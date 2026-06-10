Guía jurídica para los colombianos que estarán en Norteamérica durante la Copa del Mundo 2026

El jurista aclaró que vivir la "fiesta del fútbol" no hace que los migrantes puedan dejar de cumplir la ley en territorio extranjero - crédito Visuales IA

Entre el 11 de junio y el 19 de julio se llevará a cabo la Copa del Mundo 2026, que se jugará entre México, Canadá y Estados Unidos con la participación de 48 naciones, siendo el torneo de esta índole más grande de la historia.

Para la cita orbital, se tiene previsto que alrededor de 100.000 colombianos viajen a Norteamérica, a los que se suman los más de dos millones cafeteros que están radicados en esas naciones.

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Teniendo en cuenta la normatividad que hay en estos países, en diálogo con Infobae Colombia, el jurista Rogelio Roldán habló sobre el comportamiento que debe tener un visitante en Norteamérica durante la Copa del Mundo para evitar problemas legales o ser deportado. El abogado se enfocó principalmente en Estados Unidos, en donde se jugará el 75% de los compromisos.

“Entender el sistema legal de los Estados Unidos no es solo una cuestión de cortesía, sino una necesidad de supervivencia migratoria. El sistema estadounidense opera bajo un modelo de federalismo, donde el poder se distribuye entre el Gobierno nacional y los estados. Esto implica que un visitante debe cumplir simultáneamente con leyes federales, estatales y ordenanzas locales, las cuales pueden variar drásticamente al cruzar la frontera de un estado a otro”, aclaró Roldán.

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El jurista explicó que conductas "normales" en Colombia pueden provocar la suspensión de la visa en Estados Unidos - crédito Visuales IA

El jurista explicó que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales en caso de conflicto y se aplican de manera uniforme en todo el territorio nacional. Para el viajero colombiano, el cumplimiento de la ley federal es algo fundamental, ya que regula aspectos como la inmigración, las aduanas y el control de sustancias. Por ejemplo, aunque el consumo de marihuana sea legal para fines recreativos en varios estados sedes del Mundial, como California o Nueva York, sigue siendo ilegal a nivel federal. Transportar cannabis a través de fronteras estatales es un delito federal, incluso si ambos estados han legalizado su uso.

Roldán recordó que cada uno de los 50 estados posee su propia legislatura y sistema judicial para manejar asuntos que no están bajo jurisdicción federal exclusiva, esto incluye el derecho penal, las leyes de tránsito y las normas de responsabilidad civil; es decir que, un comportamiento que en un estado podría considerarse una falta menor, en otra sede podría acarrear sanciones severas o arresto.

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El abogado habló de una tercera capa de complejidad para regular el orden público, que incluye la revisión del historial de cada visitante en la que cualquier infracción grave puede terminar con la cancelación inmediata de la visa y la deportación del individuo responsable.

El comportamiento esperado en eventos masivos en Norteamérica

Lo registrado en la final de la Copa América 2024 ha hecho que en Norteamérica se tenga más control del comportamiento de los migrantes para la Copa del Mundo - crédito Reuters

Rogelio Roldán mencionó puntos claves de la “Cláusula de Supremacía”, en la que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales en caso de conflicto y tienen como diferencia los siguientes puntos:

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Leyes Federales: regulan temas críticos como la inmigración, aduanas y seguridad nacional. Cualquier infracción a este nivel suele resultar en la revocación inmediata de la visa y la deportación.

Leyes Estatales y Locales: regulan el derecho penal (homicidio, robo, asalto), el tránsito y el orden público. Lo que en Colombia podría considerarse una contravención menor, en muchos estados de Estados Unidos puede ser procesado como un delito penal que activa alertas en el sistema federal de inmigración.

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Roldán aclaró que para un extranjero con visa B1/B2, no existe una separación entre su comportamiento civil y su estatus migratorio. Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen la facultad de revocar una visa si el titular no cumple con todas las leyes y regulaciones del país, sin importar la infracción.

Alrededor de 100.000 colombianos viajarán a la Copa del Mundo de 2026 - crédito Visuales IA

Debido a la importancia de la Copa del Mundo, las autoridades locales han endurecido las ordenanzas de seguridad y orden público en las ciudades sede. Roldán explicó que los colombianos que asistan a los estadios deben cuidarse de los siguientes actos que acarrean consecuencias legales graves:

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Cero tolerancia a los empujones y peleas: En muchos estadios del mundo, un empujón o un intercambio de insultos físicos con la hinchada rival se resuelve con una expulsión del estadio. En Estados Unidos, terminarás esposado. No necesitas dejar a alguien herido para ir preso. El solo hecho de tocar a otra persona de forma hostil o amenazante se procesa legalmente como Assault (amenaza) o Battery (contacto físico no deseado).

Gritos, insultos y borracheras (Conducta desordenada): Lo que en otros lugares se ve como “ambiente de estadio”, en Estados Unidos puede ser calificado como una conducta de desorden, incluye usar lenguaje obsceno persistente, gritar insultos discriminatorios, incitar a otros a pelear o estar tan borracho que cause molestias a los demás.

Saltar a la cancha no es una broma en Estados Unidos: Lo que algunos ven como un reto para redes sociales, el sistema legal estadounidense lo llama Trespassing, que es entrar a cualquier área restringida sin permiso, especialmente al césped del juego. Esto no se queda en una multa económica. El arresto implica que te tomarán fotos y huellas dactilares que quedarán en tu historial biométrico permanente.

Roldán aclaró que la "pasión" no es una excusa para tener comportamientos indebidos en un país extranjero - crédito Colprensa

El jurista indicó que para asegurar una experiencia sin contratiempos, el viajero colombiano debe actuar bajo un estricto apego a las normas de convivencia y responsabilidad legal, entendiendo que en Estados Unidos la “pasión” o las costumbres normalizadas no eximen del cumplimiento de la ley. Además, entregó tres tips para hacer que la experiencia en el mundial sea positiva:

Seguro de Responsabilidad: En Estados Unidos, se recomienda contar con seguros que cubran posibles daños a terceros, ya que las demandas civiles por lesiones personales son comunes y extremadamente costosas. Respeto a la Autoridad: En las entrevistas de ingreso o ante encuentros con la policía local, cualquier acto de resistencia o inconsistencia en las declaraciones puede ser interpretado como una amenaza a la seguridad. Conocimiento Local: Antes de viajar a una ciudad sede, es vital revisar las ordenanzas municipales específicas, ya que temas como el ruido, la disposición de basura y la convivencia vecinal son estrictamente fiscalizados por departamentos locales.