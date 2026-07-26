Incendio forestal en Soacha cerca de polvorería El Vaquero fue controlado: investigan si fue provocado

El fuego afectó varias hectáreas de vegetación en un cerro del municipio de Soacha. - crédito Alcaldía de Soacha y @last1820/x

Un incendio forestal registrado en la noche de este sábado 25 de julio en Soacha, Cundinamarca, fue controlado luego de más de dos horas de labores por parte del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y otros organismos de socorro. La emergencia generó preocupación entre los habitantes debido a que se presentó en inmediaciones de la polvorería El Vaquero, aunque las autoridades confirmaron que las llamas no alcanzaron las instalaciones de la empresa de material pirotécnico.

De acuerdo con información publicada por La FM, el incendio comenzó sobre las 8:00 p. m. en un cerro ubicado detrás del sector Balcones del Sol II, donde las llamas consumieron varias hectáreas de vegetación y produjeron una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

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Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a viviendas o empresas cercanas, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas de la conflagración.

El incendio se registró detrás de Balcones del Sol II

Según informó el medio, el punto de origen del incendio fue el cerro ubicado detrás de Balcones del Sol II, desde donde varios residentes registraron en video la magnitud de las llamas y compartieron las imágenes en redes sociales.

La conflagración alcanzó varias hectáreas de vegetación, mientras el humo se desplazó hacia conjuntos residenciales ubicados en la parte baja de la montaña, donde los organismos de emergencia concentraron las labores para controlar el fuego.

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Por su parte, Blu Radio informó que la emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha, con apoyo de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, cuyos integrantes trabajaron para impedir que las llamas continuaran propagándose.

Organismos de socorro realizaron labores para contener las llamas y evitar su propagación - crédito Ejército Nacional

La cercanía con la polvorería El Vaquero generó preocupación entre los residentes

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la emergencia fue la cercanía del incendio con la polvorería El Vaquero, empresa dedicada a la fabricación de material pirotécnico.

De acuerdo con La FM, los equipos de emergencia realizaron maniobras para evitar que el fuego llegara hasta las instalaciones de la fábrica. Para ello utilizaron labores manuales y máquinas sopladoras, con las que lograron cerrar el cerco de las llamas y extinguir el incendio.

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Las autoridades confirmaron que el fuego permaneció alejado de la empresa y que no se registraron afectaciones en la fábrica ni en otras construcciones cercanas.

Las fuertes ráfagas de viento dificultaron el control del incendio

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, las labores de extinción avanzaron bajo condiciones adversas, debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona.

Estas condiciones favorecieron la propagación del fuego y obligaron a los organismos de socorro a reforzar las maniobras para impedir que el incendio avanzara hacia otros sectores del cerro.

La columna de humo pudo observarse desde diferentes puntos del municipio mientras los equipos de emergencia desarrollaban las labores de control.

Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha lideraron la atención de la emergencia. - crédito Colprensa / Álvaro Tavera.

La Alcaldía activó el protocolo de atención y la emergencia fue controlada

Según reportó el medio, la Alcaldía de Soacha activó el protocolo de atención para este tipo de emergencias y dispuso el apoyo de organismos como la Defensa Civil, que trabajó de manera conjunta con el Cuerpo de Bomberos.

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Tras más de dos horas de intervención, la conflagración fue controlada y las autoridades dejaron establecidos puntos de vigilancia con el propósito de monitorear posibles puntos calientes que puedan reactivarse por efecto del viento.

Las labores de seguimiento continuaron durante las próximas horas para verificar que no se presentan nuevos focos de incendio en la zona afectada.

Integrantes de la Defensa Civil apoyaron las labores de control y monitoreo del incendio forestal. - crédito Paula Mariana Gomez Cubides/Defensa Civil Zipaquirá

Las autoridades investigan las causas del incendio

Una vez controlada la emergencia, las autoridades iniciaron las labores para establecer qué originó el incendio forestal.

De acuerdo con La FM, debido a que la conflagración comenzó durante la noche, una de las hipótesis que manejan los organismos competentes es que el incendio pudo haber sido provocado.

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No obstante, hasta el momento esa posibilidad hace parte de las investigaciones y no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades continúan recopilando información para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer el origen de la emergencia.