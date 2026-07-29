Hombre fue capturado por tentativo de homicidio en Boyacá: la víctima sufrió quemaduras en el 8% del cuerpo y sigue hospitalizada

El caso de tentativa de feminicidio se registró en la vereda Sarvit, sector Chichipi, según el informe de la Policía Nacional - crédito Policía

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La comunidad en Buenavista (Boyacá) se encuentra consternada tras el ataque sufrido contra una mujer venezolana, quien permanece hospitalizada tras sufrir quemaduras en varias partes del cuerpo.

El agresor, identificado como Rómulo Luis Torres Olivo, fue capturado en flagrancia poco después del hecho. Las autoridades informaron que el incidente ocurrió en la vereda Sarvit, sector Chichipi, donde la víctima fue encontrada con quemaduras de segundo grado superficial en el antebrazo, flanco y muslo izquierdos, cubriendo un 8% de la superficie corporal.

Luego de ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Regional de Chiquinquirá, donde recibe atención médica especializada.

Ante el rechazo por el caso, el alcalde Edwin Espitia Lara describió el caso como inédito en el municipio: “Los hechos que ocurrieron fue un intento de feminicidio contra una persona venezolana que habitaba en nuestro municipio, la persona que la agredió es de Cúcuta. Hacía pocos meses habían llegado acá al municipio de Buenavista, ya se tenía conocimiento de algunas agresiones físicas contra esta persona y pues llegó el día que detonó en estos hechos lamentables que nuestro municipio valga aclarar, nunca se había presentado una situación de esta naturaleza”.

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