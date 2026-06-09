Ministerio de Defensa oficializó la salida del general Erick Rodríguez tras más de 35 años en el Ejército Nacional

El Ministerio de Defensa confirmó el retiro del general Erick Rodríguez del servicio activo del Ejército Nacional tras más de 35 años de carrera militar - crédito Fuerzas Militares

El Ministerio de Defensa confirmó la salida del general Erick Rodríguez del servicio activo del Ejército Nacional, luego de más de tres décadas en la institución. La decisión fue oficializada el martes 9 de junio, tras la firma del decreto correspondiente por parte del presidente Gustavo Petro y el ministro Pedro Sánchez.

El alto oficial fue notificado formalmente de su retiro de las Fuerzas Militares tras ocupar posiciones estratégicas en la estructura operacional. La salida de Rodríguez ocurre semanas después de que el oficial participara en un consejo extraordinario de seguridad en el departamento del Meta, donde señaló la existencia de reportes e información de inteligencia militar sobre acciones de control social ejercidas por grupos armados ilegales en zonas rurales de la región.

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Provocaron un intenso debate político y administrativo debido al alcance de la información expuesta sobre el orden público en el Meta. Desde entonces, el nombre de Rodríguez se mantuvo en el centro de la discusión nacional.

Trayectoria de un alto oficial

El decreto de salida de Erick Rodríguez fue firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el 9 de junio - crédito Ejército Nacional

Erick Rodríguez, oriundo de Bucaramanga, ingresó al Ejército Nacional a los 16 años. A lo largo de 35 años de carrera, ocupó cargos clave como comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, comandante de la Primera División del Ejército, jefe de Operaciones y segundo comandante del Ejército Nacional, así como subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

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Su formación académica incluye estudios en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Cadetes y Administración de Empresas en la Universidad Militar Nueva Granada. Además, cuenta con especialización en Política y Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, maestría en Seguridad Internacional y Estrategia del King’s College London y formación en el Royal College of Defence Studies del Reino Unido.

Reacciones y mensaje de despedida

La decisión de retiro se conoce después de que Rodríguez advirtiera sobre presiones de las disidencias de alias Iván Mordisco y “Calarcá” sobre comunidades campesinas en el Meta, en el contexto del calendario electoral.

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Según documentos de inteligencia militar, estas estructuras imponían mecanismos de carnetización y control sobre la población civil, con el fin de influir en procesos electorales y restringir la movilidad de las tropas oficiales.

La salida del general Erick Rodríguez ocurrió después de su participación en un consejo de seguridad en Meta sobre control social de grupos armados ilegales - crédito X

Uno de los informes mencionados describe que “la recolección de inteligencia militar evidencia que el GAO-r facción alias Calarcá impone la creación de fondos comunes a las comunidades rurales del departamento de Caquetá con el propósito de organizar y financiar mesas de votación autónomas”. Además, se documentaron exigencias de certificados electorales, amenazas de sanciones y desplazamientos forzados.

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En su mensaje de despedida dirigido a los generales y almirantes de las Fuerzas Militares, Rodríguez expresó: “Estoy agradecido con el Todopoderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los 16 años de edad”, según recogió Caracol Radio. El alto oficial también manifestó gratitud por cada día junto a los soldados y aseguró que, de tener la oportunidad, volvería a recorrer el camino militar.

Controversia y respaldo documental

La salida de Rodríguez generó preocupación dentro de las Fuerzas Militares, ya que sus declaraciones estaban respaldadas por informes de inteligencia, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y reportes de organismos nacionales e internacionales. La Alerta Temprana 013-25 de la Defensoría había advertido sobre riesgos en Meta, Guaviare y Caquetá, desmintiendo que el constreñimiento fuera un fenómeno reciente.

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En su mensaje de despedida, Erick Rodríguez agradeció su paso por las Fuerzas Militares y expresó inquietud por no haber tenido más tiempo en la cúpula militar - crédito Ejército Nacional

El Gobierno nacional mantuvo su decisión de retiro, a pesar de que la información aportada por Rodríguez coincidía con los hallazgos de los organismos de inteligencia. El decreto que oficializa su salida fue firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que llamaron al oficial a calificar servicios.

Reflexión final del general

En su despedida, Rodríguez lamentó no haber contado con más tiempo para continuar trabajando en la cúpula militar. “Solo lamento que el tiempo es finito y corre muy rápido para poder hacer más cosas, para hacer de nuestra Nación una más próspera, segura y estable, hacer de nuestro Ejército uno más profesional y fuerte”, declaró el general.

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Aseguró que asume su retiro “lleno de aceptación, gratitud y docilidad” y agradeció al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, así como al mando militar, por el respaldo recibido. El caso deja inquietudes sobre el manejo de información sensible y la relación entre la cúpula militar y el Gobierno tras la salida de uno de sus más experimentados oficiales.