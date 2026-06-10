Colombia

El candidato presidencial Iván Cepeda aclaró si odia a Álvaro Uribe: “No hay una animadversión personal”

El aspirante del Pacto Histórico también habló de la posibilidad de hacer un acuerdo nacional para superar las divisiones históricas entre varios sectores

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Pintura acuarela de Iván Cepeda y Álvaro Uribe sentados en una mesa de reuniones. Hay vasos de agua y documentos sobre la mesa de madera.
Iván Cepeda esta dispuesto a hacer un acuerdo nacional con Álvaro Uribe Vélez - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El candidato presidencial Iván Cepeda abordó, en una entrevista con Caracol Radio, las temáticas sobre su plan de gobierno, pero también habló de las diferencias políticas que mantiene con el expresidente Álvaro Uribe.

Frente a la pregunta sobre si siente odio hacia el exmandatario, Cepeda fue enfático: “No, odio no. Hay visiones muy distintas del país que están enfrentadas, que se han enfrentado desde hace décadas y una de ellas, la que él representa, el expresidente Uribe, pues en las últimas elecciones ha sido derrotada”.

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El también senador sostuvo que la disputa es de ideas y trayectorias históricas, no de animadversiones personales. En sus palabras, “ha sido derrotada en política, ha sido derrotada en los tribunales. Entonces, no, no hay una animadversión personal. Yo lo he dicho muchas veces y lo reitero”.

Cepeda también reveló detalles de un intento de acuerdo nacional durante el actual gobierno. Según relató, “en este gobierno se hizo un intento por escribir un acuerdo nacional en el que participó en un lado de la mesa, estaban representantes del expresidente Uribe y en el otro lado estábamos tres representantes del presidente Petro”. El resultado fue un documento que, como él indicó, “lastimosamente se quedó en eso, en un documento en un anaquel”.

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Tras pasar por el senado, Iván Cepeda es candidato presidencial por el oficialismo - crédito @IvanCepedaCast/X
Tras pasar por el senado, Iván Cepeda es candidato presidencial por el oficialismo - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador concluyó sobre hacer las pases con Uribe si gana la presidencia: “Estamos dispuestos a hacerlo, ya no como ejercicio simplemente retórico, sino ojalá de un acuerdo que ayude al país a avanzar”.

Cabe recordar que esta enemistad surgió tras un extenso proceso legal entre Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe que marcó la agenda política y judicial de Colombia durante más de una década, generando consecuencias inéditas para la historia reciente del país.

Acusaciones y enfrentamiento en el Congreso

En 2012, Cepeda, desde el Congreso, protagonizó debates en los que denunció supuestos vínculos de Álvaro Uribe y su hermano con grupos paramilitares. Durante estos enfrentamientos parlamentarios, Juan Guillermo Monsalve, excombatiente condenado por secuestro, emergió como testigo fundamental en las acusaciones. La reacción de Uribe fue inmediata: lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, dando inicio a un proceso judicial que se prolongó durante 13 años.

La popularidad de Uribe y la apertura del proceso

Mientras se desarrollaban los primeros pasos del caso, Uribe consolidó su liderazgo político. En 2014, fue elegido congresista con una votación histórica, resultado de su imagen como presidente que combatió militarmente a las guerrillas. Sin embargo, la situación judicial no se detuvo.

Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda mantuvieron un pleito legal durante 13 años - crédito Colprensa
Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda mantuvieron un pleito legal durante 13 años - crédito Colprensa

Para 2018, la Corte Suprema decidió no investigar a Cepeda y, por el contrario, abrió una pesquisa formal contra Uribe. Las víctimas señalaron que el abogado Diego Cadena, cercano al expresidente, buscó a Monsalve en prisión para que cambiara su versión.

Monsalve grabó la reunión con una cámara oculta en un reloj. En ese contexto, el 17 de junio, Iván Duque, candidato apoyado por Uribe, ganó la presidencia. Poco después, la Corte Suprema citó a Uribe a indagatoria, lo que lo llevó a renunciar a su banca en el Senado. Aunque luego intentó retractarse.

Durante esa etapa, la Corte interceptó el teléfono de Uribe por un error administrativo; la defensa argumentó que esas grabaciones no podían ser admitidas como prueba.

Declaraciones, audios y detención domiciliaria

En 2019, Uribe, compareció ante la Corte, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. Ese mismo año, la revista Semana difundió un audio en el que Cadena explicaba a Uribe cómo manipular testigos, a lo que el expresidente respondió: “proceda, doctor Diego”.

Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe fue el preso #1087985 tras el proceso legal - crédito Álvaro Uribe Vélez

En agosto de 2020, Uribe recibió detención domiciliaria, siendo identificado oficialmente como el preso #1087985. El caso pasó a la Fiscalía, que solicitó su liberación, concedida en octubre. Cadena también fue arrestado, aunque recuperó la libertad en 2021. Ese año, la Fiscalía pidió archivar el caso por falta de pruebas, pero la justicia rechazó tres veces esa solicitud entre 2022 y 2023.

Juicio, cargos y sentencia

En 2024, Uribe fue llamado a juicio, denunciando una “venganza política”. La Fiscalía lo acusó formalmente por soborno, manipulación de testigos y fraude procesal. Mientras tanto, su hermano Santiago fue absuelto en primera instancia de cargos similares.

El 8 de julio de 2025, la jueza Sandra Heredia escuchó el testimonio de más de 90 testigos y fijó la fecha para la lectura del fallo, que concluyó con la condena del expresidente, en un veredicto considerado histórico para Colombia.

Luego, en octubre del mismo año el expresidente Álvaro Uribe recuperó la libertad por orden del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la detención domiciliaria. El Tribunal concluyó que los argumentos de la jueza eran “vagos” y ordenó a la funcionaria firmar la boleta de liberación, siendo finalmente absuelto de todos los cargos

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