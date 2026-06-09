Colombia

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 9 de junio de 2026

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Medellin

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Antes de salir de casa, revise si su carro circula por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este martes 9 de junio en Medellín.

El Pico y Placa cambia de acuerdo aldía de la semana, por lo que es importante estar al pendiente sobre sus actualizaciones.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

PUBLICIDAD

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy martes 9 de junio en Medellín

  • Motos: 0 y 3.
  • Particulares: 0 y 3.
  • Taxis: 5.
  • Transporte de carga: No aplica.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas de cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

La nueva rotación de la restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

  • Lunes: 1 y 7
  • Martes: 0 y 3
  • Miércoles: 4 y 6
  • Jueves: 5 y 9
  • Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • Destinado a la atención médica.
  • Que utilicen gas natural como combustible.
  • De servicio de transporte terrestre.
  • De transporte de alimentos.
  • De carga.
  • Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.
  • De medios de comunicación.
  • De seguridad.
  • Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.
  • De valores.
  • Fúnebres.
  • Oficiales.
  • Diplomáticos.
  • Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 8 de junio

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 8 de junio

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Un comunicado oficial de la cadena deportiva rechazó la agresión contra su equipo periodístico en el estadio Atanasio Girardot, donde resultó herido el comentarista Juan José Peláez. El responsable fue aprehendido por las autoridades

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Luisa Fernanda W dejó a un lado la moda para hablar de política y encender las redes sociales: “Deberías dejar de seguirme… o seguirme"

La creadora de contenido explicó en siete puntos cuál es su postura en medio del clima político por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 21 de junio

Luisa Fernanda W dejó a un lado la moda para hablar de política y encender las redes sociales: “Deberías dejar de seguirme… o seguirme"

Gustavo Petro ahora arremetió contra la prensa: denunció una conspiración ilegal con Israel, en respuesta a polémico mensaje sobre el nazismo

El presidente de la República, con un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, apuntó hacia los medios que han replicado las reacciones del gobierno de Benjamin Netanyahu frente a su publicación, que desató una tormenta diplomática

Gustavo Petro ahora arremetió contra la prensa: denunció una conspiración ilegal con Israel, en respuesta a polémico mensaje sobre el nazismo

Resultado Sinuano Noche hoy 8 de junio

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 8 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

ENTRETENIMIENTO

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Así fue el homenaje que Atlético Nacional le rindió a Yeison Jiménez en el Atanasio Girador en Medellín: “Con el corazón”

Shakira sigue arrasando en el Mundial 2026: el videoclip de ‘Dai Dai’ rompió récord de visitas en YouTube

Luto en la música popular: Cantante y líder social muere tras ser arrastrado por una quebrada

Andrea Serna reveló que tuvo cáncer y dejó algunos consejos para sus seguidores: “Hacerse chequeos no es exagerar”

Deportes

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Teófilo Gutiérrez alcanzó un récord histórico al quedar campeón con Junior de Barranquilla del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla quedó campeón del fútbol colombiano: este fue el camino a la estrella número doce del Tiburón

Junior de Barranquilla bicampeón del fútbol profesional colombiano: resumen de la final que ganó ante Atlético Nacional

Junior bicampeón del fútbol colombiano: el Tiburón llegó a 16 títulos y quedó a un campeonato de igualar al América de Cali