Dapre firmó los contratos para la posesión de Abelardo de la Espriella: este será el costo del cambio de mando

Abelardo de la Espriella asumirá como nuevo presidente de Colombia durante la ceremonia de transmisión de mando presidencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la transmisión de mando presidencial, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) avanzó en la contratación de los servicios necesarios para la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumirá como nuevo presidente en reemplazo de Gustavo Petro.

De acuerdo con información publicada por La República, el Dapre ya firmó los contratos destinados a garantizar la logística del cambio de mando presidencial, cuyo costo total asciende a $5.950 millones.

Los convenios contemplan la organización de los actos protocolarios asociados a la llegada del nuevo jefe de Estado, así como actividades diplomáticas y la transmisión institucional del evento.

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Contrato principal estará a cargo de la Corporación para el Desarrollo Regional

Según los documentos citados por el medio, el contrato principal fue suscrito con la Corporación para el Desarrollo Regional, entidad encargada de la planificación y producción de los actos oficiales relacionados con la transmisión de mando.

Dentro de las obligaciones del contratista se encuentra la organización de actividades como la presentación de cartas credenciales de las Misiones Especiales Extranjeras acreditadas para la transmisión de mando presidencial y la ceremonia de posesión.

El contrato también contempla la logística para la ceremonia de posesión del nuevo mandatario, que, de acuerdo con los documentos conocidos, está prevista ante el Congreso de la República.

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Además, el convenio incluye la organización de otros eventos protocolarios, como la ceremonia de despedida del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el saludo protocolario de las Misiones Especiales Extranjeras al nuevo jefe de Estado y la recepción oficial ofrecida al cuerpo diplomático.

Petro encabezará la despedida oficial en la Casa de Nariño, una de las actividades contempladas dentro de la logística del cambio de mando presidencial. - EFE

Servicios incluyen alimentación e instalación de infraestructura temporal

Dentro de los servicios contratados se encuentran los relacionados con alimentación para las actividades oficiales. El contratista deberá suministrar refrigerios, bebidas y otros servicios requeridos, garantizando condiciones de calidad e inocuidad acordes con las exigencias del protocolo diplomático e institucional.

De acuerdo con la información publicada por el medio ya mencionado, el contrato también contempla actividades como la preparación, producción, transporte, conservación, presentación y entrega de los alimentos, además de la prestación del servicio en sitio cuando sea necesario.

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Asimismo, se incluye la instalación y desmontaje de infraestructura temporal para las ceremonias, como parte de la logística requerida para el desarrollo de los eventos oficiales.

Sin embargo, el convenio establece que no están incluidos los servicios de comunicaciones estratégicas, prensa, producción audiovisual, transmisión televisiva ni cubrimiento periodístico de la transmisión de mando presidencial.

Inravisión, antes RTVC, suscribió un contrato por $2.450 millones para la transmisión televisiva del evento. - crédito RTVC

Transmisión televisiva tendrá un contrato independiente

Para cubrir la transmisión del cambio de mando presidencial, la Presidencia firmó un contrato adicional con Inravisión, antes RTVC, por un valor de $2.450 millones.

Este convenio está destinado a los servicios relacionados con la difusión institucional, producción audiovisual y transmisión televisiva del evento.

Con la suma del contrato de logística y el convenio para la transmisión, el costo total de la posesión presidencial asciende a $5.950 millones, según los datos revelados por La República.

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Costo aumenta frente a la posesión de Gustavo Petro en 2022

La cifra representa un incremento frente al cambio de mando realizado en 2022, cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia.

En esa ocasión, el evento tuvo costos cercanos a los $5.000 millones. De acuerdo con los registros citados, se firmó un contrato por aproximadamente $3.500 millones con Plaza Mayor Medellín para la organización del evento, mientras que la transmisión televisiva estuvo a cargo de RTVC mediante un contrato de $1.500 millones.

Con estas cifras, el costo de la transmisión de mando de Abelardo de la Espriella sería superior al registrado cuatro años atrás.

La transmisión de mando de Gustavo Petro en 2022 tuvo un costo cercano a $5.000 millones, entre logística y cubrimiento audiovisual. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Debate por posible posesión en el Cauca continúa

La contratación de la logística ocurre en medio del debate generado por la posibilidad de que el presidente electo realice su posesión en el departamento del Cauca, posiblemente en una guarnición militar.

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Según la información entregada, hasta el momento el equipo de Abelardo de la Espriella no ha emitido nuevos pronunciamientos para confirmar o descartar que la ceremonia se realice en instalaciones militares.