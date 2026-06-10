Colombia

Invima lanzó alerta por gotas oftálmicas “milagrosas”, que no cumplen la normatividad

El producto se vendió como solución: cataratas, glaucoma, astigmatismo, pterigion, irritación, resequedad, cansancio y presbicia

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Ilustración de acuarela de un frasco y dos cajas de gotas para los ojos Lumify, marcadas con sellos rojos de "INVIMA DENUNCIA PRODUCTO FRAUDULENTO".
El Invima recomienda suspender de inmediato el uso de estas gotas y reportar cualquier evento adverso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta sobre la comercialización ilegal de Lumify gotas oftálmicas ha generado preocupación entre entidades regulatorias y consumidores. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la venta de este producto por internet, señalando irregularidades graves en su documentación y riesgos potenciales para quienes lo utilicen.

El Invima confirmó que el producto, ofrecido en la página ledgoimportaciones.com/products/gotas-milagrosas, no cuenta con registro sanitario expedido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Según el organismo, “el producto de la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima y se considera fraudulento”.

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Al revisar el empaque se observa que indica a Bolivia como país de fabricación y exhibe el supuesto registro sanitario Invima 2023M-0015215-R1. Sin embargo, tras consultar las bases oficiales del instituto, se verificó que ese número no corresponde a un registro sanitario legalmente expedido, lo que constituye una irregularidad y puede inducir a error a los compradores sobre la legalidad del artículo.

El Invima confirmó que LUMIFY GOTAS OFTÁLMICAS carece de registro sanitario válido en Colombia - crédito Invima
El Invima confirmó que LUMIFY GOTAS OFTÁLMICAS carece de registro sanitario válido en Colombia - crédito Invima

El organismo regulador detalló que la comercialización de productos sin registro sanitario representa un “riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”. Por lo tanto, el uso de Lumify gotas oftálmicas expone a los usuarios a posibles daños sin garantías de calidad ni eficacia.

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La página donde se promociona este producto resalta diversos beneficios. Entre sus afirmaciones se lee: “Las Gotas Lumify están diseñadas para combatir y prevenir enfermedades oculares comunes. Garantizan resultados en cataratas, glaucoma, astigmatismo, pterigion, irritación, resequedad, cansancio, presbicia, molestias u otras enfermedades oculares”.

Además, aseguran que “nuestra fórmula avanzada no solo calma la irritación y el enrojecimiento ocular al instante, sino que también proporciona una hidratación profunda para mantener tus ojos frescos y confortables durante todo el día”.

La venta de LUMIFY GOTAS OFTÁLMICAS se realiza en la página ledgoimportaciones.com sin respaldo oficial - crédito captura de pantalla / ledgoimportaciones.com
La venta de LUMIFY GOTAS OFTÁLMICAS se realiza en la página ledgoimportaciones.com sin respaldo oficial - crédito captura de pantalla / ledgoimportaciones.com

La autoridad sanitaria enfatizó que estos productos no han sido evaluados en calidad, seguridad ni eficacia, tal como exige la normativa vigente establecida en el Decreto 677 de 1995. Por ello, la recomendación es clara: “Absténgase de adquirir el producto Lumify gotas oftálmicas, promocionado y distribuido como gotas oftálmicas para el tratamiento de enfermedades oculares, a través de la plataforma de comercio digital; él cual, no se encuentra amparado con ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente”.

Riesgos de los productos sin registro sanitario

Comprar medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente puede tener graves consecuencias. El Invima advirtió que estos artículos pueden contener ingredientes desconocidos, sustancias tóxicas y carecer de controles en la fabricación, lo que podría derivar en alergias, infecciones o reacciones adversas severas.

El instituto ha reiterado en diversas ocasiones que “los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia”.

La ausencia de trazabilidad significa que, si un usuario sufre algún daño, no es posible identificar el lote, rastrear a los responsables ni retirar el producto del mercado. Esto agrava la situación y expone aún más a quienes optan por adquirir productos fuera de los canales legales.

El producto afirma combatir cataratas, glaucoma y otras enfermedades oculares sin pruebas de eficacia - crédito captura de pantalla / ledgoimportaciones.com
El producto afirma combatir cataratas, glaucoma y otras enfermedades oculares sin pruebas de eficacia - crédito captura de pantalla / ledgoimportaciones.com

¿Qué hacer ante la sospecha o consumo de productos fraudulentos?

Si alguien ha adquirido o está utilizando Lumify gotas oftálmicas, las autoridades recomiendan suspender su uso de inmediato y reportar cualquier evento adverso a través de el correo invimafv@invima.gov.co. También es fundamental informar de la venta o distribución del producto a las autoridades sanitarias locales o al propio Invima.

Para evitar riesgos, el instituto aconseja siempre comprobar la autenticidad de cualquier medicamento o suplemento antes de utilizarlo. Esto puede hacerse en el portal consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp, donde se puede verificar el registro sanitario por nombre, número o principio activo.

La venta de productos como Lumify gotas oftálmicas en sitios de internet y redes sociales constituye una práctica irregular que pone en peligro la salud pública. La entidad insiste en que “no compre medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud”.

La promesa de beneficios inmediatos, como la que presenta la plataforma de venta, puede llevar a los consumidores a confiar en supuestas “fórmulas avanzadas” o “alivio y sanación efectiva en tiempo récord”, aunque no exista ninguna prueba oficial sobre su eficacia o seguridad.

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