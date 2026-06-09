Ryan Castro paralizó el barrio Obrero de Cali: más de 10.000 seguidores se reunieron para ver al artista

El paisa interprtetó sus mejores éxitos frente a más de 10.000 personas - crédito @fabssoyyo/TikTok

Ryan Castro sigue posicionándose como uno de los favoritos de los seguidores del género urbano en Colombia, pues sus canciones se han ubicado en los listados más importantes de música en las diferentes plataformas.

Recientemente, el paisa sorprendió a los caleños al presentarse en el barrio Obrero de Cali ante más de 10.000 personas que escucharon algunos de los éxitos musicales. Durante el evento el reguetonero interpretó el sencillo Lluvia, canción con la que rindió un homenaje a la esencia e identidad de Cali.

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“Yo quiero que toda esta gente que vino hoy a parchar con Ryan Castro se prepare porque el 22 de agosto llenamos el Pascual... En estos días estaba haciendo música y de casualidad me llamó un maestro, un maestro que hace muy buena música, y me dijo que quería grabar conmigo, no se la he mostrado a nadie, pero quiero ponerla acá porque sé que les gusta la salsa", aseguró Castro desde la terraza.

Ryan Castro se robó toda la atención e el barrio Obrero de Cali - crédito @abdietmar/TikTok

La multitud llenó las calles del sector desde horas antes de las 8:00 p. m., cuando Castro apareció ante el público. Los asistentes llegaron con carteles y camisetas alusivas al artista, y respondieron a su aparición con una ovación que se escuchó a varias cuadras.

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La aparición del paisa en el sector popular de la capital antioqueña formó parte de la estrategia Cali es donde debes estar, impulsada por la Secretaría de Turismo de la ciudad, con el objetivo de posicionar al barrio Obrero como destino de cultura, turismo y entretenimiento.

El repertorio urbano encendió la noche con Ojalá, Ba Ba Bad y Parte & Choke, coreados de principio a fin. En el evento también hizo presencia Karen Sevillano, que creció en el sector.

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Ryan Castro sorprendió a sus seguidores de Medellín al anunciar un camión lleno de productos para celebrar la Noche de las Velitas - crédito @ryancastro/ Instagram

Los comentarios en redes sociales por la presentación del artista fueron de celebración: “Saque rápido ese estadio que todos estamos que nos bailamos desde ya”; “Nuestra ciudad se merece todo lo bonito como Ryan”, entre otros.

Ryan Castro dio nuevas pistas de nuevos conciertos en Colombia

La expectativa entre los seguidores de Ryan Castro en Colombia ha crecido tras la aparición de vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali -teniendo en cuenta de su más reciente visita-, que sugieren la posibilidad de dos nuevos conciertos del artista en estas ciudades.

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Las frases “Awoo. Ciudad Bonita” y “La sucursal del perreo”, vistas en espacios públicos, han sido interpretadas como señales directas, ya que “Awoo” es una marca del cantante y los apodos aluden a cada ciudad.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de Ryan Castro ni de su equipo, la campaña de expectativa ha provocado una oleada de rumores en redes sociales y foros de fanáticos. Según las especulaciones, las fechas tentativas serían el 22 y el 29 de agosto, aunque aún no se conocen detalles sobre escenarios, boletería ni logística.

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Vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali, con frases asociadas al cantante, han intensificado los rumores sobre sus próximas presentaciones - crédito @musictrendscol/ X

En los últimos días, la posibilidad de que Ryan Castro se presente en Bucaramanga y Cali ha generado debate entre sus seguidores, quienes asocian las vallas con la estrategia habitual del artista para anunciar fechas, mezclando pistas en redes sociales y campañas urbanas.

El intérprete de “Monastery” y “Jordan” ya agotó entradas en Bogotá y Medellín, por lo que la demanda por nuevas fechas es elevada.

Actualmente, el “Cantante del Guetto” recorre Estados Unidos con su gira “Sendé: The Last Dance Tour”, que incluye 16 conciertos en diversas ciudades de ese país. Sin embargo, la promesa de una “gran sorpresa” para el público colombiano durante su presentación en Bogotá mantiene la expectativa en torno a los posibles conciertos en el país.

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Del mismo modo, el paisa se presentará en Bogotá el 31 de octubre de 2026 en un evento llamado Awooween que se llevará a cabo en el estadio El Campín.