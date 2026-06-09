Laura Tobón anunció que está embarazada de su segundo hijo y cuenta por qué esta vez lo vive con más calma

Laura Tobón confirmó que está embarazada por segunda vez - crédito @Laura_Tobon/IG

La presentadora Laura Tobón anunció que está embarazada de su segundo hijo y contó que vive esta etapa con más calma y seguridad. Tras el nacimiento de Lucca, aseguró que atraviesa el proceso desde un lugar distinto al de su primer embarazo y sin ocultarse.

En la entrevista con Marie Claire, Tobón recordó que en su primer embarazo subió más de 30 kilos y que esa experiencia afectó su autoestima por los comentarios que recibió. Ahora busca cuidarse sin convertir la apariencia en el centro de la experiencia.

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“Hoy me siento feliz, más tranquila, más segura de mí misma y más preparada. La primera vez estaba llena de miedos e inseguridades. Ahora siento que sé lo que viene, que estoy lista para este desafío que me llena de amor y de pasión. Además, era algo que deseaba desde hace tiempo: poder darle un hermanito o una hermanita a Lucca”, dijo Tobón a Marie Claire.

Cómo vive este segundo embarazo

Laura Tobón confirmó la noticia de que espera su segundo bebé - crédito @laura_tobon/IG

La presentadora ubicó este embarazo dentro de un proyecto familiar que, según explicó al medio citado inicialmente, había imaginado desde hace tiempo. “Como mujer me siento realizada de poder llenar de amor a mi familia y agrandarla. Es un sueño que siempre estuvo ahí y que hoy se está cumpliendo”, dijo Tobón.

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También planteó que la principal diferencia con su primera experiencia está en la forma en que procesa la incertidumbre: esta vez, la expectativa no aparece dominada por el temor, sino por la experiencia acumulada.

Cuando recordó el momento en que supo que esperaba otro hijo, describió una reacción doble.

“Sentí demasiada felicidad y demasiados nervios. Era una mezcla muy extraña pero muy linda. Una felicidad inmensa acompañada de esa sensación de pensar: ahora sí, viene otra vez este cambio gigantesco que transforma la vida por completo”, dijo Tobón a Marie Claire.

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Lucca es protagonista habitual de las publicaciones de Laura Tobón, provocando reacciones de ternura entre los seguidores de la presentadora - crédito @laura_tobon/Instagram

Para la modelo, la llegada del segundo bebé no elimina las preguntas que trae la maternidad, pero cambia el lugar desde el que las enfrenta. La diferencia, según su relato, no es la ausencia de vértigo, sino la aparición de una seguridad que antes no tenía.

La conductora explicó además que esa presión ya había condicionado su primer embarazo y que esta vez quiere correrse de ese mandato.

“Esta vez no quiero vivirlo desde el miedo. Quiero disfrutarme mi embarazo. Quiero cuidarme, ser más consciente, pero también quiero permitirme vivir este proceso con frescura y tranquilidad. No quiero pasar estos meses preocupándome por cómo me veo, sino celebrando lo que mi cuerpo está haciendo”, dijo Tobón a la revista.

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La noticia que fue revelada por la presentadora y creadora de su propio talk show llamado La Tobón Show, compartió algunas imágenes de su avanzado estado de gestación y provocó reacciones entre sus seguidores que emocionados escribieron sus felicitaciones.

Así le contó Laura Tobón a su esposo que se convertiría en padre - crédito @laura_tobon/IG

Mensajes como: “Laura que felicidad, un compañer@ de vida para el pequeño Lucca”; “Siii, por fin, qué emoción mi bebé, todas las bendiciones para ese hogar tan hermoso”; “Felicitaciones Lau”; “Me desmayé, urge verte mi amor, felicidades para los cuatro”; “O sea que ahora seré presi del club de fans del otro bebito, que felicidad”, fueron algunos de los comentarios.

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La enfermedad que le impedía quedar embarazada

La modelo y presentadora reveló en repetidas ocasiones que enfrentaba un síndrome de ovarios poliquísticos que impedían quedara embarazada, lo que en un punto la llevó a pensar que la pondría en problemas con su esposo.

Tiempo después de haberse practicado la cirugía de urgencia, la modelo y presentadora se sometió a un tratamiento de fertilidad, con la esperanza que el cualquier momento podría quedar embarazada. Y efectivamente sucedió, mientras se encontraba de viaje con su madre y su hermana decidió hacerse una prueba casera de embarazo.

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