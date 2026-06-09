Sondra Macollins arremetió contra la campaña de Iván Cepeda tras polémico video: “Nos quieren imponer su poder a punta de chequera”

La abogada Sondra Macollins no ocultó su indignación frente a lo que serían algunas prácticas de la campaña de Iván Cepeda en el Cesar - crédito crédito @sondramacol/Instagram - Colprensa

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, la abogada y excandidata presidencial Sondra Macollins acusó el martes 9 de junio de 2026 a la campaña del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda de utilizar su “chequera” para ganar las elecciones del domingo 21 de junio; cuando se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en el país, entre el congresista de Gobierno y el abogado Abelardo de la Espriella.

El pronunciamiento de Macollins, que se ha caracterizado por la defensa jurídica de personas como David Murcia Guzmán, de la cuestionada firma DMG, y que protagonizó su primera experiencia electoral, se registró luego de que se hiciera viral en las redes sociales un video en el que Pedro Acuña, que se presentó en un evento como coordinador de la campaña oficialista en Valledupar, estaría ofreciendo prebendas.

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“¿Comprando votos y pisoteando la dignidad del ciudadano? ¡Están desesperados! Nos quieren imponer su poder a punta de chequera, diciendo abiertamente que ‘esto se hace es con dinero’. Es una total falta de respeto a la democracia y al futuro de Colombia. ¡Exigimos que caiga todo el peso de la ley!”, expresó la letrada, en una crítica directa a la manera en que se adelanta la campaña de Cepeda.

Con este mensaje en X, la excandidata Sondra Macollins se refirió a la polémica por video en el que, al parecer, miembros de la campaña de Iván Cepeda en el Cesar estarían ofreciendo incentivos para que se vote por el senador - crédito @SondraMacol/X

Es válido precisar que en el clip se puede escuchar cómo Acuña promete a los líderes de la capital cesarense transporte, alimentación y recursos para la jornada de la segunda vuelta, en un episodio que desató una fuerte controversia, pues sería la manera en que se estarían captando votantes, tras el sorpresivo resultado del 31 de mayo, en el que el departamento se registró un empate técnico.

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La frase que concentró las críticas fue una promesa explícita sobre apoyos materiales para los que respalden al candidato oficialista. “Van a tener el transporte, los recursos, la bolsa de agua y los almuerzos”, dijo Acuña en su visita al corregimiento de Marialonga. “La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”, agregó en su intervención, al habla de distribución de fondos.

Hasta el momento, el senador Iván Cepeda no se ha referido a la controversia por presuntas prácticas de su campaña en el Cesar - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

Polémica por ofrecimiento de prebendas en el Cesar para asegurar votos por Iván Cepeda

El personaje implicado en esas prácticas, al ver la gravedad del suceso, desmintió ser miembro del equipo logístico, o al menos nombrado directamente por esta aspiración. Y le restó importancia a lo que se escuchó en el video, al precisar que son cuestiones que hacen parte de las dinámicas del día de los comicios, en la que se destinan recursos para ofrecer facilidades a los votantes y los testigos.

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“¿Ustedes creen que la campaña que están haciendo los contrarios la hacen con checas? (tapas de gaseosa) Esto se hace es con dinero”, expresó el político en su defensa, durante el extenso diálogo con Blu Radio. Y agregó que los gastos de la campaña serán reportados en el aplicativo Cuentas Claras para que se demuestre con ello la legalidad de los mismos, en medio de la fuerte controversia.

En una reunión política en Valledupar, el coordinador de campaña de Iván Cepeda, Pedro Acuña, se dirigió a los asistentes y les prometió explícitamente transporte, recursos, agua y almuerzos para que apoyen el 21 de junio al senador oficialista - crédito suministrada a Infobae Colombia

En el Cesar, según el preconteo, la primera vuelta dejó una diferencia mínima entre los dos aspirantes: 224.457 votos para Cepeda, equivalentes al 46,48%, frente a 223.840 sufragios para Abelardo de la Espriella, con el 46,35%. Esa paridad fue uno de los argumentos que Acuña usó en su discurso, al reconocer que se cometieron errores durante la primera vuelta en la campaña Cepeda.

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Así pues, en su intervención, el político, que fue concejal de Valledupar, hizo un análisis de lo acontecido en dicha jornada. “Si el 31 perdimos, fue porque Dios permitió que perdiéramos para bajar el orgullo, la altivez y la soberbia de muchos que creyeron que comprando la silla primero, sin tener el caballo, ya estábamos arreglados”, dijo Acuña, lo que causó toda clase de comentarios en las redes sociales.

Del mismo modo, el personaje, que se presentó como el responsable de ordenar la operación política local, dijo estar al servicio de la aspiración; más allá del cargo formal que ocupe. “Aquí tenemos que organizar las cosas, y por eso estoy aquí. No me importa aparecer con un título de coordinador o de gestor o de gerente”, dijo. “Me importa el país, me importan mis hijos y los hijos de ustedes”, acotó.

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