultados, razón por la cual solicitó explicaciones a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Uribe cuestionó a Cepeda y el partido denunció uso de recursos públicos

Además del mensaje institucional del partido, el Centro Democrático compartió una declaración atribuida al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que cuestionó el desempeño político de Cepeda y relacionó las denuncias con la actual campaña presidencial.

“Se entiende por qué la campaña de Cepeda ha sido tan mala. El único oficio que haría el candidato de las FARC es buscar cómo compra testigos para manipular la justicia y equilibrar la derrota política”, expresó Uribe, según la publicación divulgada por la colectividad.

Álvaro Uribe cuestionó a Cepeda y lo acusó de intentar influir en procesos judiciales mediante la búsqueda de testigos - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe cuestionó a Cepeda y lo acusó de intentar influir en procesos judiciales mediante la búsqueda de testigos - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otro pronunciamiento, el partido reiteró cuestionamientos sobre presuntas intervenciones de funcionarios públicos en actividades relacionadas con la campaña de Cepeda y enumeró varios nombres de servidores públicos que, según afirmó, han sido investigados o suspendidos.

La lista mencionada por la colectividad incluyó a la embajadora en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo; la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta; el representante a la Cámara Agmeth Escaf; el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino; el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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