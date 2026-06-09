Mujer que aceptó provocar la muerte a una paciente durante un procedimiento estético en Bogotá fue condenada a más de ocho años de cárcel

Mujer que será condenada, aceptó causarle la muerte a una paciente durante un procedimiento estético en un apartamento de la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Katherine Zuleta Castilla aceptó ante la Justicia haber provocado la muerte de una paciente durante un procedimiento estético no autorizado. La mujer, que carecía de formación médica, será condenada tras una investigación que reveló detalles inéditos sobre el caso.

La tragedia tuvo lugar el 17 de mayo de 2023 en un apartamento de la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Allí, Zuleta Castilla practicó una intervención en condiciones completamente ajenas a los protocolos técnicos y a las normas sanitarias.

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Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procedimiento se realizó de manera improvisada, en un lugar que no cumplía con los requisitos mínimos para este tipo de actividades.

La indagación, liderada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, destacó que Zuleta Castilla no tenía formación profesional ni idoneidad para practicar este tipo de cirugías estéticas. A pesar de ello, avanzó con la intervención, “en una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente”, según apunta el expediente.

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Katherine Zuleta Castilla aceptó ante la Justicia haber provocado la muerte de una paciente durante un procedimiento estético no autorizado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la cirugía, la víctima perdió el conocimiento. La trasladaron de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó ya sin signos vitales. Los resultados médicos posteriores confirmaron que la muerte se produjo “por perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático sucedido por lesiones causadas con un elemento cortopunzante”.

Amparada en la confesión de los hechos, Zuleta Castilla suscribió un preacuerdo con la Fiscalía. Un juez penal de conocimiento avaló este entendimiento y definió la pena: ocho años y ocho meses de prisión por homicidio simple bajo la modalidad de dolo eventual.

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Esta figura legal implica que la condenada aceptó que, al realizar la práctica sin las competencias requeridas y en condiciones irregulares, asumió el riesgo de un desenlace fatal para la paciente. La sentencia se hará efectiva en las próximas semanas.

La mujer, que carecía de formación médica, será condenada tras una investigación que reveló detalles inéditos sobre el caso - crédito Fiscalía General de la Nación

Caso Yulixa Toloza: arrestados en Venezuela los propietarios del centro estético irregular en Bogotá

Las autoridades de Venezuela detuvieron a tres sospechosos por la muerte de Yulixa Toloza, un caso que comenzó con su desaparición en Bogotá tras un procedimiento estético y que ahora abrió un proceso de extradición solicitado por Colombia para esclarecer la responsabilidad de los capturados.

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La Fiscalía General de la Nación anunció que pedirá formalmente la extradición de los tres detenidos desde Venezuela a Colombia. El trámite enfrenta una limitación constitucional en ese país, donde no está aprobada la extradición de connacionales, aunque sobre los sospechosos pesa una alerta azul de Interpol, una condición que, podría facilitar las gestiones del Estado colombiano.

La investigación tomó fuerza después de que Toloza desapareciera el 13 de mayo, luego de acudir a un local del barrio Venecia, en Bogotá. Su cuerpo fue hallado el martes 19 de mayo en inmediaciones del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

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Solicitan extradición de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos, detenidos en Venezuela por el procedimiento ilegal realizado a Yulixa Toloza - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X

Según el Servicio de Investigación Penal del municipio de Guanare, en el estado Portuguesa, las capturas principales se realizaron en la tarde del lunes 18 de mayo en un operativo del Cuerpo de Policía del Estado. El procedimiento ocurrió después de que circulara la orden de captura por la desaparición y muerte de Yulixa Consuelo Toloza.

Los detenidos fueron identificados como Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, una pareja que era buscada por las autoridades colombianas. Sobre ambos recaen señalamientos por desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

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De acuerdo con el reporte del SIP, la captura de la pareja se produjo en la parroquia Quebrada de la Virgen, en el municipio Guanare, lugar del que ambos son oriundos. Las autoridades venezolanas indicaron que fueron interceptados cuando retornaban al territorio nacional procedentes de Colombia.