Colombia

Ciudadana australiana en Colombia compró en un supermercado productos que nunca había visto: “Panela, ¿qué es esto? Estoy intrigada”

La mujer destacó que varios productos ocupan un papel central dentro de las tiendas

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La creadora de contenido australiana Chelsea Johnston causó furor en redes sociales al compartir su asombro ante productos típicos de supermercados en Colombia, como la panela y la papa criolla, que jamás había visto en su país natal - crédito chelsea.johnstonn / TikTok

El recorrido de Chelsea Johnston por un supermercado colombiano se ha vuelto viral en TikTok. En su video, la creadora de contenido australiana destacó productos que, según afirmó, “nunca antes había visto como australiana”.

La grabación inició en el pasillo de los huevos, donde observó unos huevos de codorniz, luego cambio y tomó unas “papas pequeñísimas” y comentó: “Estoy obsesionada con ellas. Mira lo pequeñas que son”.

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Al avanzar, Chelsea se mostró desconcertada por la presencia de la panela: “No tengo absolutamente ninguna idea de qué es esto. ¿Panela? Hay tanto de eso. Santo cielo. Estoy tan intrigada. Necesito buscar esto”. También se detuvo frente a los plátanos y aclaró: “Sus plátanos son tan grandes”, mientras midió uno con el tamaño de su cara.

La variedad en los pasillos la sorprendió: “Creo que esto es maíz enorme. Son maíces. Hay tantas tortillas de maíz”. Más adelante, expresó su asombro por los dulces típicos: “Sus dulces aquí son tan interesantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?” dijo mostrando chocolates rellenos y bocadillos. Finalmente, concluyó en un pasillo exclusivo para el producto favorito de los colombianos: “Los colombianos comen arroz con todo. Esta es la variedad de arroz”.

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Los comentarios no se hicieron esperar. “Corn wraps dice, son arepas”, bromeó un internauta. Otros aprovecharon para explicar: “Esa sustancia que no sabes que es panela, piénsalo como si fuera jugo de caña de azúcar sólido”.

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