Colombia

Organismo internacional contra el antisemitismo envió mensaje a Gustavo Petro por usar el saludo ‘Heil Hitler’: “Refleja un preocupante patrón”

La Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo sostuvo que las referencias de ese tipo no pueden tratarse como recursos retóricos ordinarios en una disputa política

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El presidente escribió “Heil Hitler” en respuesta a una columna de opinión del analista Felipe Zuleta Lleras . - crédito Reuters y @petrogustavo/X
El presidente escribió “Heil Hitler” en respuesta a una columna de opinión del analista Felipe Zuleta Lleras . - crédito Reuters y @petrogustavo/X

Una declaración firmada por 24 legisladores de 14 países de América Latina condenó la expresión “Heil Hitler” atribuida al presidente de la República, Gustavo Petro, en una publicación con la que respondió a una columna de opinión, y llevó la controversia a un plano regional al reabrir el debate sobre el uso de referencias sobre el nazismo en la discusión política contemporánea.

Según el documento impulsado por la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo (CAM por sus siglas en inglés), los firmantes pertenecen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La declaración presenta esa amplitud geográfica como una reacción coordinada frente a lo que describe como una expresión inapropiada en el debate democrático.

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Petro salió a dar explicaciones sobre su polémica publicación en la que usó un termino nazi - crédito @petrogustavo/X
Petro salió a dar explicaciones sobre su polémica publicación en la que usó un termino nazi - crédito @petrogustavo/X

La controversia se originó, conforme al manifiesto, en una publicación en la que Gustavo Petro habría contestado con la frase “Heil Hitler” a la columna de opinión Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica, escrita por el analista Felipe Zuleta Lleras. El texto señala que ese intercambio elevó el tono de la discusión política en la región.

Frente a las críticas, el gobernante de los colombianos señaló que su publicación buscaba destacar el cambio de pensamiento del columnista de El Espectador.

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Los legisladores vincularon la frase con la banalización del nazismo

La Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo sostuvo que referencias de ese tipo no pueden tratarse como recursos retóricos ordinarios en una disputa política - crédito @combatantisemitism/X
La Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo sostuvo que referencias de ese tipo no pueden tratarse como recursos retóricos ordinarios en una disputa política - crédito @combatantisemitism/X

En su pronunciamiento, los parlamentarios advirtieron que el uso de expresiones asociadas al régimen nazi reviste una gravedad particular por su carga histórica. Recordaron que “Heil Hitler” fue el saludo oficial de uno de los regímenes más violentos del siglo XX.

La declaración añade que ese régimen fue responsable del asesinato de millones de personas, incluidos seis millones de judíos durante el Holocausto. A partir de ese antecedente, el documento sostiene que referencias de ese tipo no pueden tratarse como recursos retóricos ordinarios en una disputa política.

“La utilización de referencias al nazismo no debe convertirse en una herramienta retórica para desacreditar posiciones políticas o ideológicas”, puntualiza el documento. Según el mismo texto, el episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una serie de referencias o alusiones al nazismo empleadas en distintos contextos políticos.

Para los firmantes, esa reiteración contribuye a trivializar una de las tragedias más graves de la historia moderna. La comunicación también afirma que la controversia encendió nuevas críticas sobre la presencia de comparaciones o evocaciones del nazismo en el discurso político actual.

Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo advirtió sobre el peso del lenguaje presidencial

El presidente Gustavo Petro cumple dos años en el cargo con un enfoque en la ‘Paz Total’, pero su estilo comunicativo y uso del término “nazi” generan controversia - crédito Jesús Aviles/Infobae
El uso del término “nazi” por parte del presidente Gustavo Petro generó controversia a nivel mundial - crédito Colprensa/AFP/Presidencia

El documento incorpora un pronunciamiento de Shay Salamon, director ejecutivo de CAM para Latinoamérica, centrado en la responsabilidad de los jefes de Estado en el uso del lenguaje público. Su intervención vincula las palabras de los líderes con su capacidad de influir sobre el clima social y político.

“En el caso del presidente Gustavo Petro, no estamos frente a un exceso retórico aislado, sino ante una conducta sostenida que refleja un preocupante patrón”, afirmó Salamon en la declaración. También insistió en que los mandatarios tienen una responsabilidad especial por el alcance de sus expresiones públicas.

La respuesta directa que plantea el documento es que la condena no se limita a una frase puntual, sino al efecto político de normalizar referencias al nazismo desde posiciones de liderazgo. Según la declaración, ese tipo de lenguaje erosiona la memoria del Holocausto y degrada los estándares del debate democrático.

El pronunciamiento concluye con un llamado urgente a impedir la normalización de alusiones al nazismo en la discusión política. También reafirma, según el texto, el compromiso regional con la memoria del Holocausto, la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los valores democráticos.

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