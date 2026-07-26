Colombia

American Park se pronuncia tras accidente en tobogán de Fusagasugá: mujer no sufrió lesiones graves

El parque informó que activó los protocolos de atención y la póliza de asistencia médica, mientras la Policía de Pasca verificó el caso y emitió un reporte sobre el incidente registrado en una de las atracciones

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El incidente ocurrió en una de las atracciones del parque, identificada en el reporte policial como "el rodadero". - crédito redes sociales
El incidente ocurrió en una de las atracciones del parque, identificada en el reporte policial como "el rodadero". - crédito redes sociales

American Park, parque de diversiones ubicado en el sector de El Molino Gourmet, sobre la vía Fusagasugá-Pasca, en Cundinamarca, se pronunció este sábado 25 de julio luego del incidente registrado en una de sus atracciones, en el que estuvo involucrada una mujer. El establecimiento aseguró que la visitante ya fue dada de alta del Hospital San Rafael de Fusagasugá y que, tras la valoración médica, no presentó lesiones de gravedad.

El pronunciamiento se conoció luego de que durante la tarde comenzaran a circular en redes sociales y medios locales fotografías en las que se observaba a una mujer siendo atendida dentro del parque, tras utilizar uno de los toboganes del lugar. Las publicaciones generaron inquietud entre usuarios y visitantes mientras se esperaba información oficial sobre lo sucedido.

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De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el hecho ocurrió en American Park, parque de diversiones que funciona en las instalaciones de El Molino Gourmet. Posteriormente, el establecimiento remitió un comunicado oficial en el que explicó las acciones adoptadas tras el incidente.

La visitante recibió atención médica tras el incidente y, según informó el parque, fue dada de alta sin lesiones de gravedad. - crédito Redes sociales
La visitante recibió atención médica tras el incidente y, según informó el parque, fue dada de alta sin lesiones de gravedad. - crédito Redes sociales

American Park aseguró que activó sus protocolos de atención

En el comunicado, el parque indicó que desde el primer momento en que tuvo conocimiento de la situación activó los protocolos de atención y respuesta previstos para este tipo de eventos, con el fin de brindar asistencia inmediata a la visitante.

Según señaló la empresa, la mujer presentó un episodio de malestar que, de acuerdo con la información disponible para el establecimiento, “aparentemente” estaría relacionado con un cuadro de nerviosismo.

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Asimismo, informó que fue trasladada al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

“Nos complace informar que la persona ya fue dada de alta y salió del Hospital San Rafael de Fusagasugá, en el cual fue valorada y se conoce que se encuentra bien, sin lesiones de gravedad ni afectaciones importantes”, indicó American Park en el comunicado conocido por el medio.

El parque también manifestó que los gastos médicos derivados del incidente fueron cubiertos por la póliza de asistencia médica que adquieren los visitantes al momento de comprar su ingreso.

En el mismo documento, la empresa reiteró que “la seguridad, el bienestar y la atención de nuestros usuarios son nuestra máxima prioridad” y afirmó que cuenta con protocolos de prevención y respuesta para atender este tipo de eventualidades.

Hospital San Rafael de Fusagasugá - crédito hospitaldefusa/página web
La mujer fue trasladada al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta, según informó el parque. - crédito Hospital San Rafael de Fusagasugá

La Policía de Pasca verificó el incidente

Según informó el diario, tras la difusión de las primeras publicaciones sobre el caso, tanto la Policía como el Cuerpo de Bomberos indicaron inicialmente que no tenían reporte de lo ocurrido.

No obstante, en horas de la noche, la Policía de Pasca confirmó que una patrulla verificó la situación y posteriormente compartió el informe oficial sobre el caso.

De acuerdo con ese reporte, el incidente ocurrió hacia las 4:00 p. m. en la vereda El Molino, donde se encuentra ubicado el parque.

El documento señala que la situación se presentó en una atracción denominada “el rodadero”, en la que estuvo involucrada una mujer identificada como Angie Paola Pachón Cabrera, de 29 años, según el medio.

Según el informe policial, la ciudadana hizo uso de la atracción y “al lanzamiento de la misma ocurre el accidente”. Posteriormente, el parque activó la póliza de seguridad y la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital San Rafael de Fusagasugá para recibir atención médica.

American Park aseguró que activó sus protocolos de atención y la póliza de asistencia médica tras el incidente. - crédito American Park/El Tiempo
American Park aseguró que activó sus protocolos de atención y la póliza de asistencia médica tras el incidente. - crédito American Park/El Tiempo

El representante del parque se refirió a los protocolos y permisos

Antes de la divulgación del comunicado oficial, El Tiempo también consultó a Fabián Delgado, abogado representante de American Park y miembro de la firma Law Work, quien explicó el procedimiento que siguió el establecimiento tras la emergencia.

En sus declaraciones, sostuvo que el parque cuenta con los permisos para operar y afirmó que las atracciones disponen de estudios realizados por ingenieros.

Delgado explicó que, una vez se presentó la situación, se activó la póliza correspondiente y se prestaron los primeros auxilios, antes de coordinar el traslado de la visitante al centro asistencial.

Además, señaló que, según la información que posteriormente recibió la empresa, la mujer solicitó salida voluntaria del hospital.

El abogado también aseguró que, de acuerdo con la información conocida por el parque, la visitante no presentó contusiones, fracturas ni lesiones de mayor gravedad. Asimismo, indicó que las atracciones del establecimiento son revisadas por un ingeniero especializado, encargado de verificar sus condiciones de funcionamiento.

Mientras tanto, el caso quedó consignado en el reporte de la Zona de Atención de la Policía de Pasca, que realizó la verificación correspondiente sobre el incidente ocurrido en American Park.

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